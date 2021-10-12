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Столтенберг предостерег ЕС от дублирования НАТО в сфере обороны

Столтенберг предостерег ЕС от дублирования НАТО в сфере обороны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС не дублировать действия альянса в сфере обороны. Впрочем, он приветствует активизацию усилий союза.

Об этом он заявил во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу. 

Столтенберг отметил, что в мире наблюдается потребность в трансатлантическом единстве, поскольку сегодняшние потребности являются достаточно сложными для решения.

"Фактически, потребность в трансатлантическом единстве сейчас больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, намного сложнее тех, которые определенная страна или континент может решить самостоятельно", - заявил генсек НАТО.

Несмотря на то, что он приветствует активизацию усилий ЕС в сфере обороны, Столтенберг предостерег союз от дублирования НАТО.

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"Но эти усилия не должны дублировать НАТО. Наши страны имеют ограниченные ресурсы и только один набор сил. И нам нужно использовать их наилучшим образом", - заметил Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9999) Евросоюз (17145) Столтенберг Йенс (1620)


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НАТО вже давно себе пережив і показав свою малоефективність. А для реального захисту країнам потрібні реальні сили.
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12.10.2021 09:18 Ответить
Вот и в Кремле так говорят про НАТО.
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12.10.2021 09:22 Ответить
так это кремлевский бот. что еще ему говорить?
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12.10.2021 09:25 Ответить
Понял сам,что написал?Откуда такова инфа?Совок не лез и рашка не лезит в страны блока НАТО,чего возится с малоэфективными).Другое дело Африка,Азия-там реальные силы)).
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12.10.2021 09:44 Ответить
Євростурбованість плавно переходить в паніку
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12.10.2021 09:19 Ответить
Все правильно , у НАТО задача N°1 - поддержание вьісокого уровня стратегического сдерживания потенциальньіх агрессоров . Армии стран ЕС должньі иметь возможность єффективного регионального сдерживания и бьістрого реагирования на региональньіе угрозьі , при тесном взаимодействии с механизмами НАТО.
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12.10.2021 09:21 Ответить
Это макарону такой «реверанс» был сделан а то дядю совсем уж понесло после того как французы контракт просрали на строительство подлодок для Австралии , макарон совсем с катушек слетел
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12.10.2021 09:40 Ответить
Жабоеды не в счет,с них толку ноль,их позиция до одного места
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12.10.2021 09:47 Ответить
 
 