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Столтенберг застеріг ЄС від дублювання НАТО у сфері оборони

Столтенберг застеріг ЄС від дублювання НАТО у сфері оборони

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав ЄС не дублювати дії альянсу в сфері оборони. Втім, він вітає активізацію зусиль союзу.

Про це він заявив під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Столтенберг зазначив, що у світі спостерігається потреба в трансатлантичній єдності, оскільки сьогоднішні потреби досить складні для вирішення.

"Фактично, потреба в трансатлантичній єдності зараз більша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Проблеми, з якими ми стикаємося, набагато складніші від тих, які певна країна або континент може вирішити самотужки", – сказав Столтенберг.

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Він заявив, що вітає активізацію зусиль ЄС у сфері оборони.

"Але ці зусилля не повинні дублювати НАТО. Наші країни мають обмежені ресурси і тільки один набір сил. І нам потрібно використовувати їх найкращим чином", – заявив генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (6460) Євросоюз (13441) Столтенберг Єнс (1596)


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НАТО вже давно себе пережив і показав свою малоефективність. А для реального захисту країнам потрібні реальні сили.
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12.10.2021 09:18 Відповісти
Вот и в Кремле так говорят про НАТО.
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12.10.2021 09:22 Відповісти
так это кремлевский бот. что еще ему говорить?
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12.10.2021 09:25 Відповісти
Понял сам,что написал?Откуда такова инфа?Совок не лез и рашка не лезит в страны блока НАТО,чего возится с малоэфективными).Другое дело Африка,Азия-там реальные силы)).
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12.10.2021 09:44 Відповісти
Євростурбованість плавно переходить в паніку
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12.10.2021 09:19 Відповісти
Все правильно , у НАТО задача N°1 - поддержание вьісокого уровня стратегического сдерживания потенциальньіх агрессоров . Армии стран ЕС должньі иметь возможность єффективного регионального сдерживания и бьістрого реагирования на региональньіе угрозьі , при тесном взаимодействии с механизмами НАТО.
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12.10.2021 09:21 Відповісти
Это макарону такой «реверанс» был сделан а то дядю совсем уж понесло после того как французы контракт просрали на строительство подлодок для Австралии , макарон совсем с катушек слетел
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12.10.2021 09:40 Відповісти
Жабоеды не в счет,с них толку ноль,их позиция до одного места
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12.10.2021 09:47 Відповісти
 
 