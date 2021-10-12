Столтенберг застеріг ЄС від дублювання НАТО у сфері оборони
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав ЄС не дублювати дії альянсу в сфері оборони. Втім, він вітає активізацію зусиль союзу.
Про це він заявив під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Столтенберг зазначив, що у світі спостерігається потреба в трансатлантичній єдності, оскільки сьогоднішні потреби досить складні для вирішення.
"Фактично, потреба в трансатлантичній єдності зараз більша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Проблеми, з якими ми стикаємося, набагато складніші від тих, які певна країна або континент може вирішити самотужки", – сказав Столтенберг.
Він заявив, що вітає активізацію зусиль ЄС у сфері оборони.
"Але ці зусилля не повинні дублювати НАТО. Наші країни мають обмежені ресурси і тільки один набір сил. І нам потрібно використовувати їх найкращим чином", – заявив генсек НАТО.
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