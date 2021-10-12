Президент Филиппин Дутерте предложил вакцинировать во сне нежелающих прививаться от COVID-19

Президент Филиппин Родриго Дутерте инициировал "новый подход" для вакцинации от COVID-19 тех, кто не желает ее проходить. Он предложил прививать таких людей во время сна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ptv News.

"Я знаю, что многие все еще не хотят (прививаться. - Ред.). Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться. Давайте заберемся (к ним, - ред.) домой и сделаем прививки (пока, - ред.) они спят", - сказал Дутерте.

В свою очередь он также обратился к населению с требованием соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, "поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса в республике".

По последним данным, в стране уже ввели почти 50 млн доз различных вакцин от COVID-19.

В частности, иммунизацию прошли более 23 млн человек, однако власти планируют привить к концу этого года до 70 млн человек.

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