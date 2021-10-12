Президент Филиппин Дутерте предложил вакцинировать во сне нежелающих прививаться от COVID-19
Президент Филиппин Родриго Дутерте инициировал "новый подход" для вакцинации от COVID-19 тех, кто не желает ее проходить. Он предложил прививать таких людей во время сна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ptv News.
"Я знаю, что многие все еще не хотят (прививаться. - Ред.). Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться. Давайте заберемся (к ним, - ред.) домой и сделаем прививки (пока, - ред.) они спят", - сказал Дутерте.
В свою очередь он также обратился к населению с требованием соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, "поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса в республике".
По последним данным, в стране уже ввели почти 50 млн доз различных вакцин от COVID-19.
В частности, иммунизацию прошли более 23 млн человек, однако власти планируют привить к концу этого года до 70 млн человек.
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Возьмем антирабическую вакцину. Если бы она ослабляла иммунитет, то ее применение приводило бы к смерти, а не к выздоровлению.
Противокоревую вакцину колят до 72 часов ПОСЛЕ контакта с невакцинированным зараженным.
Учи матчасть и не пиши антинаучную ересь.
так вот иммунитет она не ослабляет..она разрушает нервную систему по словам врача который назнаначил курс лечения..
А именно 6 месяцев нельзя тяжело физически работать, переутомлятся, и категорически запрещено употреблять алкоголь..мало того запрещено купаться в природных водоемах...
так что не умничай...и не неси ересь
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Нічого з перерахованих Вами страшилок там немає.
Так що не неси єресь
Зато я знаю что к ней не хватает комплектующих ..иммуноглобулина... который необходимо уколоть перед вакцинацией
И с ним целая эпопея с ночными приключениями...достойна описания и принятия мер на госуровне...
Могу рассказать...
По состоянию на сегодня иммуноглобулин в Одессе и области только в ГКБ 11...и эта больница не каждые сутки принимает покусаных
Холера
Оспа
Столбняк
Полиомиелит
Туберкулёз
Дифтерия
тебя бы скорей всего и не было.
где ты видел прививку от холеры? и сколько действет прививка от дифтерии?
От туберкулеза тоже прививки нет..а он страшнее чем корона и смертность выше в 10 раз ..и у нас эпидемия
Ближайшее будущее, ковид не отступает, ширятся протесты и погромы...
Власти начинают дистанционную вакцинацию антивакцинаторов на улицах городов.
И только забаррикадировавшиеся в своих домах могут избежать принудительной вакцинации
стояло в Роттердаме и судовладельцем туда была заказана группа вакцинаторов.
Что интересно - перед мероприятием капитан собрал подписи о добровольном согласии,
Записались на это дело все филиппинцы. Это значит, что до этого они спокойно жили и работали без "прививки".
А вот весь комсостав из Польши и Украины не захотел принимать участия .Во главе с капитаном...
І він взагалі не діє, навіть навпаки.
А так, ми маємо всі можливі щеплення, навіть жовту лихоманку.
October 12 (GMT)
587 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 11
2,303 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 10
1,485 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Вакцины это многомиллиардный бизнес, владельцам которого жизнь и здоровье отдельно взятого человека не представляет ценности. Как минимум их интересует только прибыль.
К тому же, на планете перенаселение. Уже много раз за прошедшие 100 лет проводились испытания на людях через прививки, приводящие к бесплодию у женщин и прочим проблемам со здоровье у людей.
С приходом эры интернета, стало проще контролировать стадо. В большинстве стран власть захватили кланы и отдавать ё не собираются. Люди не доверяют правительствам. Не ждут от них ничего хорошего. И тотальная забота о якобы здоровье граждан через вакцинацию ( принудительную, путём нарушения прав человека и женевской конвенции) выглядит очень подозрительно.
А теперь представьте что на улице к вам подошёл не знакомый человек и потребовал от вас покорно подставить руку под укол непонятно чем из ампулы. Он начал бы угрожать и настаивать, вперемешку с просьбами помочь всему человечеству... Что бы вы ему сказали на это?)
Развивайте критическое мышление и склонность к аналитике,- это основы для выживания в современном мире.
Хто не зробить, той не зможе покупати горiлку!
Бiжи хутчише у чергу , бо не встигнеш)
.. .
Кроме того...если принять за правду что вакцина позволяет перенести болезнь легче...то вакцинированные разносят вирус больше...так как переносят болезнь так сказать на ногах...
Такую же туфту несет