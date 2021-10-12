Зеленский о военной миссии ЕС в Украине: "Мы поддерживаем эту инициативу"

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно создания военной миссии ЕС в стране. Он поддерживает эту инициативу.

Об этом Зеленский заявил на саммите Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы поддерживаем эту инициативу", - заявил Зеленский.

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Отметим, на октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине.