Зеленский о военной миссии ЕС в Украине: "Мы поддерживаем эту инициативу"
Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно создания военной миссии ЕС в стране. Он поддерживает эту инициативу.
Об этом Зеленский заявил на саммите Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы поддерживаем эту инициативу", - заявил Зеленский.
Отметим, на октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине.
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клоунупрезиденту ...