Зеленський про військову місію ЄС в Україні: "Ми підтримуємо цю ініціативу"
Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо створення військової місії ЄС у країні. Він підтримує цю ініціативу.
Про це Зеленський заявив на саміті Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Щодо військової місії. Це навчальна місія, яка говорить про застосування найкращих європейських практик, обмін досвідом. Ми підтримуємо цю ініціативу", - заявив Зеленський.
Зазначимо, на жовтневому саміті з ЄС обговорять створення військової навчальної місії в Україні.
Топ коментарі
+8 Senator S #201477
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+4 Ан Мур
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+4 Ан Мур
показати весь коментар12.10.2021 13:45
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