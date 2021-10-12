Зеленський про військову місію ЄС в Україні: "Ми підтримуємо цю ініціативу"

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо створення військової місії ЄС у країні. Він підтримує цю ініціативу.

Про це Зеленський заявив на саміті Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо військової місії. Це навчальна місія, яка говорить про застосування найкращих європейських практик, обмін досвідом. Ми підтримуємо цю ініціативу", - заявив Зеленський.

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Зазначимо, на жовтневому саміті з ЄС обговорять створення військової навчальної місії в Україні.