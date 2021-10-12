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Зеленський про військову місію ЄС в Україні: "Ми підтримуємо цю ініціативу"

Зеленський про військову місію ЄС в Україні:

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо створення військової місії ЄС у країні. Він підтримує цю ініціативу.

Про це Зеленський заявив на саміті Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо військової місії. Це навчальна місія, яка говорить про застосування найкращих європейських практик, обмін досвідом. Ми підтримуємо цю ініціативу", - заявив Зеленський.

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Зазначимо, на жовтневому саміті з ЄС обговорять створення військової навчальної місії в Україні.

Автор: 

армія (3772) Зеленський Володимир (23946) оборона (4793) військові навчання (2777) військовослужбовці (4766) Євросоюз (13441)


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Топ коментарі
+8
Валенок ничего не обещал...,он просто моллчал... тупо...
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12.10.2021 13:47
+4
Тільки от проблема: це ініціатива ще Порошенка на посаді Президента..., реінкарнована вже збільними ЄрЗе; і що саме головне: про цю ініціативу Євросоюз навіть чути не хоче, особливо від ЄрЗе (хоча Клімкіну ще обіцяли "ну так, мовляв, розглянемо, подумаємо"...)
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12.10.2021 13:42
+4
дебіл, такого в передвиборній програмі твого Зе не було
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12.10.2021 13:45
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Так держать Президент ! Зрадофильі из сектьі "гетьмана" приуньіли и на шпагате...
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12.10.2021 13:37 Відповісти
Чучело зеленое, ты слышал, твой хозяин уже про себя как про царскую персону говорит "Мы поддерживаем"
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12.10.2021 13:41 Відповісти
"Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы поддерживаем эту инициативу, стрелять мы конечно запретим", - заявил Зеленский. Источник:
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12.10.2021 14:14 Відповісти
После Вагнегейта Зелемойский стал не рукопожатным офшорным Чуваком... 3 офшора нет даже у Билл Гейтса и Рината Ахметова с Коломойским...
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12.10.2021 13:40 Відповісти
У Билл Гейтса точно нет. Он филантроп, а не уклонист от налогов.
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12.10.2021 14:19 Відповісти
Никуя не понял. А сейчас, что? Нам никто не помогает и не обучает?
Тут просто злые языки поговаривают, что способность к обучению не зависит от количества учителей ... Но откуда об этом знать клоуну президенту ...
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12.10.2021 13:41 Відповісти
Тільки от проблема: це ініціатива ще Порошенка на посаді Президента..., реінкарнована вже збільними ЄрЗе; і що саме головне: про цю ініціативу Євросоюз навіть чути не хоче, особливо від ЄрЗе (хоча Клімкіну ще обіцяли "ну так, мовляв, розглянемо, подумаємо"...)
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12.10.2021 13:42 Відповісти
Молодец. Президент держит слово и выполняет предвыборные обещания.
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12.10.2021 13:43 Відповісти
дебіл, такого в передвиборній програмі твого Зе не було
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12.10.2021 13:45 Відповісти
Валенок ничего не обещал...,он просто моллчал... тупо...
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12.10.2021 13:47 Відповісти
Третий Полк украинского спецназа имени Святослава Хороброго прошел Сертификацию по стандартам НАТО,а это значит что полк будет участвовать в спецоперациях НАТО в любой точке Мира...,еще 2 полка спецназа готовятся к экзаменам через месяц на полигоне в Польше...,поплачьте мавзолейные.... НАТО в кожну ХАТУ
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12.10.2021 13:45 Відповісти
от НАТО - так, утримує свої підрозділи на території України (нехай чисельністю сотні-дві осіб); але Євросоюз навіть чути не хоче...
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12.10.2021 13:47 Відповісти
Украинско-польско-литовская бригада давно прошла Сертификацию блока НАТО...,а это значит ********* заскавчит новими барвами Украина Милитаризуется....
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12.10.2021 13:50 Відповісти
Сколько же этих учителей, которые никогда не воевали.
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12.10.2021 13:54 Відповісти
потомственный поцефист с врожденным вегетарианством, настоянным на шаурме, сказал своё слово...
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12.10.2021 14:04 Відповісти
Ещё с военной миссией ЕС Зеля не обсиραλςα. Посмотрим!
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12.10.2021 14:09 Відповісти
На РАБссии паника...Зеленский передал Госдепу Украину под внешее управление...,а это значит президентами Украины стали Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон... В Айропорт Борисполь прибыло 2 военно-транспортных самолета США со специальным обородудованием для борьбы с РАБссиянским кибер-дерьмом...,а это значит системы РЭБ РАБссии под колпаком Мюллера... Весело живем...
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12.10.2021 14:19 Відповісти
ледя уже прибарахлилась с кредита днр ?
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12.10.2021 14:56 Відповісти
ЧТОБЫ КОРРУПЦИОНЕРОВ ЗАОДНО ПОСАДИЛИ В ТЮРЬМЫ !)
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12.10.2021 20:41 Відповісти
 
 