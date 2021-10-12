Ремонт 35-км участка трассы в Гощу стартовал на Ривненщине, - ОГА
Ремонт 35-км участка дороги Р-77 Ривне-Тучин-Гоща от "Житинского кольца", а также до трассы М-06 Киев-Чоп стартует на Ривненщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская ОГА.
"Весь комплекс строительных работ, а это новый асфальт, безопасные тротуары, искусственное освещение и вся сопутствующая инфраструктура, планируют выполнить до конца строительного сезона 2022 года", - говорится в сообщении.
Ремонт в рамках президентской программы "Больашя стройка" будут осуществлять в два этапа.
Сначала дорожники соединят качественной автодорогой села Великий Житин, Новая Украинка, Шубков, Котов, Тучин, Воскодавы, Чудница с главной транспортной артерией Ривненской области - автодорогой Киев-Чоп и областным центром. После этого начнется ремонт дороги Р-77 от Гощи в Острог.
Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.
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https://www.google.com.ua/maps/@50.6148635,26.6538384,3a,49.2y,230.99h,88.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxfWdwd36vnXtij1OdZajQw!2e0!3e11!7i13312!8i6656
Це перетин M06/E40 (основної траси країни!) зі згаданою Р77. Зверніть увагу на організацію цього перетину, і куди (на яку смугу) потрапляє водій, який вирішив там розвернутися (чи просто продовжити рух по Р77).
На ремонт 35-кілометрової ділянки гроші знайшлися. А щоб виправити 15-річну "рукожопість" і зробити нарешті нормально overpasses на численних другорядних дорогах, що перетинають М06/E40, грошей не вистачило. Або клепки -- це найімовірніше.
бунечко сам родом з ровенської області...може й в цьому причина