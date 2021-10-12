Ремонт 35-км участка трассы в Гощу стартовал на Ривненщине, - ОГА

Ремонт 35-км участка дороги Р-77 Ривне-Тучин-Гоща от "Житинского кольца", а также до трассы М-06 Киев-Чоп стартует на Ривненщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская ОГА.

"Весь комплекс строительных работ, а это новый асфальт, безопасные тротуары, искусственное освещение и вся сопутствующая инфраструктура, планируют выполнить до конца строительного сезона 2022 года", - говорится в сообщении.

Ремонт в рамках президентской программы "Больашя стройка" будут осуществлять в два этапа.

Сначала дорожники соединят качественной автодорогой села Великий Житин, Новая Украинка, Шубков, Котов, Тучин, Воскодавы, Чудница с главной транспортной артерией Ривненской области - автодорогой Киев-Чоп и областным центром. После этого начнется ремонт дороги Р-77 от Гощи в Острог.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

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