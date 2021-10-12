РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9182 посетителя онлайн
Новости
1 764 5

Ремонт 35-км участка трассы в Гощу стартовал на Ривненщине, - ОГА

Ремонт 35-км участка трассы в Гощу стартовал на Ривненщине, - ОГА

Ремонт 35-км участка дороги Р-77 Ривне-Тучин-Гоща от "Житинского кольца", а также до трассы М-06 Киев-Чоп стартует на Ривненщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская ОГА.

"Весь комплекс строительных работ, а это новый асфальт, безопасные тротуары, искусственное освещение и вся сопутствующая инфраструктура, планируют выполнить до конца строительного сезона 2022 года", - говорится в сообщении.

Ремонт в рамках президентской программы "Больашя стройка" будут осуществлять в два этапа.

Сначала дорожники соединят качественной автодорогой села Великий Житин, Новая Украинка, Шубков, Котов, Тучин, Воскодавы, Чудница с главной транспортной артерией Ривненской области - автодорогой Киев-Чоп и областным центром. После этого начнется ремонт дороги Р-77 от Гощи в Острог.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

Также читайте: 10 км трассы Бучач - Толстое отремонтировали на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Ровенская область (1237)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы! Строят дороги! Это хорошо!
показать весь комментарий
12.10.2021 13:45 Ответить
Ось так вони строять, подивіться:

https://www.google.com.ua/maps/@50.6148635,26.6538384,3a,49.2y,230.99h,88.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxfWdwd36vnXtij1OdZajQw!2e0!3e11!7i13312!8i6656

Це перетин M06/E40 (основної траси країни!) зі згаданою Р77. Зверніть увагу на організацію цього перетину, і куди (на яку смугу) потрапляє водій, який вирішив там розвернутися (чи просто продовжити рух по Р77).

На ремонт 35-кілометрової ділянки гроші знайшлися. А щоб виправити 15-річну "рукожопість" і зробити нарешті нормально overpasses на численних другорядних дорогах, що перетинають М06/E40, грошей не вистачило. Або клепки -- це найімовірніше.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:47 Ответить
житомирська об'їздна по Київ-ЧОП вже 2 роки висить недороблена, всі поїдемо в Гощу.
показать весь комментарий
12.10.2021 13:59 Ответить
в ровно виходить, а в житомирі не виходить у місцевої еліти поставити на контроль бурштинові потоки...а ще ж є ільменіт...
бунечко сам родом з ровенської області...може й в цьому причина
показать весь комментарий
12.10.2021 14:14 Ответить
Ну Житомирська об"їздна дорога не скоро відновить ремонтні роботи, поки Укравтодор не заплатить китайцям - ніяких робіт, згідно рішення суду, до речі я про це вже писав раніше в коментарях. А от щодо Гощі, то це окреме питання, центральна дорога від траси Київ Чоп в напрямку м. Острог, яка мягко кажучи не дуже, особливо маленький відрізок на виїзді з міста до повороту на с. Симонів, там трешак повний, і ями і горби на 10-15 см, обочини як такої взагалі нема. Я там вже 13років катаюсь по тому маршруту і нікому немає діла до ремонту. Можливо з весни наступного року буде автобан - хоть якась користь з бубочки.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:44 Ответить
 
 