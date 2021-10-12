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Ремонт 35-кілометрової ділянки траси до Гощі стартував на Рівненщині, - ОДА

Ремонт 35-кілометрової ділянки траси до Гощі стартував на Рівненщині, - ОДА

Ремонт 35-кілометрової ділянки дороги Р-77 Рівне-Тучин-Гоща від "Житинського кільця", а також до траси М-06 Київ-Чоп стартує на Рівненщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська ОДА.

"Весь комплекс будівельних робіт, а це новий асфальт, безпечні тротуари, штучне освітлення та вся супутня інфраструктура, планують виконати до кінця будівельного сезону 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Ремонт у межах президентської програми "Велике будівництво" здійснюватимуть у два етапи.

Спершу дорожники сполучать якісним автошляхом села Великий Житин, Нова Українка, Шубків, Котів, Тучин, Воскодави, Чудницю з головною транспортною артерією Рівненщини - автодорогою Київ-Чоп, та з обласним центром. Після цього почнеться ремонт дороги Р-77 від Гощі в Острог.

Нагадаємо, в 2021 році в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.

Дивіться також: 10 км траси Бучач - Товсте відремонтували на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: 

дороги (3065) Велике будівництво (741) Рівненська область (1179)


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Молодцы! Строят дороги! Это хорошо!
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12.10.2021 13:45 Відповісти
Ось так вони строять, подивіться:

https://www.google.com.ua/maps/@50.6148635,26.6538384,3a,49.2y,230.99h,88.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxfWdwd36vnXtij1OdZajQw!2e0!3e11!7i13312!8i6656

Це перетин M06/E40 (основної траси країни!) зі згаданою Р77. Зверніть увагу на організацію цього перетину, і куди (на яку смугу) потрапляє водій, який вирішив там розвернутися (чи просто продовжити рух по Р77).

На ремонт 35-кілометрової ділянки гроші знайшлися. А щоб виправити 15-річну "рукожопість" і зробити нарешті нормально overpasses на численних другорядних дорогах, що перетинають М06/E40, грошей не вистачило. Або клепки -- це найімовірніше.
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12.10.2021 17:47 Відповісти
житомирська об'їздна по Київ-ЧОП вже 2 роки висить недороблена, всі поїдемо в Гощу.
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12.10.2021 13:59 Відповісти
в ровно виходить, а в житомирі не виходить у місцевої еліти поставити на контроль бурштинові потоки...а ще ж є ільменіт...
бунечко сам родом з ровенської області...може й в цьому причина
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12.10.2021 14:14 Відповісти
Ну Житомирська об"їздна дорога не скоро відновить ремонтні роботи, поки Укравтодор не заплатить китайцям - ніяких робіт, згідно рішення суду, до речі я про це вже писав раніше в коментарях. А от щодо Гощі, то це окреме питання, центральна дорога від траси Київ Чоп в напрямку м. Острог, яка мягко кажучи не дуже, особливо маленький відрізок на виїзді з міста до повороту на с. Симонів, там трешак повний, і ями і горби на 10-15 см, обочини як такої взагалі нема. Я там вже 13років катаюсь по тому маршруту і нікому немає діла до ремонту. Можливо з весни наступного року буде автобан - хоть якась користь з бубочки.
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12.10.2021 17:44 Відповісти
 
 