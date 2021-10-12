Ремонт 35-кілометрової ділянки траси до Гощі стартував на Рівненщині, - ОДА

Ремонт 35-кілометрової ділянки дороги Р-77 Рівне-Тучин-Гоща від "Житинського кільця", а також до траси М-06 Київ-Чоп стартує на Рівненщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська ОДА.

"Весь комплекс будівельних робіт, а це новий асфальт, безпечні тротуари, штучне освітлення та вся супутня інфраструктура, планують виконати до кінця будівельного сезону 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Ремонт у межах президентської програми "Велике будівництво" здійснюватимуть у два етапи.

Спершу дорожники сполучать якісним автошляхом села Великий Житин, Нова Українка, Шубків, Котів, Тучин, Воскодави, Чудницю з головною транспортною артерією Рівненщини - автодорогою Київ-Чоп, та з обласним центром. Після цього почнеться ремонт дороги Р-77 від Гощі в Острог.

Нагадаємо, в 2021 році в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.

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