Ремонт 35-кілометрової ділянки траси до Гощі стартував на Рівненщині, - ОДА
Ремонт 35-кілометрової ділянки дороги Р-77 Рівне-Тучин-Гоща від "Житинського кільця", а також до траси М-06 Київ-Чоп стартує на Рівненщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська ОДА.
"Весь комплекс будівельних робіт, а це новий асфальт, безпечні тротуари, штучне освітлення та вся супутня інфраструктура, планують виконати до кінця будівельного сезону 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Ремонт у межах президентської програми "Велике будівництво" здійснюватимуть у два етапи.
Спершу дорожники сполучать якісним автошляхом села Великий Житин, Нова Українка, Шубків, Котів, Тучин, Воскодави, Чудницю з головною транспортною артерією Рівненщини - автодорогою Київ-Чоп, та з обласним центром. Після цього почнеться ремонт дороги Р-77 від Гощі в Острог.
Нагадаємо, в 2021 році в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.
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https://www.google.com.ua/maps/@50.6148635,26.6538384,3a,49.2y,230.99h,88.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxfWdwd36vnXtij1OdZajQw!2e0!3e11!7i13312!8i6656
Це перетин M06/E40 (основної траси країни!) зі згаданою Р77. Зверніть увагу на організацію цього перетину, і куди (на яку смугу) потрапляє водій, який вирішив там розвернутися (чи просто продовжити рух по Р77).
На ремонт 35-кілометрової ділянки гроші знайшлися. А щоб виправити 15-річну "рукожопість" і зробити нарешті нормально overpasses на численних другорядних дорогах, що перетинають М06/E40, грошей не вистачило. Або клепки -- це найімовірніше.
бунечко сам родом з ровенської області...може й в цьому причина