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10 км траси Бучач - Товсте відремонтували на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТО

На Тернопільщині відновили перші 10 км дороги Т-20-16 Бучач - Товсте.

Про завершення робіт на двох відрізках дороги Т-20-16 повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Через втрату несучої здатності основи дороги Т-20-16 Бучач - Товсте її подальша експлуатація без проведення ремонту була вже неможливою.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" ремонт проходив на двох ділянках між селами Трибухівці і Язловець і від смт Товсте до села Поділля. В даний час на обох відрізках вже проведено зміцнення основи, покладений вирівнюючий шар і почалося укладання фінішного шару. Там, де ширина дороги не відповідала нормативам, вона була розширена.

Протяжність двох ділянок становить 10 км. Наступного року ремонт дороги Т-20-16 буде продовжений на відрізку між Поділлям і Язловцем і, таким чином, дорога Бучач - Товсте буде відремонтована повністю.

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В ході ремонту дорожники в межах населених пунктів обладнають зовнішнє освітлення і тротуари. Будуть також відремонтовані всі штучні споруди в складі дороги.

Плани з відновлення доріг державного значення в Тернопільській області на 2021 рік оцінюються в кількості понад 230 км. Планується також відремонтувати 19 мостів та штучних споруд.

Нагадаємо, в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" діє окрема Національна програма відновлення мостів, в рамках якої в 2020 році вже було відремонтовано та побудовано 216 мостів і шляхопроводів.

10 км траси Бучач - Товсте відремонтували на Тернопільщині, - Укравтодор 01
10 км траси Бучач - Товсте відремонтували на Тернопільщині, - Укравтодор 02

Автор: 

дороги (3065) Велике будівництво (741) Тернопільська область (591)


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Топ коментарі
+3
А тут фотографии готового "ремонта" уже постыдились публиковать после последнего позора с очковтирательством. Хотя и по этим кадрам видно качество типа "ремонта". Накатали сверху тонкий слой асфальта без ремонта самой основы дороги. Сколько такой "ремонт" простоит?
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12.10.2021 09:59
+3
Насколько я знаю - дорогу ремонтировал какой-то местный аграрный олигарх из-под Бучача в свое село.
Он там строит офигенный стадион и мечтает вывести команду в мастера.
Так, что нехрен зебеням хвастать.
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12.10.2021 10:46
+2
Не переживайте, вас, не дай Бог, довезут быстро и с ветерком. Если вам от этого будет легче.
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12.10.2021 10:02
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Це просто чудова новина для ковід захворілих. Буде по чому їздити з домівки до лікарні
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12.10.2021 09:58 Відповісти
Не переживайте, вас, не дай Бог, довезут быстро и с ветерком. Если вам от этого будет легче.
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12.10.2021 10:02 Відповісти
А вас?
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12.10.2021 10:05 Відповісти
Всех. Областные опорные больницы сидят без газа и без кислорода. Лекарств мизер. В районах еще "веселее". Зато бабки пилят на таких вот "ремонтах". Это хотя-бы до весны простоит?
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12.10.2021 10:13 Відповісти
Простоит-не простоит...
"Устроил ромашка..."
Вот весной и посмотрим.
Тебе ныть не надоело?
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12.10.2021 10:21 Відповісти
Очередь из-за того, что быстро подвозят по хорошим дорогам.
Были бы дороги похуже, очередей бы не было, подвозили бы помедленнее.
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12.10.2021 10:27 Відповісти
Тупой вопрос с логической ловушкой. У вас зе- диджитал, шариевцев, и прочей рыговатной нечисти, как обычно , плохо выходит
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12.10.2021 15:00 Відповісти
А тут фотографии готового "ремонта" уже постыдились публиковать после последнего позора с очковтирательством. Хотя и по этим кадрам видно качество типа "ремонта". Накатали сверху тонкий слой асфальта без ремонта самой основы дороги. Сколько такой "ремонт" простоит?
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12.10.2021 09:59 Відповісти
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12.10.2021 09:59 Відповісти
Ну да, подумаешь для школ, больниц и садиков денег нет и газа нет. Зато бабки на таких вот "ремонтах" пилят.

В регионах начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетников (обновлено) Источник: https://biz.censor.net/n3293385
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12.10.2021 10:04 Відповісти
Трасу на хліб не намажеш.
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12.10.2021 10:00 Відповісти
Але хліб тобі по трасах привозять.
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12.10.2021 10:07 Відповісти
Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию Источник: https://biz.censor.net/n3292743
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12.10.2021 10:14 Відповісти
Ты снова всё в кучу...
И зачем жирно, я ж не слепой.
1. Мы говорим в этой теме о дорогах. Да?
Или о цене на хлеб?
2. Зачем ты сюда вопрос с ценой на газ всунул?
Давай ещё и Петра Алексеевича до кучи.
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12.10.2021 10:18 Відповісти
Потому что коммунальным предприятиям сейчас газ стоит от 35 грн. А денег у местных советов на такие цены нет. Школы, садики, баннопрачки, коммунальные пекарни и т.д. готовятся закрывать. Детей с завтрашнего дня на 2 недели раньше отправляют на каникулы. Что там нам обещали на прошлой неделе? Даже меморандум для лохов типа подписали.
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12.10.2021 10:30 Відповісти
В нас ще більше км. "відремонтували". Не пройшло і року - на деяких дільницях вже з'явилися латки, а по "посипаному щебнем" узбіччю поросла трава більше метра заввишки. Зате під час ремонту скрізь продавався щебінь, відсів, шлак з "великого блудівництва"
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12.10.2021 10:03 Відповісти
То ваші. Хоч зелох і піариться на дорогах, але будівельники свою роботу роблять. Якщо у вас і це *********, то у вас великі довбо**би.
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12.10.2021 10:09 Відповісти
Так, рядові будівельники (ті, що з лопатою або за кермом катка) роботу свою роблять. Але роблять вони цю роботу з того, що їм залишили. А судячи з якості зроблених доріг залишають їм небагато. І судячи з форо попередньої новини про велике блудівництво доріг (доречі, в цій новині такого фото нема) таке скрізь.
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12.10.2021 10:32 Відповісти
"велике будівництво" це потужна піар компанія перед наступними виборами,а не турбота про українців...але то напевне краще ніж возити томос по селах...)
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12.10.2021 10:23 Відповісти
Насколько я знаю - дорогу ремонтировал какой-то местный аграрный олигарх из-под Бучача в свое село.
Он там строит офигенный стадион и мечтает вывести команду в мастера.
Так, что нехрен зебеням хвастать.
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12.10.2021 10:46 Відповісти
Кстати, на фото видно, что техника явно никакого отношения к крадивныцтву не имеет.
Не тот масштаб и не то количество.
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12.10.2021 10:49 Відповісти
Петро Гадз
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12.10.2021 18:02 Відповісти
 
 