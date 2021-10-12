10 км траси Бучач - Товсте відремонтували на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТО
На Тернопільщині відновили перші 10 км дороги Т-20-16 Бучач - Товсте.
Про завершення робіт на двох відрізках дороги Т-20-16 повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Через втрату несучої здатності основи дороги Т-20-16 Бучач - Товсте її подальша експлуатація без проведення ремонту була вже неможливою.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" ремонт проходив на двох ділянках між селами Трибухівці і Язловець і від смт Товсте до села Поділля. В даний час на обох відрізках вже проведено зміцнення основи, покладений вирівнюючий шар і почалося укладання фінішного шару. Там, де ширина дороги не відповідала нормативам, вона була розширена.
Протяжність двох ділянок становить 10 км. Наступного року ремонт дороги Т-20-16 буде продовжений на відрізку між Поділлям і Язловцем і, таким чином, дорога Бучач - Товсте буде відремонтована повністю.
В ході ремонту дорожники в межах населених пунктів обладнають зовнішнє освітлення і тротуари. Будуть також відремонтовані всі штучні споруди в складі дороги.
Плани з відновлення доріг державного значення в Тернопільській області на 2021 рік оцінюються в кількості понад 230 км. Планується також відремонтувати 19 мостів та штучних споруд.
Нагадаємо, в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" діє окрема Національна програма відновлення мостів, в рамках якої в 2020 році вже було відремонтовано та побудовано 216 мостів і шляхопроводів.
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"Устроил ромашка..."
Вот весной и посмотрим.
Тебе ныть не надоело?
Были бы дороги похуже, очередей бы не было, подвозили бы помедленнее.
В регионах начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетников (обновлено) Источник: https://biz.censor.net/n3293385
И зачем жирно, я ж не слепой.
1. Мы говорим в этой теме о дорогах. Да?
Или о цене на хлеб?
2. Зачем ты сюда вопрос с ценой на газ всунул?
Давай ещё и Петра Алексеевича до кучи.
Он там строит офигенный стадион и мечтает вывести команду в мастера.
Так, что нехрен зебеням хвастать.
Не тот масштаб и не то количество.