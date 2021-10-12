10 км траси Бучач - Товсте відремонтували на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТО

На Тернопільщині відновили перші 10 км дороги Т-20-16 Бучач - Товсте.

Про завершення робіт на двох відрізках дороги Т-20-16 повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Через втрату несучої здатності основи дороги Т-20-16 Бучач - Товсте її подальша експлуатація без проведення ремонту була вже неможливою.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" ремонт проходив на двох ділянках між селами Трибухівці і Язловець і від смт Товсте до села Поділля. В даний час на обох відрізках вже проведено зміцнення основи, покладений вирівнюючий шар і почалося укладання фінішного шару. Там, де ширина дороги не відповідала нормативам, вона була розширена.

Протяжність двох ділянок становить 10 км. Наступного року ремонт дороги Т-20-16 буде продовжений на відрізку між Поділлям і Язловцем і, таким чином, дорога Бучач - Товсте буде відремонтована повністю.

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В ході ремонту дорожники в межах населених пунктів обладнають зовнішнє освітлення і тротуари. Будуть також відремонтовані всі штучні споруди в складі дороги.

Плани з відновлення доріг державного значення в Тернопільській області на 2021 рік оцінюються в кількості понад 230 км. Планується також відремонтувати 19 мостів та штучних споруд.

Нагадаємо, в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" діє окрема Національна програма відновлення мостів, в рамках якої в 2020 році вже було відремонтовано та побудовано 216 мостів і шляхопроводів.



