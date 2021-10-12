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10 км трассы Бучач - Толстое отремонтировали на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТО

На Тернопольщине восстановили первые 10 км дороги Т-20-16 Бучач - Толстое.

О завершении работ на двух отрезках дороги Т-20-16 сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за потери несущей способности основы дороги Т-20-16 Бучач - Толстое ее дальнейшая эксплуатация без проведения ремонта была уже невозможной.

В рамках президентской программы "Большая стройка" ремонт проходил на двух участках между селами Трибуховцы и Язловец и от пгт Толстое до села Подолье. В настоящее время на обоих отрезках уже проведено укрепление основы, уложен выравнивающий слой и началась укладка финишного слоя. Там, где ширина дороги не соответствовала нормативам, она была расширена.

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Протяженность двух участков составляет 10 км. В следующем году ремонт дороги Т-20-16 будет продолжен на отрезке между Подольем и Язловцем и, таким образом, дорога Бучач - Толстое будет отремонтирована полностью.

В ходе ремонта дорожники в пределах населенных пунктов оборудуют наружное освещение и тротуары. Будут также отремонтированы все искусственные сооружения в составе дороги.

Планы по восстановлению дорог государственного значения в Тернопольской области на 2021 год оцениваются в количестве более 230 км. Планируется также отремонтировать 19 мостов и искусственных сооружений.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" действует отдельная Национальная программа восстановления мостов, в рамках которой в 2020 году уже было отремонтировано и построено 216 мостов и путепроводов.

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10 км трассы Бучач - Толстое отремонтировали на Тернопольщине, - Укравтодор 01
10 км трассы Бучач - Толстое отремонтировали на Тернопольщине, - Укравтодор 02

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Тернопольская область (729)


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Топ комментарии
+3
А тут фотографии готового "ремонта" уже постыдились публиковать после последнего позора с очковтирательством. Хотя и по этим кадрам видно качество типа "ремонта". Накатали сверху тонкий слой асфальта без ремонта самой основы дороги. Сколько такой "ремонт" простоит?
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12.10.2021 09:59
+3
Насколько я знаю - дорогу ремонтировал какой-то местный аграрный олигарх из-под Бучача в свое село.
Он там строит офигенный стадион и мечтает вывести команду в мастера.
Так, что нехрен зебеням хвастать.
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12.10.2021 10:46
+2
Не переживайте, вас, не дай Бог, довезут быстро и с ветерком. Если вам от этого будет легче.
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12.10.2021 10:02
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Це просто чудова новина для ковід захворілих. Буде по чому їздити з домівки до лікарні
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12.10.2021 09:58 Ответить
Не переживайте, вас, не дай Бог, довезут быстро и с ветерком. Если вам от этого будет легче.
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12.10.2021 10:02 Ответить
А вас?
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12.10.2021 10:05 Ответить
Всех. Областные опорные больницы сидят без газа и без кислорода. Лекарств мизер. В районах еще "веселее". Зато бабки пилят на таких вот "ремонтах". Это хотя-бы до весны простоит?
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12.10.2021 10:13 Ответить
Простоит-не простоит...
"Устроил ромашка..."
Вот весной и посмотрим.
Тебе ныть не надоело?
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12.10.2021 10:21 Ответить
Очередь из-за того, что быстро подвозят по хорошим дорогам.
Были бы дороги похуже, очередей бы не было, подвозили бы помедленнее.
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12.10.2021 10:27 Ответить
Тупой вопрос с логической ловушкой. У вас зе- диджитал, шариевцев, и прочей рыговатной нечисти, как обычно , плохо выходит
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12.10.2021 15:00 Ответить
А тут фотографии готового "ремонта" уже постыдились публиковать после последнего позора с очковтирательством. Хотя и по этим кадрам видно качество типа "ремонта". Накатали сверху тонкий слой асфальта без ремонта самой основы дороги. Сколько такой "ремонт" простоит?
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12.10.2021 09:59 Ответить
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12.10.2021 09:59 Ответить
Ну да, подумаешь для школ, больниц и садиков денег нет и газа нет. Зато бабки на таких вот "ремонтах" пилят.

В регионах начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетников (обновлено) Источник: https://biz.censor.net/n3293385
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12.10.2021 10:04 Ответить
Трасу на хліб не намажеш.
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12.10.2021 10:00 Ответить
Але хліб тобі по трасах привозять.
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12.10.2021 10:07 Ответить
Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию Источник: https://biz.censor.net/n3292743
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12.10.2021 10:14 Ответить
Ты снова всё в кучу...
И зачем жирно, я ж не слепой.
1. Мы говорим в этой теме о дорогах. Да?
Или о цене на хлеб?
2. Зачем ты сюда вопрос с ценой на газ всунул?
Давай ещё и Петра Алексеевича до кучи.
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12.10.2021 10:18 Ответить
Потому что коммунальным предприятиям сейчас газ стоит от 35 грн. А денег у местных советов на такие цены нет. Школы, садики, баннопрачки, коммунальные пекарни и т.д. готовятся закрывать. Детей с завтрашнего дня на 2 недели раньше отправляют на каникулы. Что там нам обещали на прошлой неделе? Даже меморандум для лохов типа подписали.
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12.10.2021 10:30 Ответить
В нас ще більше км. "відремонтували". Не пройшло і року - на деяких дільницях вже з'явилися латки, а по "посипаному щебнем" узбіччю поросла трава більше метра заввишки. Зате під час ремонту скрізь продавався щебінь, відсів, шлак з "великого блудівництва"
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12.10.2021 10:03 Ответить
То ваші. Хоч зелох і піариться на дорогах, але будівельники свою роботу роблять. Якщо у вас і це *********, то у вас великі довбо**би.
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12.10.2021 10:09 Ответить
Так, рядові будівельники (ті, що з лопатою або за кермом катка) роботу свою роблять. Але роблять вони цю роботу з того, що їм залишили. А судячи з якості зроблених доріг залишають їм небагато. І судячи з форо попередньої новини про велике блудівництво доріг (доречі, в цій новині такого фото нема) таке скрізь.
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12.10.2021 10:32 Ответить
"велике будівництво" це потужна піар компанія перед наступними виборами,а не турбота про українців...але то напевне краще ніж возити томос по селах...)
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12.10.2021 10:23 Ответить
Насколько я знаю - дорогу ремонтировал какой-то местный аграрный олигарх из-под Бучача в свое село.
Он там строит офигенный стадион и мечтает вывести команду в мастера.
Так, что нехрен зебеням хвастать.
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12.10.2021 10:46 Ответить
Кстати, на фото видно, что техника явно никакого отношения к крадивныцтву не имеет.
Не тот масштаб и не то количество.
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12.10.2021 10:49 Ответить
Петро Гадз
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12.10.2021 18:02 Ответить
 
 