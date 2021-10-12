10 км трассы Бучач - Толстое отремонтировали на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТО

На Тернопольщине восстановили первые 10 км дороги Т-20-16 Бучач - Толстое.

О завершении работ на двух отрезках дороги Т-20-16 сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за потери несущей способности основы дороги Т-20-16 Бучач - Толстое ее дальнейшая эксплуатация без проведения ремонта была уже невозможной.

В рамках президентской программы "Большая стройка" ремонт проходил на двух участках между селами Трибуховцы и Язловец и от пгт Толстое до села Подолье. В настоящее время на обоих отрезках уже проведено укрепление основы, уложен выравнивающий слой и началась укладка финишного слоя. Там, где ширина дороги не соответствовала нормативам, она была расширена.

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Протяженность двух участков составляет 10 км. В следующем году ремонт дороги Т-20-16 будет продолжен на отрезке между Подольем и Язловцем и, таким образом, дорога Бучач - Толстое будет отремонтирована полностью.

В ходе ремонта дорожники в пределах населенных пунктов оборудуют наружное освещение и тротуары. Будут также отремонтированы все искусственные сооружения в составе дороги.

Планы по восстановлению дорог государственного значения в Тернопольской области на 2021 год оцениваются в количестве более 230 км. Планируется также отремонтировать 19 мостов и искусственных сооружений.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" действует отдельная Национальная программа восстановления мостов, в рамках которой в 2020 году уже было отремонтировано и построено 216 мостов и путепроводов.

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