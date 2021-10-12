Родители детей, пострадавших от взрывоопасных предметов, будут получать повышенную компенсацию, - постановление Кабмина

Кабинет Министров принял изменения в Положение о врачебно-консультативной комиссии, которые позволят повысить размер выплаты государственной социальной помощи семьям, которые содержат детей с инвалидностью, пострадавших от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Постановление определяет механизм, по которому устанавливают причину инвалидности детей, получивших повреждения от взрывоопасных предметов.

Так, для предоставления ребенку статуса пострадавшего комиссия должна получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Такая выписка должна быть сформирована не позднее чем за три месяца до обращения законного представителя ребенка с заявлением об открытии уголовного производства в отношении факта получения повреждений здоровья от взрывоопасных предметов. После получения выписки ВКК (Врачебно-консультативная комиссия. - Ред.) формирует соответствующее медицинское заключение.

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