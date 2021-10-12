Батьки дітей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримуватимуть підвищену компенсацію, - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Положення про лікарсько-консультативну комісію, які дозволять підвищити розмір виплати державної соціальної допомоги сім'ям, які утримують дітей з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Постанова визначає механізм, за яким встановлюють причину інвалідності дітей, які зазнали ушкоджень від вибухонебезпечних предметів.

Так, для надання дитині статусу постраждалого комісія має отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Такий витяг мусить бути сформованим не пізніше як за три місяці до звернення законного представника дитини із заявою про відкриття кримінального провадження стосовно факту отримання ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів. Після отримання витягу ЛКК (Лікарсько-консультативна комісія. - Ред.) формує відповідний медичний висновок.

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