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Херсонская область переходит в "красную" зону

Херсонская область переходит в

С 00:00 15 октября на территории Херсонской области устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Такое решение приняла на внеочередном заседании государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Читайте: В межобластные поезда, автобусы и самолеты будут пускать только вакцинированных

Херсонская - первая область, в которой введен "красный" уровень эпидопасности со времен весеннего локдауна.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

На дистанционное обучение в "красной" зоне переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

Автор: 

COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+8
соседство с крымом и шастанья туда-сюда привели к закономерному результату.
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12.10.2021 19:02
+6
А Харьков аж до выбора приемника величайшего мера так и будет в оранжевой чего бы это не стояло харьковчанам
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12.10.2021 19:10
+5
Проведуть 14го офіційні заходи і все .
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12.10.2021 19:19
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Це перемога?
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12.10.2021 18:56 Ответить
Треба переводити учнів на дистанційне навчання: вони один одного заражають і несуть вірус додому. Тому і спалах восени.
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12.10.2021 20:05 Ответить
сам не красный, а морда красная такая! ©️
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12.10.2021 19:01 Ответить
соседство с крымом и шастанья туда-сюда привели к закономерному результату.
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12.10.2021 19:02 Ответить
А Харьков аж до выбора приемника величайшего мера так и будет в оранжевой чего бы это не стояло харьковчанам
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12.10.2021 19:10 Ответить
Первый пошёл.
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12.10.2021 19:10 Ответить
херсонські маршрутки і школи зробили свою справу
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12.10.2021 22:44 Ответить
Открытая граница с Крымом. Там просто жопа. Рекорды каждый день. Не даром же самые реальные шансы на красную зону еще недавно имели Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Харьковская области. Ни о чем не говорит?
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12.10.2021 23:49 Ответить
Вірусу дозволили ще два дні погратись і все.
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12.10.2021 19:13 Ответить
Проведуть 14го офіційні заходи і все .
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12.10.2021 19:19 Ответить
Гулять так гулять.
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12.10.2021 23:49 Ответить
Вот так - Херсонская область до этого летнего сезона была минимально инфицирована. Пришло летечко, прилетели безмасочные дебилы отовсюду жир свой вытапливать на море - вот и приплыли к локдауну благодаря бездействию местной мудоты - властей. Жадность к шаровым деньгам отдыхающих имеет свою цену - вот теперь жрите, хоть удавитесь в своей «красно-пролетарской» зоне.
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12.10.2021 20:19 Ответить
Можете сильно не злорадствовать. Красная зона коснется большинства, если не всех. Подходит сезон ОРВИ. Так было в прошлом году. Так будет в этом. А вообще в доковидную эпоху так было каждый год.
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12.10.2021 23:00 Ответить
Я не злорадствую, а возмущаюсь бездействием местной власти. Даже сейчас, когда вы будете в Херсоне или другом городе, вы не увидите повального ношения масок в местах тесного контакта индивидуумов.
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13.10.2021 22:44 Ответить
Так а не задумываетесь почему народ начинает тихо саботировать данное действо?
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13.10.2021 23:31 Ответить
А мені здається що "біла ниточка" зовсім в іншому.Вакцинування в ПРИКАЗОВО-добровільному порядку. 🤔І з 21.10.2021р. поїздки в іншу область тільки при Прид'яві сертифікату. *** "Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы "Источник:
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12.10.2021 20:25 Ответить
Мер Херсона,не член партии слуг народа,естественно,Херсон окажется в красной зоне, как и другие города,меры которых не "слуги народа".
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12.10.2021 20:52 Ответить
https://href.li/?https://www.google.com/amp/s/2day.kh.ua/ua/kharkow/uprodovzh-doby-vid-covid-19-pomerly-troye-vaktsynovanykh-zhyteliv-kharkivskoyi-oblasti%3famp=amp
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12.10.2021 21:44 Ответить
В харківській області померло 3 вакцинованих, ссилка зверху
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12.10.2021 21:45 Ответить
Это скорей всего кто купил себе справку! Как в анекдоте! Зеленский вы завтра на рынок не ходите там будут бить евреев так по паспорту \я русский так бъют не по паспорту а по морде!
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12.10.2021 21:54 Ответить
Ну да, у пенсів бабла немєряно лєві справки куплять. Навєрно заграніцу на Балі збиралися. До речі скільки фарма ботам Зараз платить?
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12.10.2021 21:59 Ответить
Так фарм компаниям кстати вакцинация не выгодна смотри сам прививки комплект из 2 шт стоит 20 баксов в среднем а лечение от ковида стоить 2000 долларов! Что для фарм компании выгодней продать челу прививку за 20 баксов или продать лекарств на 2000 баксов?!
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12.10.2021 22:04 Ответить
Шо то вообще херово у вас методичка написана. Вакцину можна миллиардами доз колоть всем без разбора : и живым, и больным. А для больных бабло чиновники обычно разворовывают. Да и сколько там больных нарисуешь.. Десятки тыщ. Летом тем более
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12.10.2021 22:09 Ответить
Это у тебя херово с логикой! Надо или переболеть ковидом или вакцинироватся так вот вопрос опять избирателю ЗЕленского что выгодней ************ что-бы ты потратил 20 баксов или 2000?
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12.10.2021 22:13 Ответить
Прочитай, ще раз, що зверху написано.)) там все зрозуміло написано для людей з інтелектом вище середнього.
Я б на місці твого працедавця звільнив би тебе і автора методичок через профнепридатність. А також через прогули в школі математики
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12.10.2021 22:18 Ответить
Я тоже написал ну должен даже тупой ЗЕбил понять. Есть 2 пути или переболеть или вакцинироватся если ты не в бункере конечно. Так что выгодней для фармацепта что-бы ты пошел по пути за 20 баксов или по пути за 2000?
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12.10.2021 22:22 Ответить
Є третій шлях, ложить один орган на фарму, не дивитися телевізор, не читати газет, вести Зож, пити чай з лимоном, отримати природній імунітет, як це робили тисячі наших предків.
Так шо ботік іди дальше, відробляй свої срібняки
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12.10.2021 22:28 Ответить
Нету 3 пути! Что-бы получить иммунитет ты должен переболеть потому что что-бы организм имел имунитет ему надо сначала переболеть! Вот индейцы в Америке вымерли лишь потому что не имели иммунитета к болезням европейцев! А лимон это не антивирусное а просто витамин С который тебя только от цинги спасти сможет!
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12.10.2021 22:34 Ответить
Переболеть стоить 2000 долларов. Вакцинация ничего не стоит и как в первом так и во втором случае получаешь иммунитет! Зачем платить больше?
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12.10.2021 22:36 Ответить
Маладєц отработал зарплату)
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12.10.2021 22:43 Ответить
А ты меня уволить хотел! Ну насамом деле мне пох. Чем больше вымрет ЗЕбилов тем лучше для Украины! И лучше для меня чем меньше будет ЗЕбилов тем меньше будет конкуренции на рынке труда тем ценнее я буду как специалист!
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12.10.2021 22:46 Ответить
А я думаю, причина в другом. На 31 октября назначены выборы депутата Верховной Рады от Херсонской области. От слуг идет Козырь. Шансы у него не ахти какие. Вот и решили, что во время карантина, будет легче завести в Раду своего кандидата. Все смотрите, если победит Козырь, значит это и была истинная причина карантина в Херсонской области. Хотя показатели там не самые плохие по Украине на сегодня..
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12.10.2021 21:49 Ответить
 
 