Херсонская область переходит в "красную" зону

С 00:00 15 октября на территории Херсонской области устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Такое решение приняла на внеочередном заседании государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Читайте: В межобластные поезда, автобусы и самолеты будут пускать только вакцинированных

Херсонская - первая область, в которой введен "красный" уровень эпидопасности со времен весеннего локдауна.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

На дистанционное обучение в "красной" зоне переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.