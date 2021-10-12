Херсонська область переходить у "червону" зону

З 00:00 15 жовтня на території Херсонської області встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Таке рішення прийняла на позачерговому засіданні державна комісія з питань ТЕБ ​​та НС. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 15 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Херсонської області, і застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Херсонська - перша область, в якій запроваджено "червоний" рівень епіднебезпеки з часів весняного локдауну.

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У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів і персоналу вакциновані.

На дистанційне навчання в "червоній" зоні переходять навчальні заклади, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується тільки дитсадків і 1-4 класів.