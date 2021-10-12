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Херсонська область переходить у "червону" зону

Херсонська область переходить у

З 00:00 15 жовтня на території Херсонської області встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Таке рішення прийняла на позачерговому засіданні державна комісія з питань ТЕБ ​​та НС. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 15 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Херсонської області, і застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Херсонська - перша область, в якій запроваджено "червоний" рівень епіднебезпеки з часів весняного локдауну.

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У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів і персоналу вакциновані.

На дистанційне навчання в "червоній" зоні переходять навчальні заклади, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується тільки дитсадків і 1-4 класів.

Автор: 

COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+8
соседство с крымом и шастанья туда-сюда привели к закономерному результату.
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12.10.2021 19:02
+6
А Харьков аж до выбора приемника величайшего мера так и будет в оранжевой чего бы это не стояло харьковчанам
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12.10.2021 19:10
+5
Проведуть 14го офіційні заходи і все .
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12.10.2021 19:19
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Це перемога?
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12.10.2021 18:56 Відповісти
Треба переводити учнів на дистанційне навчання: вони один одного заражають і несуть вірус додому. Тому і спалах восени.
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12.10.2021 20:05 Відповісти
сам не красный, а морда красная такая! ©️
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12.10.2021 19:01 Відповісти
соседство с крымом и шастанья туда-сюда привели к закономерному результату.
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12.10.2021 19:02 Відповісти
А Харьков аж до выбора приемника величайшего мера так и будет в оранжевой чего бы это не стояло харьковчанам
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12.10.2021 19:10 Відповісти
Первый пошёл.
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12.10.2021 19:10 Відповісти
херсонські маршрутки і школи зробили свою справу
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12.10.2021 22:44 Відповісти
Открытая граница с Крымом. Там просто жопа. Рекорды каждый день. Не даром же самые реальные шансы на красную зону еще недавно имели Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Харьковская области. Ни о чем не говорит?
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12.10.2021 23:49 Відповісти
Вірусу дозволили ще два дні погратись і все.
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12.10.2021 19:13 Відповісти
Проведуть 14го офіційні заходи і все .
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12.10.2021 19:19 Відповісти
Гулять так гулять.
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12.10.2021 23:49 Відповісти
Вот так - Херсонская область до этого летнего сезона была минимально инфицирована. Пришло летечко, прилетели безмасочные дебилы отовсюду жир свой вытапливать на море - вот и приплыли к локдауну благодаря бездействию местной мудоты - властей. Жадность к шаровым деньгам отдыхающих имеет свою цену - вот теперь жрите, хоть удавитесь в своей «красно-пролетарской» зоне.
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12.10.2021 20:19 Відповісти
Можете сильно не злорадствовать. Красная зона коснется большинства, если не всех. Подходит сезон ОРВИ. Так было в прошлом году. Так будет в этом. А вообще в доковидную эпоху так было каждый год.
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12.10.2021 23:00 Відповісти
Я не злорадствую, а возмущаюсь бездействием местной власти. Даже сейчас, когда вы будете в Херсоне или другом городе, вы не увидите повального ношения масок в местах тесного контакта индивидуумов.
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13.10.2021 22:44 Відповісти
Так а не задумываетесь почему народ начинает тихо саботировать данное действо?
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13.10.2021 23:31 Відповісти
А мені здається що "біла ниточка" зовсім в іншому.Вакцинування в ПРИКАЗОВО-добровільному порядку. 🤔І з 21.10.2021р. поїздки в іншу область тільки при Прид'яві сертифікату. *** "Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы "Источник:
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12.10.2021 20:25 Відповісти
Мер Херсона,не член партии слуг народа,естественно,Херсон окажется в красной зоне, как и другие города,меры которых не "слуги народа".
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12.10.2021 20:52 Відповісти
https://href.li/?https://www.google.com/amp/s/2day.kh.ua/ua/kharkow/uprodovzh-doby-vid-covid-19-pomerly-troye-vaktsynovanykh-zhyteliv-kharkivskoyi-oblasti%3famp=amp
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12.10.2021 21:44 Відповісти
В харківській області померло 3 вакцинованих, ссилка зверху
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12.10.2021 21:45 Відповісти
Это скорей всего кто купил себе справку! Как в анекдоте! Зеленский вы завтра на рынок не ходите там будут бить евреев так по паспорту \я русский так бъют не по паспорту а по морде!
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12.10.2021 21:54 Відповісти
Ну да, у пенсів бабла немєряно лєві справки куплять. Навєрно заграніцу на Балі збиралися. До речі скільки фарма ботам Зараз платить?
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12.10.2021 21:59 Відповісти
Так фарм компаниям кстати вакцинация не выгодна смотри сам прививки комплект из 2 шт стоит 20 баксов в среднем а лечение от ковида стоить 2000 долларов! Что для фарм компании выгодней продать челу прививку за 20 баксов или продать лекарств на 2000 баксов?!
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12.10.2021 22:04 Відповісти
Шо то вообще херово у вас методичка написана. Вакцину можна миллиардами доз колоть всем без разбора : и живым, и больным. А для больных бабло чиновники обычно разворовывают. Да и сколько там больных нарисуешь.. Десятки тыщ. Летом тем более
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12.10.2021 22:09 Відповісти
Это у тебя херово с логикой! Надо или переболеть ковидом или вакцинироватся так вот вопрос опять избирателю ЗЕленского что выгодней ************ что-бы ты потратил 20 баксов или 2000?
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12.10.2021 22:13 Відповісти
Прочитай, ще раз, що зверху написано.)) там все зрозуміло написано для людей з інтелектом вище середнього.
Я б на місці твого працедавця звільнив би тебе і автора методичок через профнепридатність. А також через прогули в школі математики
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12.10.2021 22:18 Відповісти
Я тоже написал ну должен даже тупой ЗЕбил понять. Есть 2 пути или переболеть или вакцинироватся если ты не в бункере конечно. Так что выгодней для фармацепта что-бы ты пошел по пути за 20 баксов или по пути за 2000?
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12.10.2021 22:22 Відповісти
Є третій шлях, ложить один орган на фарму, не дивитися телевізор, не читати газет, вести Зож, пити чай з лимоном, отримати природній імунітет, як це робили тисячі наших предків.
Так шо ботік іди дальше, відробляй свої срібняки
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12.10.2021 22:28 Відповісти
Нету 3 пути! Что-бы получить иммунитет ты должен переболеть потому что что-бы организм имел имунитет ему надо сначала переболеть! Вот индейцы в Америке вымерли лишь потому что не имели иммунитета к болезням европейцев! А лимон это не антивирусное а просто витамин С который тебя только от цинги спасти сможет!
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12.10.2021 22:34 Відповісти
Переболеть стоить 2000 долларов. Вакцинация ничего не стоит и как в первом так и во втором случае получаешь иммунитет! Зачем платить больше?
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12.10.2021 22:36 Відповісти
Маладєц отработал зарплату)
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12.10.2021 22:43 Відповісти
А ты меня уволить хотел! Ну насамом деле мне пох. Чем больше вымрет ЗЕбилов тем лучше для Украины! И лучше для меня чем меньше будет ЗЕбилов тем меньше будет конкуренции на рынке труда тем ценнее я буду как специалист!
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12.10.2021 22:46 Відповісти
А я думаю, причина в другом. На 31 октября назначены выборы депутата Верховной Рады от Херсонской области. От слуг идет Козырь. Шансы у него не ахти какие. Вот и решили, что во время карантина, будет легче завести в Раду своего кандидата. Все смотрите, если победит Козырь, значит это и была истинная причина карантина в Херсонской области. Хотя показатели там не самые плохие по Украине на сегодня..
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12.10.2021 21:49 Відповісти
 
 