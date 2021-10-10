Херсонська область незабаром може потрапити до "червоної" зони, - Ляшко

Херсонська область незабаром може потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час свого робочого візиту в область у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"Ключова річ, яку побачив в одній лікарні, - повністю заповнене реанімаційне відділення, але жодного вакцинованого серед пацієнтів немає. Зараз ми маємо ефективний спосіб запобігти тяжкому або середньому перебігу хвороби - вакцинація. Потрібно розуміти, що ризик захворіти значно страшніший, аніж можливі побічні ефекти після вакцинації, які в більшості випадків минають через добу. Антивакцинаторські погляди дуже швидко змінюються, коли справа доходить до апаратів ШВЛ", - розповів Віктор Ляшко.

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Зазначається, що його візит пов'язаний зі значним поширення COVID-19 в області.

Однак Ляшко зазначив, що остаточну крапку в питанні переходу до "червоної" зони має поставити Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Орієнтовно її планують зібрати 12-13 жовтня.

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Також на Херсонщині міністр відвідав кілька закладів охорони здоров'я області, а також центри масової вакцинації.