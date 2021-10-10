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Херсонська область незабаром може потрапити до "червоної" зони, - Ляшко

Херсонська область незабаром може потрапити до

Херсонська область незабаром може потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час свого робочого візиту в область у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"Ключова річ, яку побачив в одній лікарні, - повністю заповнене реанімаційне відділення, але жодного вакцинованого серед пацієнтів немає. Зараз ми маємо ефективний спосіб запобігти тяжкому або середньому перебігу хвороби - вакцинація. Потрібно розуміти, що ризик захворіти значно страшніший, аніж можливі побічні ефекти після вакцинації, які в більшості випадків минають через добу. Антивакцинаторські погляди дуже швидко змінюються, коли справа доходить до апаратів ШВЛ", - розповів Віктор Ляшко.

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Зазначається, що його візит пов'язаний зі значним поширення COVID-19 в області.

Однак Ляшко зазначив, що остаточну крапку в питанні переходу до "червоної" зони має поставити Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Орієнтовно її планують зібрати 12-13 жовтня.

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Також на Херсонщині міністр відвідав кілька закладів охорони здоров'я області, а також центри масової вакцинації.
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Вот! Не носят масачки, вот и результат! А носили бе, то на неделю пожже в красной зоне оказались бе. Наверное.
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10.10.2021 10:50 Відповісти
Странно. Может он перепутал с Харьковской. Ведь раньше с самого начала пандемии именно Херсонская обл. всегда была менее всего подвержена ковиду... Если это верная информация то тогда в чем причина такого вот разворота - близость к оккупированному Крыму и движуха в том и обратном направлении, прошедший недавно курортный сезон у моря....
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10.10.2021 11:52 Відповісти
Изначально Дельту в область завезли из Крыма летом в "пограничные" районы, но не существенно, основную массу заразы, думаю, звезли из отпусков-командировок по Украине и закордон
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10.10.2021 12:30 Відповісти
Харьковская область давно в красной зоне по всем показателям, а скоро будет в чёрной от количества умерших.
Но об этом все молчат, выборы мера же в конце месяца.
Не хочет Ляшко приехать в Харьков и без предупреждения и цирка посетить ковидные больницы?
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10.10.2021 12:41 Відповісти
 
 