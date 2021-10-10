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Херсонская область вскоре может перейти в "красную" зону, - Ляшко

Херсонская область вскоре может перейти в

Херсонская область в скором времени может перейти в "красную" зону эпидопасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе своего рабочего визита в область в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"Ключевая вещь, которую увидел в одной больнице, - полностью занято реанимационное отделение, но ни одного вакцинированного среди пациентов нет. Сейчас мы имеем эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течение болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки. Антивакцинаторские взгляды очень быстро меняются, когда дело доходит до аппаратов ИВЛ", - отметил Ляшко.

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Отмечается, что его визит связан со значительным распространение COVID-19 в области.

Однако Ляшко отметил, что окончательную точку в вопросе перехода в "красную" зону должна поставить Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ориентировочно ее планируют собрать 12 - 13 октября.

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Также на Херсонщине министр посетил несколько учреждений здравоохранения области, а также центров массовой вакцинации.
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Вот! Не носят масачки, вот и результат! А носили бе, то на неделю пожже в красной зоне оказались бе. Наверное.
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10.10.2021 10:50 Ответить
Странно. Может он перепутал с Харьковской. Ведь раньше с самого начала пандемии именно Херсонская обл. всегда была менее всего подвержена ковиду... Если это верная информация то тогда в чем причина такого вот разворота - близость к оккупированному Крыму и движуха в том и обратном направлении, прошедший недавно курортный сезон у моря....
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10.10.2021 11:52 Ответить
Изначально Дельту в область завезли из Крыма летом в "пограничные" районы, но не существенно, основную массу заразы, думаю, звезли из отпусков-командировок по Украине и закордон
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10.10.2021 12:30 Ответить
Харьковская область давно в красной зоне по всем показателям, а скоро будет в чёрной от количества умерших.
Но об этом все молчат, выборы мера же в конце месяца.
Не хочет Ляшко приехать в Харьков и без предупреждения и цирка посетить ковидные больницы?
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10.10.2021 12:41 Ответить
 
 