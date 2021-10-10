Херсонская область вскоре может перейти в "красную" зону, - Ляшко
Херсонская область в скором времени может перейти в "красную" зону эпидопасности.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе своего рабочего визита в область в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"Ключевая вещь, которую увидел в одной больнице, - полностью занято реанимационное отделение, но ни одного вакцинированного среди пациентов нет. Сейчас мы имеем эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течение болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки. Антивакцинаторские взгляды очень быстро меняются, когда дело доходит до аппаратов ИВЛ", - отметил Ляшко.
Отмечается, что его визит связан со значительным распространение COVID-19 в области.
Однако Ляшко отметил, что окончательную точку в вопросе перехода в "красную" зону должна поставить Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ориентировочно ее планируют собрать 12 - 13 октября.
Также на Херсонщине министр посетил несколько учреждений здравоохранения области, а также центров массовой вакцинации.
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Но об этом все молчат, выборы мера же в конце месяца.
Не хочет Ляшко приехать в Харьков и без предупреждения и цирка посетить ковидные больницы?