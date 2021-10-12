Мужчина ударил битой по голове посетительницу ботсада в Киеве
Неизвестный мужчина напал на женщину, которая гуляла по парку с коляской. Он подошел сзади и нанес несколько ударов палкой или битой по голове.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информатор".
"Мама сидела на лавке, обедала. Рядом была коляска. Первый удар она получила сидя. Когда встала, начала защищать коляску, отбиваться руками. Остальные удары мужчина наносил, уже глядя маме в лицо. Она начала громко кричать, после чего нападавший убежал", - рассказала Ольга, дочка пострадавшей.
Женщина работает няней и была в ботсаду на прогулке вместе с ребенком. Ребенок не пострадал.
Читатели "Информатора" позже рассказали, что подобный случай уже произошел в ботсаду пять лет назад. Тогда неизвестный тоже напал на няню с ребенком.
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скорей всего сбежал из дыровского рецпубликанцкага абезьянника,
недокормил дебила гуманитарный красный крест
Им Хрущева или Фомина?
Пусть языком подтирается, урод
Интересный случай, я кажысь знаю, кто это....но вы его не поймаете.
А также напомню, что бита - это прежде всего - спортивный инвентарь, а у огнестрельного оружия нет другого назначения, кроме как убивать.
До всех пока это не дошло.........
Проект «Безпечне місто» створений задля посилення безпеки киян... бла бла бла...
Вот и увидим, как работает полиция , если преступление совершено против простого человека.
Система безотказна, когда надо ловить гоев.
ютубдиспансеров.
Если видела лицо - узнает.
В своё время эпидемия изнасилований во Флориде была вылечена именно таким способом.