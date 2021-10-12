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Мужчина ударил битой по голове посетительницу ботсада в Киеве

Мужчина ударил битой по голове посетительницу ботсада в Киеве

Неизвестный мужчина напал на женщину, которая гуляла по парку с коляской. Он подошел сзади и нанес несколько ударов палкой или битой по голове.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информатор".

"Мама сидела на лавке, обедала. Рядом была коляска. Первый удар она получила сидя. Когда встала, начала защищать коляску, отбиваться руками. Остальные удары мужчина наносил, уже глядя маме в лицо. Она начала громко кричать, после чего нападавший убежал", - рассказала Ольга, дочка пострадавшей.

Женщина работает няней и была в ботсаду на прогулке вместе с ребенком. Ребенок не пострадал.

Читатели "Информатора" позже рассказали, что подобный случай уже произошел в ботсаду пять лет назад. Тогда неизвестный тоже напал на няню с ребенком.

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Автор: 

женщины (887) Киев (25575) нападение (2220)


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Топ комментарии
+24
Таких треба лікувати в психлікарні, але, як варіант, можна пристрелити під час затримання.
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12.10.2021 20:05
+18
Таких кретинов нужно сажать пожизненно.
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12.10.2021 19:50
+14
Лугандон врятле, там такой менталитет шо сразу бы начал мобилу отжимать, деньги требовать, драгоценности снимать..тут просто больной идиот, скорее всего месный сумасшедший.
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12.10.2021 20:25
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цикл, 5 лет
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12.10.2021 19:49 Ответить
Серийный нянененавистник.
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12.10.2021 19:50 Ответить
Таких кретинов нужно сажать пожизненно.
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12.10.2021 19:50 Ответить
Таких треба лікувати в психлікарні, але, як варіант, можна пристрелити під час затримання.
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12.10.2021 20:05 Ответить
джентльмен породистый...лугандонский напэвно..
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12.10.2021 19:54 Ответить
Я лугандонів не люблю, але це явно просто психічно хвора людина. Її треба ізолювати від суспільства.
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12.10.2021 19:57 Ответить
Лугандон врятле, там такой менталитет шо сразу бы начал мобилу отжимать, деньги требовать, драгоценности снимать..тут просто больной идиот, скорее всего месный сумасшедший.
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12.10.2021 20:25 Ответить
на людей безпричинно кидается-
скорей всего сбежал из дыровского рецпубликанцкага абезьянника,
недокормил дебила гуманитарный красный крест
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12.10.2021 19:59 Ответить
Какой ботсад?
Им Хрущева или Фомина?
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12.10.2021 20:01 Ответить
От ботов уже и в садах не спастись. Надеюсь его найдут и отмодерируют.
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12.10.2021 20:09 Ответить
ужас.... псих какой-то...
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12.10.2021 20:01 Ответить
Наверное дурке свой пятилетний план - день открытых дверей.
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12.10.2021 20:05 Ответить
Поймать и отрубить руки.

Пусть языком подтирается, урод
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12.10.2021 20:08 Ответить
Хммм....а он был..молодой и невысокого роста? Лицо имело серый, даже землистый оттенок?? И как он бежал, слегка на цыпочках......

Интересный случай, я кажысь знаю, кто это....но вы его не поймаете.
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12.10.2021 20:10 Ответить
В тысячу второй раз напоминаю всем---а вот был бы закон о коротком огнестреле давно принят--не было бы случая такого. Далеко бы не убежал. Или вообще ранее где то бы прилёг навеки.
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12.10.2021 20:17 Ответить
Ну так то да, но все же я думаю что тетенька не успела бы достать калаш с под полы коляски, прежде чем псих стрельнул ее с парабелума.
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12.10.2021 20:22 Ответить
Псих стукнул её битой. Которая разрешена и продается свободно. Давайте тогда идти до конца, запретим и биты тоже.
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12.10.2021 20:26 Ответить
Слабо. Руки в детстве обрезать, в них вся опасность. Биты и пистолеты превращаются в кровые оружия в черных руках.Точнее опасность в психических отклонениях, но голову в детстве резать это перебор.
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12.10.2021 20:31 Ответить
Замечу, что псих женщину не убил - а был бы у него огнестрел - скорее всего убил бы.
А также напомню, что бита - это прежде всего - спортивный инвентарь, а у огнестрельного оружия нет другого назначения, кроме как убивать.
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12.10.2021 20:55 Ответить
не убивать а нейтрализовать а если напавший умрет при этом то это уже его проблемы
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12.10.2021 22:12 Ответить
А если при этом умрет случайный прохожий, в которого ты случайно попадешь? Тоже - его проблемы?
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12.10.2021 22:54 Ответить
Я буду стараться в прохожего не попасть. Риск для прохожего гипотетический а риск для меня при нападении реальный.
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12.10.2021 23:59 Ответить
Прохожему от того не легче будет. Да и в принципе - больше всего стремятся носить с собой оружие (хоть пистолет, хоть нож) люди не слишком адекватные, многим из которых легко рвет крышу - посигналил ему кто-то, подрезал его кто-то, не пропустил его кто-то на дороге, сделал замечание или еще что - и все, человеку кровь бросается в глаза и он готов использовать все, что есть под рукой. Очень желательно, чтобы пистолета под рукой не оказывалось никогда.
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13.10.2021 01:46 Ответить
ну я вполнк адекватный и если с собой есть то я стараюсь быть тише воды ниже травы и не вступать в конфликты
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13.10.2021 02:53 Ответить
Так ты за разрешение на ношение оружия только для конкретного себя? Это несколько противоречит Конституции.
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13.10.2021 15:09 Ответить
Всем конечно даже ранее судимым.
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13.10.2021 15:21 Ответить
В таком случае - это угроза жизни людей.
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13.10.2021 17:26 Ответить
но это меньшее зло, чем угроза жизни безоружным от вооруженных преступников или неадекватов. ситуация выправит сама себя - страх получить пулю отличный стимулятор хороших манер
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13.10.2021 18:38 Ответить
А это очень и очень спорно, где тут меньшее зло. Если оружие будет общедоступным - неадекваты вооружатся первыми.
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14.10.2021 02:42 Ответить
если запрещать биты, то нужно идти датьше и вырубать нахрен все деревья, ибо палка - тоже бита; мелко просеивать грунт на наличие крупных камней - ибо хрясь камнем по голове мало не покажется и т.п.
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12.10.2021 23:47 Ответить
Якщо вже дійсно йти до кінця то треба забороняти самих психів
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13.10.2021 01:45 Ответить
И кухонные ножи и бухло- от них основная масса убийств. И автомобили. А по телеку будем рассказывать сказки пенсионерам что Если разрешить иметь автомобиль, то вы ж сразу друг друга передавите. Сусеильство ще не готове
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13.10.2021 22:43 Ответить
Ну почему только тётя что выгуливала. Кто то рядом проходил, или с балкона можно. Причём по умному, первый в воздух, и не дожидаясь согласия остановится, тут же на поражение. Мол продолжал и меня пугать. При прямом посягательстве на жизнь человека имеется такое право. Сделаем мир чище!
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12.10.2021 20:27 Ответить
Я не юрист, но что-то мне подсказывает, что если бы вы проходили мимо, имея официальный пендель в кармане, увидели ситуацию и пристрелили бы того чувака, то как минимум поимели бы кучу неприятностей, как максимум - присели бы. И нашлись бы свидетели с экспертами, которые доказали бы, что тётке ничего не угражало (она же жива и здорова по факту осталась).
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12.10.2021 20:33 Ответить
Так тётке получивши палкой по затылку слишком странно было бы соглашатся с ударившим. И со свидетелями не в её сторону. Это конфигурация условная что мы тут рисуем. Речь то о том что будь такой закон, замахиваясь бы чуть думали. Передернуть иногда быстрее получается. А когда один с дубиной---а остальные с веером от мух---царь конечно. Дисбаланс пора заканчивать. В Молдове кстати с 1993 г. Не сильно убавилось население похоже.
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12.10.2021 21:56 Ответить
В одном из штатов на северо-востоке недавно разрешили и убйиства с грабежами уменьшились в 9 раз. Но там же полиция работает на предотвращение. А у нас- убивай, грабь, главное чтоб % раскрываемости был на уровне. Дремучий совок
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13.10.2021 22:47 Ответить
У нас в стране каждый четвертый алкаш или наркоман, о чем ты вообще? Хочешь вместо пьяных словесных конфликтов стрельбы? И заметь , нормальный ЧЕЛОВЕК, будет в проиграшной ситуации; ибо нормальному человеку трудно убить и он будет пытаться использовать оружие в крайнем случае. А отбитый ублюдок, или уголовник с полной деградацией совести,или алкашина с наркоманом, сначала стрельнут, а потом будут думать.
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12.10.2021 20:50 Ответить
Так наверно и ответил то сам. Именно нормальным и стало ненормально среди ненормальных. Не игра слов. Оружие есть у уголовников, и всегда было, есть наградное у незаменимых и легендарных и прочих депутатов и заслуженных всей мастей. Только у народа нет. А право на личную защиту кстати, право Конституционное. Налогоплательщики последние в этой цепочке. Нам за шваль думать---жизнь пройдёт.
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12.10.2021 21:48 Ответить
я бы меньше удивился если б прилетели зеленые человечки...и украли путлера
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12.10.2021 20:19 Ответить
Так это они есть!!!!........ это и есть маленький зеленый. Другая форма жизни, которая может принимать наше подобие.
До всех пока это не дошло.........
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12.10.2021 20:40 Ответить
Фигасе няня! Получить по затылку битой и после этого встать! Рисковый нападающий... большинство людей, получив битой по затылку, лежали бы на травке и пузыри пускали...
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12.10.2021 20:29 Ответить
Да уж. Идиотов полно, но они не интересны правоохранителям. Помнится несколько лет назад, возле Детского Мира в Дарнице ходил идиот и разбивал битой стекла автомобилей, а кто рыпался, с ножом бросался. Вызвали полицию, товарищ сбежал, полиция заявления принимать отказались. В РОВД мол езжайте. Зато, тех кто стоял под знаком -исправно оштрафовали.
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12.10.2021 20:30 Ответить
ахренеть, ты шо **** тварь, я должен у тебя разрешения спрашивать на комент? цензор-нэт, говоришь, падла???
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12.10.2021 20:35 Ответить
При убийстве копа, у них разрешение не штатное при задержании можно валить, так же и здесь, єто випущений из Павлович скорее всего
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12.10.2021 20:50 Ответить
В принципі, це центр міста. Там навколо купа відеокамер. Якщо вона хоч щось по ньому запам'ятала, то мають знайти. Недавно один такий придурок напав на жінку у метро. Так знайшли і пов'язали. Росіянин. Буквально пару тижнів тому.
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12.10.2021 21:00 Ответить
На рояле играть членом можно а битой бить низзя??? Это не справедливо!!!!
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12.10.2021 21:02 Ответить
Кличко натыкал кучу камер по Киеву.
Проект «Безпечне місто» створений задля посилення безпеки киян... бла бла бла...
Вот и увидим, как работает полиция , если преступление совершено против простого человека.
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12.10.2021 21:23 Ответить
Когда убивали Полякова, система исправно "дала сбой".
Система безотказна, когда надо ловить гоев.
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12.10.2021 23:01 Ответить
Таким "палким" як варіант треба робити примусову кастрацію
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12.10.2021 22:38 Ответить
Плоды сокращения психбольниц и ютубдиспансеров.
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12.10.2021 22:58 Ответить
Надо проверить ближайших соседей - за стеной, выше и ниже. Няня кому-то сделала замечание, или потеснила коляской - а такое НЕ ПРОЩАЕТСЯ !
Если видела лицо - узнает.
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12.10.2021 23:00 Ответить
Любой предупредительный выстрел в голову останавливает даже самого безбашенного маньяка.
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12.10.2021 23:05 Ответить
Если бы было разрешено ношение оружия для целей самозащиты, то всё было бы совсем иначе. Этот поц просто не напал бы на женщину, допуская что у неё может быть что-то чтобы защитить себя.

В своё время эпидемия изнасилований во Флориде была вылечена именно таким способом.
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12.10.2021 23:36 Ответить
Донецкие уроды в Киеве
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13.10.2021 00:25 Ответить
В старом или новом?
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13.10.2021 16:27 Ответить
 
 