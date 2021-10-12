Мужчина ударил битой по голове посетительницу ботсада в Киеве

Неизвестный мужчина напал на женщину, которая гуляла по парку с коляской. Он подошел сзади и нанес несколько ударов палкой или битой по голове.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информатор".

"Мама сидела на лавке, обедала. Рядом была коляска. Первый удар она получила сидя. Когда встала, начала защищать коляску, отбиваться руками. Остальные удары мужчина наносил, уже глядя маме в лицо. Она начала громко кричать, после чего нападавший убежал", - рассказала Ольга, дочка пострадавшей.

Женщина работает няней и была в ботсаду на прогулке вместе с ребенком. Ребенок не пострадал.

Читатели "Информатора" позже рассказали, что подобный случай уже произошел в ботсаду пять лет назад. Тогда неизвестный тоже напал на няню с ребенком.

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