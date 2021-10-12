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Чоловік ударив битою по голові відвідувачку ботсаду в Києві

Чоловік ударив битою по голові відвідувачку ботсаду в Києві

Невідомий чоловік напав на жінку, яка гуляла у парку з візочком. Він підійшов ззаду і завдав кілька ударів палицею або битою по голові.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інформатор".

"Мама сиділа на лавочці, обідала. Поруч була коляска. Першого удару вона зазнала сидячи. Коли встала, почала захищати візочок, відбиватися руками. Інші удари чоловік завдавав, уже дивлячись мамі в обличчя. Вона почала голосно кричати, після чого нападник втік", - розповіла Ольга, донька постраждалої.

Жінка працює нянею і була в ботсаду на прогулянці разом із дитиною. Дитина не постраждала.

Читачі "Інформатора" пізніше розповіли, що подібний випадок вже був у ботсаду п'ять років тому. Тоді невідомий теж напав на няню з дитиною.

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Автор: 

жінки (627) Київ (19528) напад (1130) ботсад (12)


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Топ коментарі
+24
Таких треба лікувати в психлікарні, але, як варіант, можна пристрелити під час затримання.
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12.10.2021 20:05
+18
Таких кретинов нужно сажать пожизненно.
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12.10.2021 19:50
+14
Лугандон врятле, там такой менталитет шо сразу бы начал мобилу отжимать, деньги требовать, драгоценности снимать..тут просто больной идиот, скорее всего месный сумасшедший.
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12.10.2021 20:25
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12.10.2021 19:49 Відповісти
Серийный нянененавистник.
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12.10.2021 19:50 Відповісти
Таких кретинов нужно сажать пожизненно.
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12.10.2021 19:50 Відповісти
Таких треба лікувати в психлікарні, але, як варіант, можна пристрелити під час затримання.
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12.10.2021 20:05 Відповісти
джентльмен породистый...лугандонский напэвно..
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12.10.2021 19:54 Відповісти
Я лугандонів не люблю, але це явно просто психічно хвора людина. Її треба ізолювати від суспільства.
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12.10.2021 19:57 Відповісти
Лугандон врятле, там такой менталитет шо сразу бы начал мобилу отжимать, деньги требовать, драгоценности снимать..тут просто больной идиот, скорее всего месный сумасшедший.
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12.10.2021 20:25 Відповісти
на людей безпричинно кидается-
скорей всего сбежал из дыровского рецпубликанцкага абезьянника,
недокормил дебила гуманитарный красный крест
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12.10.2021 19:59 Відповісти
Какой ботсад?
Им Хрущева или Фомина?
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12.10.2021 20:01 Відповісти
От ботов уже и в садах не спастись. Надеюсь его найдут и отмодерируют.
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12.10.2021 20:09 Відповісти
ужас.... псих какой-то...
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12.10.2021 20:01 Відповісти
Наверное дурке свой пятилетний план - день открытых дверей.
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12.10.2021 20:05 Відповісти
Поймать и отрубить руки.

Пусть языком подтирается, урод
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12.10.2021 20:08 Відповісти
Хммм....а он был..молодой и невысокого роста? Лицо имело серый, даже землистый оттенок?? И как он бежал, слегка на цыпочках......

Интересный случай, я кажысь знаю, кто это....но вы его не поймаете.
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12.10.2021 20:10 Відповісти
В тысячу второй раз напоминаю всем---а вот был бы закон о коротком огнестреле давно принят--не было бы случая такого. Далеко бы не убежал. Или вообще ранее где то бы прилёг навеки.
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12.10.2021 20:17 Відповісти
Ну так то да, но все же я думаю что тетенька не успела бы достать калаш с под полы коляски, прежде чем псих стрельнул ее с парабелума.
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12.10.2021 20:22 Відповісти
Псих стукнул её битой. Которая разрешена и продается свободно. Давайте тогда идти до конца, запретим и биты тоже.
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12.10.2021 20:26 Відповісти
Слабо. Руки в детстве обрезать, в них вся опасность. Биты и пистолеты превращаются в кровые оружия в черных руках.Точнее опасность в психических отклонениях, но голову в детстве резать это перебор.
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12.10.2021 20:31 Відповісти
Замечу, что псих женщину не убил - а был бы у него огнестрел - скорее всего убил бы.
А также напомню, что бита - это прежде всего - спортивный инвентарь, а у огнестрельного оружия нет другого назначения, кроме как убивать.
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12.10.2021 20:55 Відповісти
не убивать а нейтрализовать а если напавший умрет при этом то это уже его проблемы
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12.10.2021 22:12 Відповісти
А если при этом умрет случайный прохожий, в которого ты случайно попадешь? Тоже - его проблемы?
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12.10.2021 22:54 Відповісти
Я буду стараться в прохожего не попасть. Риск для прохожего гипотетический а риск для меня при нападении реальный.
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12.10.2021 23:59 Відповісти
Прохожему от того не легче будет. Да и в принципе - больше всего стремятся носить с собой оружие (хоть пистолет, хоть нож) люди не слишком адекватные, многим из которых легко рвет крышу - посигналил ему кто-то, подрезал его кто-то, не пропустил его кто-то на дороге, сделал замечание или еще что - и все, человеку кровь бросается в глаза и он готов использовать все, что есть под рукой. Очень желательно, чтобы пистолета под рукой не оказывалось никогда.
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13.10.2021 01:46 Відповісти
ну я вполнк адекватный и если с собой есть то я стараюсь быть тише воды ниже травы и не вступать в конфликты
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13.10.2021 02:53 Відповісти
Так ты за разрешение на ношение оружия только для конкретного себя? Это несколько противоречит Конституции.
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13.10.2021 15:09 Відповісти
Всем конечно даже ранее судимым.
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13.10.2021 15:21 Відповісти
В таком случае - это угроза жизни людей.
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13.10.2021 17:26 Відповісти
но это меньшее зло, чем угроза жизни безоружным от вооруженных преступников или неадекватов. ситуация выправит сама себя - страх получить пулю отличный стимулятор хороших манер
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13.10.2021 18:38 Відповісти
А это очень и очень спорно, где тут меньшее зло. Если оружие будет общедоступным - неадекваты вооружатся первыми.
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14.10.2021 02:42 Відповісти
если запрещать биты, то нужно идти датьше и вырубать нахрен все деревья, ибо палка - тоже бита; мелко просеивать грунт на наличие крупных камней - ибо хрясь камнем по голове мало не покажется и т.п.
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12.10.2021 23:47 Відповісти
Якщо вже дійсно йти до кінця то треба забороняти самих психів
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13.10.2021 01:45 Відповісти
И кухонные ножи и бухло- от них основная масса убийств. И автомобили. А по телеку будем рассказывать сказки пенсионерам что Если разрешить иметь автомобиль, то вы ж сразу друг друга передавите. Сусеильство ще не готове
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13.10.2021 22:43 Відповісти
Ну почему только тётя что выгуливала. Кто то рядом проходил, или с балкона можно. Причём по умному, первый в воздух, и не дожидаясь согласия остановится, тут же на поражение. Мол продолжал и меня пугать. При прямом посягательстве на жизнь человека имеется такое право. Сделаем мир чище!
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12.10.2021 20:27 Відповісти
Я не юрист, но что-то мне подсказывает, что если бы вы проходили мимо, имея официальный пендель в кармане, увидели ситуацию и пристрелили бы того чувака, то как минимум поимели бы кучу неприятностей, как максимум - присели бы. И нашлись бы свидетели с экспертами, которые доказали бы, что тётке ничего не угражало (она же жива и здорова по факту осталась).
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12.10.2021 20:33 Відповісти
Так тётке получивши палкой по затылку слишком странно было бы соглашатся с ударившим. И со свидетелями не в её сторону. Это конфигурация условная что мы тут рисуем. Речь то о том что будь такой закон, замахиваясь бы чуть думали. Передернуть иногда быстрее получается. А когда один с дубиной---а остальные с веером от мух---царь конечно. Дисбаланс пора заканчивать. В Молдове кстати с 1993 г. Не сильно убавилось население похоже.
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12.10.2021 21:56 Відповісти
В одном из штатов на северо-востоке недавно разрешили и убйиства с грабежами уменьшились в 9 раз. Но там же полиция работает на предотвращение. А у нас- убивай, грабь, главное чтоб % раскрываемости был на уровне. Дремучий совок
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13.10.2021 22:47 Відповісти
У нас в стране каждый четвертый алкаш или наркоман, о чем ты вообще? Хочешь вместо пьяных словесных конфликтов стрельбы? И заметь , нормальный ЧЕЛОВЕК, будет в проиграшной ситуации; ибо нормальному человеку трудно убить и он будет пытаться использовать оружие в крайнем случае. А отбитый ублюдок, или уголовник с полной деградацией совести,или алкашина с наркоманом, сначала стрельнут, а потом будут думать.
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12.10.2021 20:50 Відповісти
Так наверно и ответил то сам. Именно нормальным и стало ненормально среди ненормальных. Не игра слов. Оружие есть у уголовников, и всегда было, есть наградное у незаменимых и легендарных и прочих депутатов и заслуженных всей мастей. Только у народа нет. А право на личную защиту кстати, право Конституционное. Налогоплательщики последние в этой цепочке. Нам за шваль думать---жизнь пройдёт.
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12.10.2021 21:48 Відповісти
я бы меньше удивился если б прилетели зеленые человечки...и украли путлера
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12.10.2021 20:19 Відповісти
Так это они есть!!!!........ это и есть маленький зеленый. Другая форма жизни, которая может принимать наше подобие.
До всех пока это не дошло.........
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12.10.2021 20:40 Відповісти
Фигасе няня! Получить по затылку битой и после этого встать! Рисковый нападающий... большинство людей, получив битой по затылку, лежали бы на травке и пузыри пускали...
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12.10.2021 20:29 Відповісти
Да уж. Идиотов полно, но они не интересны правоохранителям. Помнится несколько лет назад, возле Детского Мира в Дарнице ходил идиот и разбивал битой стекла автомобилей, а кто рыпался, с ножом бросался. Вызвали полицию, товарищ сбежал, полиция заявления принимать отказались. В РОВД мол езжайте. Зато, тех кто стоял под знаком -исправно оштрафовали.
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12.10.2021 20:30 Відповісти
ахренеть, ты шо **** тварь, я должен у тебя разрешения спрашивать на комент? цензор-нэт, говоришь, падла???
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12.10.2021 20:35 Відповісти
При убийстве копа, у них разрешение не штатное при задержании можно валить, так же и здесь, єто випущений из Павлович скорее всего
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12.10.2021 20:50 Відповісти
В принципі, це центр міста. Там навколо купа відеокамер. Якщо вона хоч щось по ньому запам'ятала, то мають знайти. Недавно один такий придурок напав на жінку у метро. Так знайшли і пов'язали. Росіянин. Буквально пару тижнів тому.
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12.10.2021 21:00 Відповісти
На рояле играть членом можно а битой бить низзя??? Это не справедливо!!!!
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12.10.2021 21:02 Відповісти
Кличко натыкал кучу камер по Киеву.
Проект «Безпечне місто» створений задля посилення безпеки киян... бла бла бла...
Вот и увидим, как работает полиция , если преступление совершено против простого человека.
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12.10.2021 21:23 Відповісти
Когда убивали Полякова, система исправно "дала сбой".
Система безотказна, когда надо ловить гоев.
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12.10.2021 23:01 Відповісти
Таким "палким" як варіант треба робити примусову кастрацію
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12.10.2021 22:38 Відповісти
Плоды сокращения психбольниц и ютубдиспансеров.
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12.10.2021 22:58 Відповісти
Надо проверить ближайших соседей - за стеной, выше и ниже. Няня кому-то сделала замечание, или потеснила коляской - а такое НЕ ПРОЩАЕТСЯ !
Если видела лицо - узнает.
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12.10.2021 23:00 Відповісти
Любой предупредительный выстрел в голову останавливает даже самого безбашенного маньяка.
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12.10.2021 23:05 Відповісти
Если бы было разрешено ношение оружия для целей самозащиты, то всё было бы совсем иначе. Этот поц просто не напал бы на женщину, допуская что у неё может быть что-то чтобы защитить себя.

В своё время эпидемия изнасилований во Флориде была вылечена именно таким способом.
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12.10.2021 23:36 Відповісти
Донецкие уроды в Киеве
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13.10.2021 00:25 Відповісти
В старом или новом?
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13.10.2021 16:27 Відповісти
 
 