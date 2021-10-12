Чоловік ударив битою по голові відвідувачку ботсаду в Києві
Невідомий чоловік напав на жінку, яка гуляла у парку з візочком. Він підійшов ззаду і завдав кілька ударів палицею або битою по голові.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інформатор".
"Мама сиділа на лавочці, обідала. Поруч була коляска. Першого удару вона зазнала сидячи. Коли встала, почала захищати візочок, відбиватися руками. Інші удари чоловік завдавав, уже дивлячись мамі в обличчя. Вона почала голосно кричати, після чого нападник втік", - розповіла Ольга, донька постраждалої.
Жінка працює нянею і була в ботсаду на прогулянці разом із дитиною. Дитина не постраждала.
Читачі "Інформатора" пізніше розповіли, що подібний випадок вже був у ботсаду п'ять років тому. Тоді невідомий теж напав на няню з дитиною.
Топ коментарі
+24 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар12.10.2021 20:05
+18 Svetlana Rusu #350908
показати весь коментар12.10.2021 19:50
+14 Олег Тихонов #116267
показати весь коментар12.10.2021 20:25
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скорей всего сбежал из дыровского рецпубликанцкага абезьянника,
недокормил дебила гуманитарный красный крест
Им Хрущева или Фомина?
Пусть языком подтирается, урод
Интересный случай, я кажысь знаю, кто это....но вы его не поймаете.
А также напомню, что бита - это прежде всего - спортивный инвентарь, а у огнестрельного оружия нет другого назначения, кроме как убивать.
До всех пока это не дошло.........
Проект «Безпечне місто» створений задля посилення безпеки киян... бла бла бла...
Вот и увидим, как работает полиция , если преступление совершено против простого человека.
Система безотказна, когда надо ловить гоев.
ютубдиспансеров.
Если видела лицо - узнает.
В своё время эпидемия изнасилований во Флориде была вылечена именно таким способом.