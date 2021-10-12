Чоловік ударив битою по голові відвідувачку ботсаду в Києві

Невідомий чоловік напав на жінку, яка гуляла у парку з візочком. Він підійшов ззаду і завдав кілька ударів палицею або битою по голові.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інформатор".

"Мама сиділа на лавочці, обідала. Поруч була коляска. Першого удару вона зазнала сидячи. Коли встала, почала захищати візочок, відбиватися руками. Інші удари чоловік завдавав, уже дивлячись мамі в обличчя. Вона почала голосно кричати, після чого нападник втік", - розповіла Ольга, донька постраждалої.

Жінка працює нянею і була в ботсаду на прогулянці разом із дитиною. Дитина не постраждала.

Читачі "Інформатора" пізніше розповіли, що подібний випадок вже був у ботсаду п'ять років тому. Тоді невідомий теж напав на няню з дитиною.

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