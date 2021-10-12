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В Польше за неделю количество больных COVID-19 выросло на 60%

В Польше за неделю количество больных COVID-19 выросло на 60%

За последнюю неделю в Польше суточное количество инфицированных коронавирусом выросло на 60%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодняшнее количество инфицированных на примерно 60% больше, чем еще неделю назад", - заявил спикер Минздрава Войцех Андрусевич.

По словам Андрусевича, треть инфицирований зафиксирована в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, которые граничат с Украиной. Сейчас там зарегистрирован самый низкий уровень вакцинации против коронавируса.

Представитель Минздрава Польши добавил, что до конца октября, суточное количество инфицированных может вырасти до 5 тысяч.

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На сегодня полный курс вакцинирования в Польше прошли 19,6 млн человек, что состовляет чуть более половины населения страны.

Автор: 

Польша (8431) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Так написано же "возросло на 60%" . Было 100 стало 160. Это не 60 % всего населения
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12.10.2021 22:41
+5
там же нет антиваксеров, и вакцинировали несметное количество населения. что пошло не так?
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12.10.2021 22:31
+5
Только оттуда, все без масок , всех задолбил этот недовирус))) Поляки тоже уже устали от этого недовируса, никто не верит, не хотят карантина....Мне падлы на границе поставили приложение явдома, или 14 дней сидишь дома, или 730 грн. н лапу и снимают с учета, платил, конченая страна , с кончеными людьми без будущего, как при совке, половина сидит, другая охраняет(((((((((
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12.10.2021 23:53
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какая-то ж* творится. Что год назад в это время, что сейчас. Причем как летом никто ничего не соблюдал, так и сейчас...Логики ноль, но факт есть факт.
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12.10.2021 22:24 Ответить
Загадка века - школьники и студенты начали учебу и заболеваемость ковидом пошла в рост.
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13.10.2021 00:00 Ответить
Почитай атипушка как лечат практикующие в Америке врачи ковид не зацикленные на файзеровском шмурдяке .
https://earlycovidcare.org
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13.10.2021 06:59 Ответить
Бобушка, мед исследования проводят двойным слепым методом и надо указывать вакцинированы ли были люди, участвующие в испытаниях.
А так, надо нормально проверить эти исследования, возможно там и есть рациональное зерно, как дополнение к Пфайзеру и Модерне вполне может пойти.
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13.10.2021 08:30 Ответить
А вот на Тайване смертность от вакцины превысила смертность от вируса .
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

какая хорошая , безопасная , чудесная ванкцина .
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13.10.2021 08:49 Ответить
А в Израиле не превышает. И в Дании не превышает. И в Норвегии. И еще в куче стран.
Какая хорошая , безопасная , чудесная ванкцина .
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13.10.2021 10:44 Ответить
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12.10.2021 22:57 Ответить
Но после вакцинации любой вакциной иммунитет на готове. Организм раньше начинает бороться с заразой и вирус не успевает поразить жизненно важные органы. Без вакцины, есть вероятность гибели, а с вакциной практически нет.
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12.10.2021 23:11 Ответить
А как же в Британии 63% всех умерших от ковида полностью вакцинированные ?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
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13.10.2021 01:45 Ответить
Эффективность Пфайзера от тяжелого течения и смерти при штамме дельта 98,5%. Если провакцинировать 100% населения, то среди заболевших умрет на 98,5% меньше, чем в случае отсутствия вакцинации, но все 100% умерших будут вакцинированы. И Вас интересъует именно эта цифра 100%, а не то, что умрет меньше на 98,5% тяжело больных.
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13.10.2021 11:27 Ответить
Это фейковые даные . Невозможно подсчитать эффективность файзера если 80% не показывают симптомов , 99 процентов выздоравливают от вируса сами , без вакцины . Как узнать их реакцию после вакцинирования ? Пустая реклама . Тем более что против дельта варианта файзер бессилен и требует третий укол .
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18.10.2021 19:45 Ответить
Все нормально считается. А вот фейк это ваше "99 процентов выздоравливают от вируса сами".
Можете сами проверить

Ukraine

Coronavirus Cases:
2,644,694

Deaths:
60,810
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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18.10.2021 20:38 Ответить
нормально ? как нормально можно подсчитать если абсолютно неизвестно как себя повел бы организм невакцинированный если он уже уколот ? можно приводить данные смертности пугая людей , но вот на Тайване смертность от вакцины выше чем от самого вируса . и как можно определить корону если пцр тест не отличает корону от гриппа или другой разновидности самого короновируса ?
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18.10.2021 20:44 Ответить
60810*100/2644694=2,3%
Так что сказки русского леса можешь прекращать.
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18.10.2021 21:43 Ответить
там же нет антиваксеров, и вакцинировали несметное количество населения. что пошло не так?
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12.10.2021 22:31 Ответить
Ну видать все пошло не так.
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12.10.2021 23:38 Ответить
Это Ваши знания( у меня противоположные) или вера??
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13.10.2021 00:22 Ответить
Так написано же "возросло на 60%" . Было 100 стало 160. Это не 60 % всего населения
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12.10.2021 22:41 Ответить
А как там Недзельский, всех манекенов вылечил в "учебной больнице"?)))
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12.10.2021 22:48 Ответить
У Польщі все спок - студенти вчаться наживо, майже всі без масок. У торгівельних центрах теж багато люду без масок. Половина населення вакцинована.
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12.10.2021 22:55 Ответить
ну и ловите волну
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12.10.2021 23:03 Ответить
Не видно "вални" у вакцинованій країні.
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12.10.2021 23:08 Ответить
какого кера новость про польшу мозолит глаза здесь
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12.10.2021 23:10 Ответить
а о чем тогда новость?)))
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12.10.2021 23:14 Ответить
Только оттуда, все без масок , всех задолбил этот недовирус))) Поляки тоже уже устали от этого недовируса, никто не верит, не хотят карантина....Мне падлы на границе поставили приложение явдома, или 14 дней сидишь дома, или 730 грн. н лапу и снимают с учета, платил, конченая страна , с кончеными людьми без будущего, как при совке, половина сидит, другая охраняет(((((((((
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12.10.2021 23:53 Ответить
Купи другой телефон , а с приложением оставь дома . Делов то .
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13.10.2021 07:02 Ответить
Все мы умрем !
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13.10.2021 06:56 Ответить
В гости к богу не бывает опозданий (с)
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13.10.2021 11:28 Ответить
параллельно надо давать сводки по гриппу . или грипом совсем болеть перестали ? ах да ковид и грипп из одного семейства и пцр тест их практически не различает . вали уже всех в одну кучу .
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13.10.2021 07:01 Ответить
Харош врать. Среди вирусов гриппа никогда не было и нет коронавирусов. И ПЦР тест их легко различает.
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13.10.2021 10:47 Ответить
вот и не ври . пцр тест может дать любой результат. от гриппа не отличает .
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18.10.2021 20:46 Ответить
Давай ссылку на статью, где это написано.
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18.10.2021 20:53 Ответить
"CDC has just announced they will revoke the emergency use authorization of the RT-PCR tests first introduced in 2/20," reads a July 25 post, which goes on to quote from the agency's lab directive: "CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS CoV-2 and influenza viruses."
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18.10.2021 21:23 Ответить
Это не ссылка на статью.
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18.10.2021 21:31 Ответить
для начала ознакомься с базовыми знаниями .

https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19/pcr-test https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19/pcr-test

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18.10.2021 21:13 Ответить
 
 