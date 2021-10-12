В Польше за неделю количество больных COVID-19 выросло на 60%

За последнюю неделю в Польше суточное количество инфицированных коронавирусом выросло на 60%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодняшнее количество инфицированных на примерно 60% больше, чем еще неделю назад", - заявил спикер Минздрава Войцех Андрусевич.

По словам Андрусевича, треть инфицирований зафиксирована в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, которые граничат с Украиной. Сейчас там зарегистрирован самый низкий уровень вакцинации против коронавируса.

Представитель Минздрава Польши добавил, что до конца октября, суточное количество инфицированных может вырасти до 5 тысяч.

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На сегодня полный курс вакцинирования в Польше прошли 19,6 млн человек, что состовляет чуть более половины населения страны.