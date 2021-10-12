В Польше за неделю количество больных COVID-19 выросло на 60%
За последнюю неделю в Польше суточное количество инфицированных коронавирусом выросло на 60%.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодняшнее количество инфицированных на примерно 60% больше, чем еще неделю назад", - заявил спикер Минздрава Войцех Андрусевич.
По словам Андрусевича, треть инфицирований зафиксирована в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, которые граничат с Украиной. Сейчас там зарегистрирован самый низкий уровень вакцинации против коронавируса.
Представитель Минздрава Польши добавил, что до конца октября, суточное количество инфицированных может вырасти до 5 тысяч.
На сегодня полный курс вакцинирования в Польше прошли 19,6 млн человек, что состовляет чуть более половины населения страны.
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https://earlycovidcare.org
А так, надо нормально проверить эти исследования, возможно там и есть рациональное зерно, как дополнение к Пфайзеру и Модерне вполне может пойти.
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/
какая хорошая , безопасная , чудесная ванкцина .
Какая хорошая , безопасная , чудесная ванкцина .
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
Можете сами проверить
Ukraine
Coronavirus Cases:
2,644,694
Deaths:
60,810
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Так что сказки русского леса можешь прекращать.
https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19/pcr-test https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19/pcr-test