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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" планирует развернуть на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов

В "Укрзализныце" планируют развернуть на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов, чтобы тестирование было доступно, если кто вдруг не вакцинировался и не сделал заранее тест.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил руководитель направления пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с 21 октября все пассажиры будут предъявить проводнику при посадке один из следующих документов: свидетельство о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19 или ПЦР-тест, сделанный в ближайшие 72 часа.

"Там, где у нас поезда "Интерсити", где обычно при посадке нет контроля билетов, - мы это усилим, чтобы при посадке контроль происходил. Также работаем с собственным персоналом, чтобы все по максимуму вакцинировались. У наших сотрудников будут образцы, как должен выглядеть валидный сертификат вакцинации - электронный и бумажный - и справки. Поэтому работники будут проверять сертификаты в соответствии с этими образцом, если будут сомнения в подлинности сертификата, то проводники будут сообщать правоохранителям. Поэтому мы призываем полицейских в первые дни действия правил пассажирских перевозок быть готовыми к сотрудничеству и реагировать", - говорит Перцовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые правила пассажирских перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних, - Ляшко

Напомним, с 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок.

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Укрзализныця (2753) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
пусть вашими поездами сирожа лущенко ездит, тем более по таким правилам
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12.10.2021 23:08
+5
Похоже именно для этого и придумали новые правила междугородных перевозок с 21 октября!
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12.10.2021 23:04
+2
За чий рахунок?
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12.10.2021 23:12
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже именно для этого и придумали новые правила междугородных перевозок с 21 октября!
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12.10.2021 23:04 Ответить
пусть вашими поездами сирожа лущенко ездит, тем более по таким правилам
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12.10.2021 23:08 Ответить
*лещенко
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12.10.2021 23:08 Ответить
За чий рахунок?
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12.10.2021 23:12 Ответить
за твiй. тeсти то платнi.
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12.10.2021 23:18 Ответить
Правоохранительным органам создали ещё одно место кормления.
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12.10.2021 23:18 Ответить
В СССР такой муйни не было. Леонид Ильич, конечно, иногда нёс чепуху, и был смешной.
Но нынешний идиотизм превосходит даже невообразимое.
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12.10.2021 23:54 Ответить
А если нагрянет война, население готово защищаться, предъявляя сертификаты асвабадителям ?
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12.10.2021 23:55 Ответить
Власть в Украине захватили сатанисты, и строят свой "новый мировой порядок".
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13.10.2021 00:05 Ответить
Вот вам и неофашизм. Смотрим и участвуем дальше.
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13.10.2021 00:12 Ответить
Будут выкачивать бабло из пересиченых.
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13.10.2021 09:44 Ответить
А медичну таємницю вже відмінили.?
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13.10.2021 11:36 Ответить
 
 