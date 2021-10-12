"Укрзализныця" планирует развернуть на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов

В "Укрзализныце" планируют развернуть на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов, чтобы тестирование было доступно, если кто вдруг не вакцинировался и не сделал заранее тест.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил руководитель направления пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с 21 октября все пассажиры будут предъявить проводнику при посадке один из следующих документов: свидетельство о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19 или ПЦР-тест, сделанный в ближайшие 72 часа.

"Там, где у нас поезда "Интерсити", где обычно при посадке нет контроля билетов, - мы это усилим, чтобы при посадке контроль происходил. Также работаем с собственным персоналом, чтобы все по максимуму вакцинировались. У наших сотрудников будут образцы, как должен выглядеть валидный сертификат вакцинации - электронный и бумажный - и справки. Поэтому работники будут проверять сертификаты в соответствии с этими образцом, если будут сомнения в подлинности сертификата, то проводники будут сообщать правоохранителям. Поэтому мы призываем полицейских в первые дни действия правил пассажирских перевозок быть готовыми к сотрудничеству и реагировать", - говорит Перцовский.

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Напомним, с 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок.