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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" планує розгорнути на вокзалах лабораторії для експрес-тестів

В "Укрзалізниці" планують розгорнути на вокзалах лабораторії для екпрес-тестів, щоб тестування було доступним, якщо хтось раптом не вакцинувався та не зробив заздалегідь тест.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник напрямку пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з 21 жовтня усі пасажири матимуть пред’явити провіднику при посадці один з наступних документів:

  • Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19
  • Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

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"Там де у нас потяги Інтерсіті, де зазвичай при посадці немає контролю квитків, – ми це посилимо, щоб при посадці контроль відбувався. Також працюємо з власним персоналом, щоб усі по максимуму вакцинувалися. Наші працівники матимуть зразки, як мають виглядати валідний сертифікат вакцинації – електронний та паперовий – та довідки. Відтак працівники перевірятимуть сертифікати відповідно до цих зразків, якщо будуть сумніви у справжності сертифіката, то провідники повідомлятимуть правоохоронцям. Тож ми закликаємо поліцейських у перші дні дії правил пасажирських перевезень бути готовими до співпраці і реагувати", – каже Перцовський.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила для міжобласних пасажирських перевезень.

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Укрзалізниця (6864) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
пусть вашими поездами сирожа лущенко ездит, тем более по таким правилам
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12.10.2021 23:08
+5
Похоже именно для этого и придумали новые правила междугородных перевозок с 21 октября!
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12.10.2021 23:04
+2
За чий рахунок?
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12.10.2021 23:12
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Похоже именно для этого и придумали новые правила междугородных перевозок с 21 октября!
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12.10.2021 23:04 Відповісти
пусть вашими поездами сирожа лущенко ездит, тем более по таким правилам
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12.10.2021 23:08 Відповісти
*лещенко
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12.10.2021 23:08 Відповісти
За чий рахунок?
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12.10.2021 23:12 Відповісти
за твiй. тeсти то платнi.
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12.10.2021 23:18 Відповісти
Правоохранительным органам создали ещё одно место кормления.
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12.10.2021 23:18 Відповісти
В СССР такой муйни не было. Леонид Ильич, конечно, иногда нёс чепуху, и был смешной.
Но нынешний идиотизм превосходит даже невообразимое.
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12.10.2021 23:54 Відповісти
А если нагрянет война, население готово защищаться, предъявляя сертификаты асвабадителям ?
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12.10.2021 23:55 Відповісти
Власть в Украине захватили сатанисты, и строят свой "новый мировой порядок".
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13.10.2021 00:05 Відповісти
Вот вам и неофашизм. Смотрим и участвуем дальше.
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13.10.2021 00:12 Відповісти
Будут выкачивать бабло из пересиченых.
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13.10.2021 09:44 Відповісти
А медичну таємницю вже відмінили.?
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13.10.2021 11:36 Відповісти
 
 