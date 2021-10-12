"Укрзалізниця" планує розгорнути на вокзалах лабораторії для експрес-тестів

В "Укрзалізниці" планують розгорнути на вокзалах лабораторії для екпрес-тестів, щоб тестування було доступним, якщо хтось раптом не вакцинувався та не зробив заздалегідь тест.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник напрямку пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з 21 жовтня усі пасажири матимуть пред’явити провіднику при посадці один з наступних документів:

Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

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"Там де у нас потяги Інтерсіті, де зазвичай при посадці немає контролю квитків, – ми це посилимо, щоб при посадці контроль відбувався. Також працюємо з власним персоналом, щоб усі по максимуму вакцинувалися. Наші працівники матимуть зразки, як мають виглядати валідний сертифікат вакцинації – електронний та паперовий – та довідки. Відтак працівники перевірятимуть сертифікати відповідно до цих зразків, якщо будуть сумніви у справжності сертифіката, то провідники повідомлятимуть правоохоронцям. Тож ми закликаємо поліцейських у перші дні дії правил пасажирських перевезень бути готовими до співпраці і реагувати", – каже Перцовський.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила для міжобласних пасажирських перевезень.