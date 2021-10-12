Военнослужащим выплатят к 14 октября по 2500 грн

Премию получат военнослужащие, у которых нет дисциплинарных взысканий.

Соответствующее поручение подписал министр обороны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

"В соответствии со статьей 15 Дисциплинарного устава ВСУ, статьей 51 Бюджетного кодекса Украины по итогам работы в январе-сентябре 2021 года и по случаю Дня защитников и защитниц Украины позволяю поощрить военнослужащих, не имеющих не снятых дисциплинарных взысканий (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов из числа граждан, не проходивших военную службу), денежной премией в размере 2500 гривен (к выдаче на руки) ", - говорится в документе.

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