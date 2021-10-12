Военнослужащим выплатят к 14 октября по 2500 грн
Премию получат военнослужащие, у которых нет дисциплинарных взысканий.
Соответствующее поручение подписал министр обороны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.
"В соответствии со статьей 15 Дисциплинарного устава ВСУ, статьей 51 Бюджетного кодекса Украины по итогам работы в январе-сентябре 2021 года и по случаю Дня защитников и защитниц Украины позволяю поощрить военнослужащих, не имеющих не снятых дисциплинарных взысканий (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов из числа граждан, не проходивших военную службу), денежной премией в размере 2500 гривен (к выдаче на руки) ", - говорится в документе.
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Якщо говорять що найближчим часом то це буду найдовший час.
даже на 100 баксах для военных украл
Подачки бросают, как кость собаке, а она и рада! И так всю жизнь рада...
Один из ответов был - ты же раньше на пенсию выйдешь.
Який же сором.
внучок НКВДшника, фюрер-уклонист ссытся ВСУ и разваливает армию как только может..
удивительно, что ещё нет новых ВЭЛЫКЫХ требований под квакухин стандарт: рост бойца - не выше 160см, чтобы не огорчать найвэлычнишого обмылка..
понавыбыралы, блин..(