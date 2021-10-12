Військовослужбовцям виплатять до 14 жовтня 2500 грн
Премію отримають військовослужбовці, у яких немає дисциплінарних стягнень.
Відповідне доручення підписав міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.
"Відповідно до статті 15 Дисциплінарного статуту ЗСУ, статтею 51 Бюджетного кодексу України за підсумками роботи в січні-вересні 2021 року і з нагоди Дня захисників і захисниць України дозволяю заохотити військовослужбовців, які не мають не знятих дисциплінарних стягнень (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів з числа громадян, які не проходили військову службу), грошовою премією в розмірі 2500 гривень (до видачі на руки)", - сказано в документі.
Топ коментарі
+6 Леонід Мефодовський
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+6 Чайка Київ
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Якщо говорять що найближчим часом то це буду найдовший час.
даже на 100 баксах для военных украл
Подачки бросают, как кость собаке, а она и рада! И так всю жизнь рада...
Один из ответов был - ты же раньше на пенсию выйдешь.
Який же сором.
внучок НКВДшника, фюрер-уклонист ссытся ВСУ и разваливает армию как только может..
удивительно, что ещё нет новых ВЭЛЫКЫХ требований под квакухин стандарт: рост бойца - не выше 160см, чтобы не огорчать найвэлычнишого обмылка..
понавыбыралы, блин..(