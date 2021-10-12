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Новини Агресія Росії проти України
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Військовослужбовцям виплатять до 14 жовтня 2500 грн

Військовослужбовцям виплатять до 14 жовтня 2500 грн

Премію отримають військовослужбовці, у яких немає дисциплінарних стягнень.

Відповідне доручення підписав міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

"Відповідно до статті 15 Дисциплінарного статуту ЗСУ, статтею 51 Бюджетного кодексу України за підсумками роботи в січні-вересні 2021 року і з нагоди Дня захисників і захисниць України дозволяю заохотити військовослужбовців, які не мають не знятих дисциплінарних стягнень (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів з числа громадян, які не проходили військову службу), грошовою премією в розмірі 2500 гривень (до видачі на руки)", - сказано в документі.

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Автор: 

Міноборони (7406) премія (385) військовослужбовці (4770) День захисників і захисниць України (157) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+6
А борги коли погасять???
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12.10.2021 23:14
+6
А Порошенко кожен рік піднімав зарплатню. А Бубочка, за два роки, жодного разу НЕ підняв.
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12.10.2021 23:35
+5
...ять. Осчастливили дальше некуда. Долги с..ки верните все до копейки.
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12.10.2021 23:20
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ЗЕбрехун шмигаль казав що немає затримок.
Якщо говорять що найближчим часом то це буду найдовший час.
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12.10.2021 23:12 Відповісти
патужно, Вова !
даже на 100 баксах для военных украл
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13.10.2021 01:34 Відповісти
Копейки позорные, в трускавце в глотку свою зелёную сколько залили?🐲🎪🤡😈👺👿🤮🤮🤮
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13.10.2021 04:24 Відповісти
А борги коли погасять???
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12.10.2021 23:14 Відповісти
Які борги? 😮Сказав же Шмигаль, що нема боргів. 2500 гривень - то премія до Покрови. Нє? 🤢 Цікаво, тих 70 мільйонів, які уряд Шмигаля виділив на забаву Зєлєнского - президентський університет, і тих кількасот мільйонів на дороги у Донецькій і Луганській області для пенсів і негоціантів з ОРДЛО - це показове знущання з військових?
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12.10.2021 23:34 Відповісти
...ять. Осчастливили дальше некуда. Долги с..ки верните все до копейки.
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12.10.2021 23:20 Відповісти
Сколько тебе должны? Озвучь
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13.10.2021 08:08 Відповісти
А Порошенко дав би по 2550
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12.10.2021 23:31 Відповісти
А Порошенко кожен рік піднімав зарплатню. А Бубочка, за два роки, жодного разу НЕ підняв.
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12.10.2021 23:35 Відповісти
Не збрежеш, не слуга.
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12.10.2021 23:37 Відповісти
Як можна було за таке голосувати? Чого очікували його виборці? До обрання, воно не могло забезпечити себе. Як це, могло покращити життя комусь?
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12.10.2021 23:53 Відповісти
он ща лопнет как курдюк
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13.10.2021 11:46 Відповісти
Лайна
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13.10.2021 12:20 Відповісти
2500 гривень - це навіть нормальне зимове взуття не купиш. Одну пару. А у військових мабудь і сім'ї є. Нє?
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12.10.2021 23:35 Відповісти
есть заработная плата - отвалите со своей совковщиной и халявой
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12.10.2021 23:41 Відповісти
Не віддавати зароблене - це власне і є совковщина. У цивілізованої світі таке не допускають. 😊 Ви, я так розумію, в АТО не були? Професійні хвороби? Інвалідність? Жаль, там би побачили, яка це халява. Вам самому не гидко з власного бздуру?
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13.10.2021 00:21 Відповісти
Нет, не противно! Противно подачки брать! За которые с тебя потом спросу больше чем за "кровные"!

Подачки бросают, как кость собаке, а она и рада! И так всю жизнь рада...
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13.10.2021 00:55 Відповісти
Ти вважаєш подачкою частину чесно зробленого? 😮 У тебе збочена логіка, за якою гидко має бути тому, хто поставив на кін життя і здоров'я, виконуючи небезпечну роботу, а не тому, хто за цю роботу не платить? А ти взагалі розумієш, що у військових окрім цих грошей іншого заробітку нема, а сім' ї є? І часто ці сім'ї живуть лише на гроші військового?
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13.10.2021 06:15 Відповісти
Та шо ты мелишь? Я проходил эти подачки. На мое возвражение - я не хочу выживать, мутить или воровать, просто платите мне более менее зарплату!
Один из ответов был - ты же раньше на пенсию выйдешь.
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13.10.2021 16:11 Відповісти
А я про що, чоловіче? Я ж про те саме. Це ублюдочна зелена влада з совковим менталітетом. Це при совку селянам трудоднями роботу оплачували. Знаєш, що це таке?
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13.10.2021 16:31 Відповісти
На шкарпетки, пінку для гоління й одеколон вистачить. Все у кращих традиціях совка.
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13.10.2021 00:15 Відповісти
Ага...то есть фонд заработной платы пилят во все стороны?
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12.10.2021 23:40 Відповісти
от фразы*позволяю поощрить* стошнило. извините за физиологические подробности (
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12.10.2021 23:48 Відповісти
Меньше 100$
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13.10.2021 02:57 Відповісти
Нет взысканий вообще или за определённый период
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13.10.2021 03:01 Відповісти
Зеленский ---МРАЗЬ
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13.10.2021 04:27 Відповісти
Це скільки пачок Marlbodo виходить?
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13.10.2021 05:07 Відповісти
Подачки якісь....
Який же сором.
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13.10.2021 07:59 Відповісти
..после всеобщего торможения финансирования и развития армии, эта подачка - "кость" (к тому же обглоданая и засохшая), впечатляющая разве что оставшихся от 73%, самых тупорылых зебилов...
внучок НКВДшника, фюрер-уклонист ссытся ВСУ и разваливает армию как только может..
удивительно, что ещё нет новых ВЭЛЫКЫХ требований под квакухин стандарт: рост бойца - не выше 160см, чтобы не огорчать найвэлычнишого обмылка..
понавыбыралы, блин..(
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13.10.2021 09:05 Відповісти
С этой выплатой вообще-то унылая х##ня получается. Учитывается наличие взысканий в период с января по сентябрь, хмм... К примеру, принят на службу какой-то очередной "заробитчанин" в августе-сентябре и так получилось, что нет у него доганы, ему - выплата, а тому кто служит условно с января, но с наличием доганы такой выплаты - нет. Я молчу уже, что есть много людей которые служат с 2014 вот они реальные Захисники, но увы, догана ж... Ну это, как укорять марафонца, что он на свою дистанцию потратил больше времени, чем спринтер на 100м. По доганам там тоже есть моменты, когда "бравый" командир лепит ее от своего бессилия не всегда справедливо и снимать такое взыскание не планирует... И потом, где выплаты за полигоны, боевые чергування? людям должны с апреля-мая далеко не 2500, а все 25000...
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13.10.2021 10:43 Відповісти
2500))на шарика))
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13.10.2021 11:45 Відповісти
 
 