Військовослужбовцям виплатять до 14 жовтня 2500 грн

Премію отримають військовослужбовці, у яких немає дисциплінарних стягнень.

Відповідне доручення підписав міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

"Відповідно до статті 15 Дисциплінарного статуту ЗСУ, статтею 51 Бюджетного кодексу України за підсумками роботи в січні-вересні 2021 року і з нагоди Дня захисників і захисниць України дозволяю заохотити військовослужбовців, які не мають не знятих дисциплінарних стягнень (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів з числа громадян, які не проходили військову службу), грошовою премією в розмірі 2500 гривень (до видачі на руки)", - сказано в документі.

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