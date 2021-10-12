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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты проводят в Крыму учения с применением ударных вертолетов

Оккупанты проводят в Крыму учения с применением ударных вертолетов

В оккупированном Крыму российские военные провели учения с применением ударных вертолетов Ми-35, а также многоцелевых вертолетов Ми-8 "Терминатор".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На одном из полигонов Крыма вертолетчики осуществили практические стрельбы, отработав нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующие огневые точки противника", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

Кроме этого, российские вертолетчики отработали как одиночные, так и групповые разведывательные полеты, а также прикрытия военных объектов и военных колонн на марше, сопровождение и огневую поддержку транспортников, выполняющих условное десантирование личного состава на труднодоступные площадки.

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Ранее сообщалось о переброске корабельных истребителей МиГ-29К / КУБ из России в оккупированный Крым для тренировок на наземном аналоге палубы авианосца "Адмирал Кузнецов".

Автор: 

армия РФ (19365) Крым (26411) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+3
Ми-8 "Терминатор"

даже название скиздили, утырки
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12.10.2021 23:42
+2
А чому це піндоська назва Термінатор, а не скажімо "вітязь"?
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12.10.2021 23:45
+2
От дарма Ви знущаєтеся! 84-річний витіран підаросЛюфтваффе Альберт Батуєв з Калинінграду ******* двигун та вперше у історії людства винайшов літак, який перекидається на землі, полетів на Берлин, але ******** з висоти 150 м. Нажаль, живий, - просить друга забрати його додому.))

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12.10.2021 23:45
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Волаю...
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12.10.2021 23:36 Ответить
Це блендер?
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12.10.2021 23:39 Ответить
зубная щетка круговая
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12.10.2021 23:40 Ответить
От дарма Ви знущаєтеся! 84-річний витіран підаросЛюфтваффе Альберт Батуєв з Калинінграду ******* двигун та вперше у історії людства винайшов літак, який перекидається на землі, полетів на Берлин, але ******** з висоти 150 м. Нажаль, живий, - просить друга забрати його додому.))

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12.10.2021 23:45 Ответить
То гелікоптер чи м'ясорубка а може вентилятор, я щось в окулярах не бачу
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12.10.2021 23:44 Ответить
Раніше кримнаші жили на курорті, а тепер живуть на військовій базі.
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12.10.2021 23:41 Ответить
помню ударный вертолет почты срассии, хорошо об стенку ударился
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12.10.2021 23:41 Ответить
Ми-8 "Терминатор"

даже название скиздили, утырки
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12.10.2021 23:42 Ответить
А чому це піндоська назва Термінатор, а не скажімо "вітязь"?
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12.10.2021 23:45 Ответить
Окупанти проводять у Криму навчання із застосуванням ударних вертольотів
А у нас? Льотчики звільняються з армії і борги військовим по "зарплаті "
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13.10.2021 00:04 Ответить
мордовское люфтваффе выпаливают последний керосин.
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13.10.2021 00:32 Ответить
Бомбити Тузлу Керченську протоку там субмарини НАТОВСЬКІ базуються
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18.10.2021 17:21 Ответить
 
 