Оккупанты проводят в Крыму учения с применением ударных вертолетов

В оккупированном Крыму российские военные провели учения с применением ударных вертолетов Ми-35, а также многоцелевых вертолетов Ми-8 "Терминатор".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На одном из полигонов Крыма вертолетчики осуществили практические стрельбы, отработав нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующие огневые точки противника", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

Кроме этого, российские вертолетчики отработали как одиночные, так и групповые разведывательные полеты, а также прикрытия военных объектов и военных колонн на марше, сопровождение и огневую поддержку транспортников, выполняющих условное десантирование личного состава на труднодоступные площадки.

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Ранее сообщалось о переброске корабельных истребителей МиГ-29К / КУБ из России в оккупированный Крым для тренировок на наземном аналоге палубы авианосца "Адмирал Кузнецов".