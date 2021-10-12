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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти проводять у Криму навчання із застосуванням ударних вертольотів

Окупанти проводять у Криму навчання із застосуванням ударних вертольотів

В окупованому Криму російські військові провели навчання із застосуванням ударних вертольотів Мі-35, а також багатоцільових вертольотів Мі-8 "Термінатор".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"На одному з полігонів Криму вертолітники здійснили практичні стрільби, відпрацювавши нанесення ударів некерованими авіаційними ракетами по малорозмірних наземних мішенях, що імітують вогневі точки супротивника", - сказано в повідомленні Міністерства оборони РФ.

Крім цього, російські вертолітники відпрацювали як поодинокі, так і групові розвідувальні польоти, а також прикриття військових об'єктів і військових колон на марші, супровід і вогневу підтримку транспортників, що виконують умовне десантування особового складу на важкодоступні майданчики.

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Раніше повідомлялося про перекидання корабельних винищувачів МіГ-29К/КУБ з Росії в окупований Крим для тренувань на наземному аналогу палуби авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Автор: 

армія рф (17516) Крим (14175) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+3
Ми-8 "Терминатор"

даже название скиздили, утырки
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12.10.2021 23:42
+2
А чому це піндоська назва Термінатор, а не скажімо "вітязь"?
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12.10.2021 23:45
+2
От дарма Ви знущаєтеся! 84-річний витіран підаросЛюфтваффе Альберт Батуєв з Калинінграду ******* двигун та вперше у історії людства винайшов літак, який перекидається на землі, полетів на Берлин, але ******** з висоти 150 м. Нажаль, живий, - просить друга забрати його додому.))

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12.10.2021 23:45
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Волаю...
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12.10.2021 23:36 Відповісти
Це блендер?
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12.10.2021 23:39 Відповісти
зубная щетка круговая
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12.10.2021 23:40 Відповісти
От дарма Ви знущаєтеся! 84-річний витіран підаросЛюфтваффе Альберт Батуєв з Калинінграду ******* двигун та вперше у історії людства винайшов літак, який перекидається на землі, полетів на Берлин, але ******** з висоти 150 м. Нажаль, живий, - просить друга забрати його додому.))

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12.10.2021 23:45 Відповісти
То гелікоптер чи м'ясорубка а може вентилятор, я щось в окулярах не бачу
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12.10.2021 23:44 Відповісти
Раніше кримнаші жили на курорті, а тепер живуть на військовій базі.
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12.10.2021 23:41 Відповісти
помню ударный вертолет почты срассии, хорошо об стенку ударился
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12.10.2021 23:41 Відповісти
Ми-8 "Терминатор"

даже название скиздили, утырки
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12.10.2021 23:42 Відповісти
А чому це піндоська назва Термінатор, а не скажімо "вітязь"?
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12.10.2021 23:45 Відповісти
Окупанти проводять у Криму навчання із застосуванням ударних вертольотів
А у нас? Льотчики звільняються з армії і борги військовим по "зарплаті "
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13.10.2021 00:04 Відповісти
мордовское люфтваффе выпаливают последний керосин.
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13.10.2021 00:32 Відповісти
Бомбити Тузлу Керченську протоку там субмарини НАТОВСЬКІ базуються
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18.10.2021 17:21 Відповісти
 
 