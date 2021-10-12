Окупанти проводять у Криму навчання із застосуванням ударних вертольотів
В окупованому Криму російські військові провели навчання із застосуванням ударних вертольотів Мі-35, а також багатоцільових вертольотів Мі-8 "Термінатор".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"На одному з полігонів Криму вертолітники здійснили практичні стрільби, відпрацювавши нанесення ударів некерованими авіаційними ракетами по малорозмірних наземних мішенях, що імітують вогневі точки супротивника", - сказано в повідомленні Міністерства оборони РФ.
Крім цього, російські вертолітники відпрацювали як поодинокі, так і групові розвідувальні польоти, а також прикриття військових об'єктів і військових колон на марші, супровід і вогневу підтримку транспортників, що виконують умовне десантування особового складу на важкодоступні майданчики.
Раніше повідомлялося про перекидання корабельних винищувачів МіГ-29К/КУБ з Росії в окупований Крим для тренувань на наземному аналогу палуби авіаносця "Адмірал Кузнєцов".
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