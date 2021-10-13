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Верещук метит на должность министра обороны

Верещук метит на должность министра обороны

"Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила, что у нее есть амбиции стать министром обороны Украины.

Об этом она сказала в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ.

Верещук рассказала, что ее кандидатуру уже обсуждали во фракции "Слуги народа".

"Я надеюсь, что коллеги, если будет на то добрая воля верховного главнокомандующего, меня поддержат. Потому что мы знакомы, работаем в одном комитете. Я бы очень рассчитывала на сотрудничество, потому что знаю, насколько важно сотрудничество между комитетом (ВР. - Ред.) и руководителем министерства", – сказала нардеп.

Верещук отметила, что решение в этом вопросе принимает президент Зеленский, так как это "его вертикаль, и он вносит кандидатуру".

Читайте: Зеленскому необходимо встретиться с Путиным, - "слуга народа" Верещук

"У меня нет такого: хочу или не хочу. Это ответственность. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его фамилией, но мы должны брать на себя ответственность. ... Конечно, готова. У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, я хорошо знаю, что нужно. Я мама сыновей, один из них – военный, служит, лейтенант. Я хорошо знаю, куда иду, и хорошо понимаю, какой для меня лично это составит риск – репутационный, политический и психологический. Но кто-то должен это делать", – подытожила верещук.

Автор: 

Минобороны (9363) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+53
Цікаві факти про Верещук
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13.10.2021 01:13
+52
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13.10.2021 01:32
+33
Чоловік Верещук М.Кухаренко, у складі штурмовиків"Альфи" "зачишав" від майданівців Будинок профспілок. Ось така юхня малята.
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13.10.2021 01:30
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"если будет на то добрая воля верховного главнокомандующего" - бу-у-э
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13.10.2021 07:07 Ответить
Що ж, зонтик їй в руки , крюк крана ззаду і з богом Парасю!
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13.10.2021 07:10 Ответить
Я знаю, чем она может быть полезна военным, но из за уважения к женщинам, не скажу.
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13.10.2021 07:11 Ответить
Ця кончена потвора повинна бути запроторена до психлікарні, як і більша частина фракції "слуга наріду", та ковтати пігулки, а не "мітити" на посаду міністра оборони. Це - лютий треш!
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13.10.2021 07:12 Ответить
Я щас заверещу.....
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13.10.2021 07:26 Ответить
Что ж вы на женсчину накинулись, над убогими грех надсмехаться
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13.10.2021 07:32 Ответить
- Адочка! Вы уже три года, как вдова... Я тоже один... Не такой молодой, но, таки, очень небедный... Вы понимаете, на шо я намекаю?
- Эдуард Семенович! Та я с удовольствием готова стать и вашей вдовой тоже!
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13.10.2021 08:35 Ответить
Не стала мэром, пусть не станет и министром.
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13.10.2021 07:34 Ответить
Из троллейбуса выходит приезжий и спрашивает первого встречного:
- А где ваша знаменитая Дерибасовская?
- Так вам еще четыре остановки нужно было проехать!
- А в троллейбусе мне сказали сейчас выходить...
- Простите, а вы стояли или сидели?
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13.10.2021 08:37 Ответить
Муж будет в восторге, заходит ночью супруга в супружескую спальню в парадной форме Министра Обороны Украины.... Порвет как Тузик грелку и форму и супругу. На пошиве новых разоримся.
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13.10.2021 07:49 Ответить
Интеллигентная одесская семья. Вечер. Жена третий час играет на виолончели. Муж, отрываясь от журнала:
- Ну, Лилечка, перестань! Купим мы тебе эти итальянские сапоги!
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13.10.2021 08:40 Ответить
Как много у зел с ЗАВЫШЕННОЙ самооценкой и "успехи"на лицо
или ху на рыло
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13.10.2021 07:49 Ответить
"верещук мітить"
хіба тільки вона?! зесвора мітить всюди як шавки з нетриманням.
аміачний смрад накрив країну
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13.10.2021 07:57 Ответить
- Сёма, шо там такое грохнуло на кухне?
- Роза, у меня случилось озарение: я видел будущее!..
- И шо там в будущем?
- Мы покупаем новую сахарницу...
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13.10.2021 08:59 Ответить
а почему бы не Тищенко в министры обороны?
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13.10.2021 07:58 Ответить
Киву на
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13.10.2021 10:48 Ответить
- Ее риторика проукраинская. А там ,кто его знает.
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13.10.2021 08:03 Ответить
- Яша, ты что такой нервный?
- В газете нашел объявление: такие же, как в нашей фирме, кастрюли, но на треть дешевле!
- Хм... Как это у них получается? Ты им позвони!
- Уже позвонил!
- И?
- И ответил Сёмка, шо у нас на складе работает...
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13.10.2021 08:39 Ответить
Як виросло суспільство,а коли несудимий призначав на цю посаду громадянина моськовської ********* ніхто навіть рота не роззявив.
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13.10.2021 08:06 Ответить
А компетенції для такої посади де взяти? Це сюр.
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13.10.2021 08:07 Ответить
Одесса. Ювелирная мастерская.
- Пожалуйста, сделайте гравировку "Саре от Мони".
Пожилой ювелир:
- Я бы посоветовал вам написать таки короче: "От Мони". Мало ли...
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13.10.2021 09:00 Ответить
Вначале нужно снять и показать фильм про женщину украинку Министра обороны при которой украинские войска освобождают Москву от кремлёвского Фюрера и его окружения, может 73% \39%проглотят это , сейчас видно как существующая власть превращает Украинскую армию в обычную советскую украинскую армию
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13.10.2021 08:20 Ответить
А я мєчу на те, щоб її випхати натричорти.
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13.10.2021 08:32 Ответить
З дизельними тролейбусами вона вже розібралась, тепер можна зайнятися електричними танками, САУ та БТР.
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13.10.2021 08:35 Ответить
цікаво чи знайшла вона вже Пріорку в Києві чи все ще шукає?
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13.10.2021 11:23 Ответить
Чому б ні ? Верещучку - в міністри оборони, Ківу - в академіки , Безмозглу - в ООН, ну все по приколу, якщо Президент - клоун, то чому б ні ?
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13.10.2021 08:41 Ответить
- Сара, не смей мне возражать!
- Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу.
- Тогда убери мнение со своего лица!
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13.10.2021 09:01 Ответить
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13.10.2021 08:45 Ответить
А на окружную не пробовала устроиться? Уже потеряла надежду ? Везде нужны молодые.
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13.10.2021 08:55 Ответить
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі.
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13.10.2021 09:01 Ответить
зелене бидло дорвалося до влади...
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13.10.2021 09:03 Ответить
Не дорвалось. За нього 73% мудрого наріду проголосувало.
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13.10.2021 10:15 Ответить
гребаный стыд от тако просто думать, не то что говорить
Хотя мне кажется это очередной фортель, сопли чтоб отвлечь внимание от офшоров и вагнергейта
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13.10.2021 09:08 Ответить
Ну теперь сепаратюги точно разбегутся. И путинские войска из Крыма в панике драпать начнут.
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13.10.2021 09:10 Ответить
АМБИЦИИ ЕСТЬ, А УМА НЕТ !) ПОКАЗУХА МНИМОГО ВЛИЯНИЯ !!!
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13.10.2021 09:16 Ответить
А, что: командный голос есть, осталось найти кем командовать.
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13.10.2021 09:32 Ответить
парасолька не зламається?
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13.10.2021 09:36 Ответить
Ну, а чо? Урсула фон дер Ляйнен, которая гинеколог, была, ведь, министром обороны Германии. Бундесверу от этого, правда, сильно поплохело, но Урсула набралась опыта и выбилась в первые лица. Видно Верещучка хочет повторить боевой путь Урсулы. Пора перенимать передовой европейский опыт!
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13.10.2021 09:46 Ответить
Украина не выдержит её одного защитничка типа засланца лэйтэнанта Бакланова
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13.10.2021 09:51 Ответить
ще цієї профури там не вистачало?
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13.10.2021 09:52 Ответить
И вы реально думаете, что Армия (особенно бойцы на передовой) примут вот это, в качестве министра обороны?
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13.10.2021 10:03 Ответить
дєсант може розглянути цю кандидатуру - парашутів мало можуть її десантувати із парасолькою
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13.10.2021 11:07 Ответить
Порвало! Не хватает таблички на груди "За ВДВ!"
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13.10.2021 11:12 Ответить
Я практично впевнений що призначать або її або ще якийсь непотріб.
Як не як а гроші роскіно треба відпрацьовувати!
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13.10.2021 11:05 Ответить
Зеклоун і його зелена мразь думаю що дістали з москви завдання розвалити Україну і я бачу що їм це вдається. Нам ще два роки цієї команди то може вже і України не буде тому зебіл говорив що йде на один термін. Але бачить що може не впоратись тому думає піти на другий термін от тоді вже буде кінець Україні.
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13.10.2021 11:10 Ответить
Верещук подходит кацапам, она по настоящему глупая, не технически безграмотная, как большинство женщин, а именно мечтательница-глупышка. Известный провинциальный типаж. Ей будет легко манипулироавать, даже без опытных смторящих от кацапов, без их агентов Найем и чЛещенко, Верещук сама справится с развалом украиского ВПК
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13.10.2021 11:25 Ответить
"Шоумен и его команда !" .....обхохочемся.
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13.10.2021 11:29 Ответить
Пора этот цирк закрывать.
Это Надя Савченко #2. Армии будет конец.
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13.10.2021 11:57 Ответить
Хоче отримати звання героя расії, може і посмертно
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13.10.2021 12:41 Ответить
зашквар за зашкваром. как эта страна называется?
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13.10.2021 12:57 Ответить
ну какой министр обороны из летающей сосалки?????
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13.10.2021 17:26 Ответить
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