Верещук метит на должность министра обороны
"Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила, что у нее есть амбиции стать министром обороны Украины.
Об этом она сказала в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ.
Верещук рассказала, что ее кандидатуру уже обсуждали во фракции "Слуги народа".
"Я надеюсь, что коллеги, если будет на то добрая воля верховного главнокомандующего, меня поддержат. Потому что мы знакомы, работаем в одном комитете. Я бы очень рассчитывала на сотрудничество, потому что знаю, насколько важно сотрудничество между комитетом (ВР. - Ред.) и руководителем министерства", – сказала нардеп.
Верещук отметила, что решение в этом вопросе принимает президент Зеленский, так как это "его вертикаль, и он вносит кандидатуру".
"У меня нет такого: хочу или не хочу. Это ответственность. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его фамилией, но мы должны брать на себя ответственность. ... Конечно, готова. У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, я хорошо знаю, что нужно. Я мама сыновей, один из них – военный, служит, лейтенант. Я хорошо знаю, куда иду, и хорошо понимаю, какой для меня лично это составит риск – репутационный, политический и психологический. Но кто-то должен это делать", – подытожила верещук.
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Хотя мне кажется это очередной фортель, сопли чтоб отвлечь внимание от офшоров и вагнергейта
Як не як а гроші роскіно треба відпрацьовувати!
Это Надя Савченко #2. Армии будет конец.