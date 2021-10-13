Верещук мітить на посаду міністра оборони
"Слуга народу" Ірина Верещук підтвердила, що в неї є амбіції стати міністром оборони України.
Про це вона сказала в ефірі "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Верещук розповіла, що її кандидатуру вже обговорювали у фракції "Слуги народу".
"Я сподіваюся, що колеги, якщо буде на те добра воля верховного головнокомандувача, мене підтримають. Бо ми знайомі, працюємо в одному комітеті. Я б дуже розраховувала на співпрацю, тому що знаю, наскільки важлива співпраця між комітетом (ВР. - Ред.) і керівником міністерства", - сказала нардепка.
Верещук зазначила, що рішення в цьому питанні ухвалює президент Зеленський, оскільки це "його вертикаль, і він вносить кандидатуру".
"У мене немає такого: хочу чи не хочу. Це відповідальність. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем, але ми повинні брати на себе відповідальність. ... Звичайно, готова. У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, я добре знаю, що потрібно. Я мама синів, один з них - військовий, служить, лейтенант. Я добре знаю, куди йду, і добре розумію, який для мене особисто це буде ризик - репутаційний, політичний і психологічний. Але хтось має це робити", - підсумувала Верещук.
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Это Надя Савченко #2. Армии будет конец.