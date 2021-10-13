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Верещук мітить на посаду міністра оборони

Верещук мітить на посаду міністра оборони

"Слуга народу" Ірина Верещук підтвердила, що в неї є амбіції стати міністром оборони України.

Про це вона сказала в ефірі "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Верещук розповіла, що її кандидатуру вже обговорювали у фракції "Слуги народу".

"Я сподіваюся, що колеги, якщо буде на те добра воля верховного головнокомандувача, мене підтримають. Бо ми знайомі, працюємо в одному комітеті. Я б дуже розраховувала на співпрацю, тому що знаю, наскільки важлива співпраця між комітетом (ВР. - Ред.) і керівником міністерства", - сказала нардепка.

Верещук зазначила, що рішення в цьому питанні ухвалює президент Зеленський, оскільки це "його вертикаль, і він вносить кандидатуру".

Також читайте: Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук

"У мене немає такого: хочу чи не хочу. Це відповідальність. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем, але ми повинні брати на себе відповідальність. ... Звичайно, готова. У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, я добре знаю, що потрібно. Я мама синів, один з них - військовий, служить, лейтенант. Я добре знаю, куди йду, і добре розумію, який для мене особисто це буде ризик - репутаційний, політичний і психологічний. Але хтось має це робити", - підсумувала Верещук.

Автор: 

Міноборони (7406) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+53
Цікаві факти про Верещук
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13.10.2021 01:13
+52
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13.10.2021 01:32
+33
Чоловік Верещук М.Кухаренко, у складі штурмовиків"Альфи" "зачишав" від майданівців Будинок профспілок. Ось така юхня малята.
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13.10.2021 01:30
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"если будет на то добрая воля верховного главнокомандующего" - бу-у-э
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13.10.2021 07:07 Відповісти
Що ж, зонтик їй в руки , крюк крана ззаду і з богом Парасю!
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13.10.2021 07:10 Відповісти
Я знаю, чем она может быть полезна военным, но из за уважения к женщинам, не скажу.
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13.10.2021 07:11 Відповісти
Ця кончена потвора повинна бути запроторена до психлікарні, як і більша частина фракції "слуга наріду", та ковтати пігулки, а не "мітити" на посаду міністра оборони. Це - лютий треш!
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13.10.2021 07:12 Відповісти
Я щас заверещу.....
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13.10.2021 07:26 Відповісти
Что ж вы на женсчину накинулись, над убогими грех надсмехаться
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13.10.2021 07:32 Відповісти
- Адочка! Вы уже три года, как вдова... Я тоже один... Не такой молодой, но, таки, очень небедный... Вы понимаете, на шо я намекаю?
- Эдуард Семенович! Та я с удовольствием готова стать и вашей вдовой тоже!
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13.10.2021 08:35 Відповісти
Не стала мэром, пусть не станет и министром.
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13.10.2021 07:34 Відповісти
Из троллейбуса выходит приезжий и спрашивает первого встречного:
- А где ваша знаменитая Дерибасовская?
- Так вам еще четыре остановки нужно было проехать!
- А в троллейбусе мне сказали сейчас выходить...
- Простите, а вы стояли или сидели?
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13.10.2021 08:37 Відповісти
Муж будет в восторге, заходит ночью супруга в супружескую спальню в парадной форме Министра Обороны Украины.... Порвет как Тузик грелку и форму и супругу. На пошиве новых разоримся.
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13.10.2021 07:49 Відповісти
Интеллигентная одесская семья. Вечер. Жена третий час играет на виолончели. Муж, отрываясь от журнала:
- Ну, Лилечка, перестань! Купим мы тебе эти итальянские сапоги!
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13.10.2021 08:40 Відповісти
Как много у зел с ЗАВЫШЕННОЙ самооценкой и "успехи"на лицо
или ху на рыло
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13.10.2021 07:49 Відповісти
"верещук мітить"
хіба тільки вона?! зесвора мітить всюди як шавки з нетриманням.
аміачний смрад накрив країну
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13.10.2021 07:57 Відповісти
- Сёма, шо там такое грохнуло на кухне?
- Роза, у меня случилось озарение: я видел будущее!..
- И шо там в будущем?
- Мы покупаем новую сахарницу...
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13.10.2021 08:59 Відповісти
а почему бы не Тищенко в министры обороны?
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13.10.2021 07:58 Відповісти
Киву на
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13.10.2021 10:48 Відповісти
- Ее риторика проукраинская. А там ,кто его знает.
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13.10.2021 08:03 Відповісти
- Яша, ты что такой нервный?
- В газете нашел объявление: такие же, как в нашей фирме, кастрюли, но на треть дешевле!
- Хм... Как это у них получается? Ты им позвони!
- Уже позвонил!
- И?
- И ответил Сёмка, шо у нас на складе работает...
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13.10.2021 08:39 Відповісти
Як виросло суспільство,а коли несудимий призначав на цю посаду громадянина моськовської ********* ніхто навіть рота не роззявив.
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13.10.2021 08:06 Відповісти
А компетенції для такої посади де взяти? Це сюр.
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13.10.2021 08:07 Відповісти
Одесса. Ювелирная мастерская.
- Пожалуйста, сделайте гравировку "Саре от Мони".
Пожилой ювелир:
- Я бы посоветовал вам написать таки короче: "От Мони". Мало ли...
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13.10.2021 09:00 Відповісти
Вначале нужно снять и показать фильм про женщину украинку Министра обороны при которой украинские войска освобождают Москву от кремлёвского Фюрера и его окружения, может 73% \39%проглотят это , сейчас видно как существующая власть превращает Украинскую армию в обычную советскую украинскую армию
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13.10.2021 08:20 Відповісти
А я мєчу на те, щоб її випхати натричорти.
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13.10.2021 08:32 Відповісти
З дизельними тролейбусами вона вже розібралась, тепер можна зайнятися електричними танками, САУ та БТР.
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13.10.2021 08:35 Відповісти
цікаво чи знайшла вона вже Пріорку в Києві чи все ще шукає?
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13.10.2021 11:23 Відповісти
Чому б ні ? Верещучку - в міністри оборони, Ківу - в академіки , Безмозглу - в ООН, ну все по приколу, якщо Президент - клоун, то чому б ні ?
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13.10.2021 08:41 Відповісти
- Сара, не смей мне возражать!
- Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу.
- Тогда убери мнение со своего лица!
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13.10.2021 09:01 Відповісти
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13.10.2021 08:45 Відповісти
А на окружную не пробовала устроиться? Уже потеряла надежду ? Везде нужны молодые.
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13.10.2021 08:55 Відповісти
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі.
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13.10.2021 09:01 Відповісти
зелене бидло дорвалося до влади...
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13.10.2021 09:03 Відповісти
Не дорвалось. За нього 73% мудрого наріду проголосувало.
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13.10.2021 10:15 Відповісти
гребаный стыд от тако просто думать, не то что говорить
Хотя мне кажется это очередной фортель, сопли чтоб отвлечь внимание от офшоров и вагнергейта
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13.10.2021 09:08 Відповісти
Ну теперь сепаратюги точно разбегутся. И путинские войска из Крыма в панике драпать начнут.
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13.10.2021 09:10 Відповісти
АМБИЦИИ ЕСТЬ, А УМА НЕТ !) ПОКАЗУХА МНИМОГО ВЛИЯНИЯ !!!
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13.10.2021 09:16 Відповісти
А, что: командный голос есть, осталось найти кем командовать.
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13.10.2021 09:32 Відповісти
парасолька не зламається?
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13.10.2021 09:36 Відповісти
Ну, а чо? Урсула фон дер Ляйнен, которая гинеколог, была, ведь, министром обороны Германии. Бундесверу от этого, правда, сильно поплохело, но Урсула набралась опыта и выбилась в первые лица. Видно Верещучка хочет повторить боевой путь Урсулы. Пора перенимать передовой европейский опыт!
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13.10.2021 09:46 Відповісти
Украина не выдержит её одного защитничка типа засланца лэйтэнанта Бакланова
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13.10.2021 09:51 Відповісти
ще цієї профури там не вистачало?
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13.10.2021 09:52 Відповісти
И вы реально думаете, что Армия (особенно бойцы на передовой) примут вот это, в качестве министра обороны?
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13.10.2021 10:03 Відповісти
дєсант може розглянути цю кандидатуру - парашутів мало можуть її десантувати із парасолькою
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13.10.2021 11:07 Відповісти
Порвало! Не хватает таблички на груди "За ВДВ!"
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13.10.2021 11:12 Відповісти
Я практично впевнений що призначать або її або ще якийсь непотріб.
Як не як а гроші роскіно треба відпрацьовувати!
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13.10.2021 11:05 Відповісти
Зеклоун і його зелена мразь думаю що дістали з москви завдання розвалити Україну і я бачу що їм це вдається. Нам ще два роки цієї команди то може вже і України не буде тому зебіл говорив що йде на один термін. Але бачить що може не впоратись тому думає піти на другий термін от тоді вже буде кінець Україні.
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13.10.2021 11:10 Відповісти
Верещук подходит кацапам, она по настоящему глупая, не технически безграмотная, как большинство женщин, а именно мечтательница-глупышка. Известный провинциальный типаж. Ей будет легко манипулироавать, даже без опытных смторящих от кацапов, без их агентов Найем и чЛещенко, Верещук сама справится с развалом украиского ВПК
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13.10.2021 11:25 Відповісти
"Шоумен и его команда !" .....обхохочемся.
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13.10.2021 11:29 Відповісти
Пора этот цирк закрывать.
Это Надя Савченко #2. Армии будет конец.
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13.10.2021 11:57 Відповісти
Хоче отримати звання героя расії, може і посмертно
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13.10.2021 12:41 Відповісти
зашквар за зашкваром. как эта страна называется?
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13.10.2021 12:57 Відповісти
ну какой министр обороны из летающей сосалки?????
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13.10.2021 17:26 Відповісти
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