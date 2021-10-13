Свитолина проиграла в 1/8 финала турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zn.ua.

Свитолина, которая является седьмой ракеткой мира, встречалась с 24-м номером WTA Джессикой Пегулой из США. Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах, сумев взять лишь два гейма. Итоговый счет - 1:6, 1:6.

Поединок длился 1 час 8 минут, Свитолина по ходу встречи обращалась к физиотерапевту. Теперь Пегула ведет в личных встречах - 2:1.

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Напомним, в нынешнем году лучшая украинская теннисистка выиграла первый турнир в Чикаго, выходила в полуфиналы турниров в Майами и Штутгарте, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.

На Олимпиаде в Токио Свитолина выиграла бронзу, завоевав для Украины первую медаль в истории теннисных олимпийских турниров.