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Свитолина проиграла в 1/8 финала турнира WTA

Свитолина проиграла в 1/8 финала турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zn.ua.

Свитолина, которая является седьмой ракеткой мира, встречалась с 24-м номером WTA Джессикой Пегулой из США. Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах, сумев взять лишь два гейма. Итоговый счет - 1:6, 1:6.

Поединок длился 1 час 8 минут, Свитолина по ходу встречи обращалась к физиотерапевту. Теперь Пегула ведет в личных встречах - 2:1.

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Напомним, в нынешнем году лучшая украинская теннисистка выиграла первый турнир в Чикаго, выходила в полуфиналы турниров в Майами и Штутгарте, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.

На Олимпиаде в Токио Свитолина выиграла бронзу, завоевав для Украины первую медаль в истории теннисных олимпийских турниров.

Автор: 

теннис (156) Свитолина Элина (50)


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Топ комментарии
+1
Насрать.
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13.10.2021 06:41
+1
Світоліна і теніс - паралельні світи. Я взагалі сумніваюсь, що вона тренується. Бо тільки одні фото по інстаграмах - з другом відпочивають, з другом в ресторані, з другом на прогулянці...
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13.10.2021 07:15
+1
После ее выступления на Кубке кремля в наросиюшке в 2019, как то расхотелось болеть за эту барышню.
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13.10.2021 08:15
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не живет в украине, но топит за зелибобу, поделом
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13.10.2021 03:03 Ответить
Насрать.
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13.10.2021 06:41 Ответить
Світоліна і теніс - паралельні світи. Я взагалі сумніваюсь, що вона тренується. Бо тільки одні фото по інстаграмах - з другом відпочивають, з другом в ресторані, з другом на прогулянці...
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13.10.2021 07:15 Ответить
пох.
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13.10.2021 07:25 Ответить
После ее выступления на Кубке кремля в наросиюшке в 2019, как то расхотелось болеть за эту барышню.
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13.10.2021 08:15 Ответить
афромуж плохо мотивирует ее в последнее время...
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13.10.2021 09:09 Ответить
А Джессики Пегулы мать кореянка, а отец нефтяной миллиардер.
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13.10.2021 10:05 Ответить
Анет Контавейт поки тримається.
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13.10.2021 11:21 Ответить
Травма - надрыв мышцы.
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14.10.2021 12:59 Ответить
Ничё-ничё, у Свитолиной имеется своя личная чёрножопая мавпа, как-нибудь утешит
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14.10.2021 13:52 Ответить
 
 