Світоліна програла в 1/8 фіналу турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки в 1/8 фіналу турніру WTA в Індіан-Веллсі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Zn.ua.

Світоліна, яка є сьомою ракеткою світу, зустрічалася з 24-м номером WTA Джесікою Пегулою зі США і зазнала поразки у двох сетах, зумівши взяти лише два гейми. Підсумковий рахунок - 1:6, 1:6.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин, Світоліна у ході зустрічі зверталася до фізіотерапевта. Тепер Пегула веде в особистих зустрічах - 2:1.

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Нагадаємо, цього року найкраща українська тенісистка виграла перший турнір у Чикаго, виходила до півфіналів турнірів у Маямі та Штутгарті, а також пробилася до 1/8 фіналу Australian Open.

На Олімпіаді в Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів.