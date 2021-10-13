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Світоліна програла в 1/8 фіналу турніру WTA

Світоліна програла в 1/8 фіналу турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки в 1/8 фіналу турніру WTA в Індіан-Веллсі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Zn.ua.

Світоліна, яка є сьомою ракеткою світу, зустрічалася з 24-м номером WTA Джесікою Пегулою зі США і зазнала поразки у двох сетах, зумівши взяти лише два гейми. Підсумковий рахунок - 1:6, 1:6.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин, Світоліна у ході зустрічі зверталася до фізіотерапевта. Тепер Пегула веде в особистих зустрічах - 2:1.

Також читайте: Світоліна не змогла пройти до півфіналу US Open

Нагадаємо, цього року найкраща українська тенісистка виграла перший турнір у Чикаго, виходила до півфіналів турнірів у Маямі та Штутгарті, а також пробилася до 1/8 фіналу Australian Open.

На Олімпіаді в Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів.

Автор: 

теніс (124) Світоліна Еліна (51)


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Топ коментарі
+1
Насрать.
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13.10.2021 06:41
+1
Світоліна і теніс - паралельні світи. Я взагалі сумніваюсь, що вона тренується. Бо тільки одні фото по інстаграмах - з другом відпочивають, з другом в ресторані, з другом на прогулянці...
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13.10.2021 07:15
+1
После ее выступления на Кубке кремля в наросиюшке в 2019, как то расхотелось болеть за эту барышню.
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13.10.2021 08:15
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не живет в украине, но топит за зелибобу, поделом
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13.10.2021 03:03 Відповісти
Насрать.
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13.10.2021 06:41 Відповісти
Світоліна і теніс - паралельні світи. Я взагалі сумніваюсь, що вона тренується. Бо тільки одні фото по інстаграмах - з другом відпочивають, з другом в ресторані, з другом на прогулянці...
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13.10.2021 07:15 Відповісти
пох.
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13.10.2021 07:25 Відповісти
После ее выступления на Кубке кремля в наросиюшке в 2019, как то расхотелось болеть за эту барышню.
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13.10.2021 08:15 Відповісти
афромуж плохо мотивирует ее в последнее время...
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13.10.2021 09:09 Відповісти
А Джессики Пегулы мать кореянка, а отец нефтяной миллиардер.
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13.10.2021 10:05 Відповісти
Анет Контавейт поки тримається.
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13.10.2021 11:21 Відповісти
Травма - надрыв мышцы.
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14.10.2021 12:59 Відповісти
Ничё-ничё, у Свитолиной имеется своя личная чёрножопая мавпа, как-нибудь утешит
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14.10.2021 13:52 Відповісти
 
 