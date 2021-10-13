РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5384 посетителя онлайн
Новости
2 223 17

СБУ разоблачила очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов: "дельцы" зарабатывали более 500 тыс. грн ежемесячно

СБУ разоблачила очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов:

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и заблокировала очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служб СБУ.

Как установили сотрудники СБУ, организовали махинацию двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией. При продаже зарубежных туров злоумышленники предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19.

Клиенты использовали фальсифицированные документы для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

После полной предоплаты злоумышленники пересылали данные в медицинскую лабораторию, где без фактического забора образцов выписывали фальшивые ПЦР-тесты. Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Дома".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 170 тыс. гривен штрафа и даже тюрьма до 5 лет - новые наказания за подделку сертификатов вакцинации. ВИДЕО

По оперативной информации, ежемесячно нелегальный бизнес приносил участникам махинации "прибыль" - более 500 тыс. грн.

В ходе проведенных обысков в медлаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам преступной схемы.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры.

подделка (438) СБУ (19928) сертификат (226) тестирование (496) туризм (1543)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
СБУ во все дыры затычка - кроме выполнения своих обязанностей.
клоуны.
показать весь комментарий
13.10.2021 10:18
+4
Более того, когда "прикажут" не пускать в супермаркеты без сертификата - таких дельцов появится еще больше
показать весь комментарий
13.10.2021 10:18
+4
Представляю, как в США ЦРУ занимается поддельными справками в бассейн.

Высокий уровень!!!
показать весь комментарий
13.10.2021 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ во все дыры затычка - кроме выполнения своих обязанностей.
клоуны.
показать весь комментарий
13.10.2021 10:18 Ответить
Более того, когда "прикажут" не пускать в супермаркеты без сертификата - таких дельцов появится еще больше
показать весь комментарий
13.10.2021 10:18 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:21 Ответить
Хочете допомогти країнї ? побачили агітатора-пропагандона на Цензорі - відразу то спаму! не корміть коментарами потвор! Хай йдуть заробляти на форумах "вяликой страны" 404
показать весь комментарий
13.10.2021 10:21 Ответить
Стесняюсь спросить: А "агитаторы-пропагандоны" - это все кто не в секте "святого Пэ"?
показать весь комментарий
13.10.2021 10:30 Ответить
Объявление в СБУ
"Преступления с доходностью менее 500 000 грн/мес - не рассматриваются"
показать весь комментарий
13.10.2021 10:29 Ответить
Представляю, как в США ЦРУ занимается поддельными справками в бассейн.

Высокий уровень!!!
показать весь комментарий
13.10.2021 10:33 Ответить
где денежки там и СБУ держит лапу на пульсе... старший брат, однако
показать весь комментарий
13.10.2021 10:39 Ответить
Лихо: 20 человек в день. Это от 2-х до 3-х человек в час. Там наверно в очереди стояли. Тут их и разоблачили.
показать весь комментарий
13.10.2021 10:43 Ответить
Свято место пусто не бывает... Придут другие!
показать весь комментарий
13.10.2021 10:45 Ответить
Тех кто пользуется фальшивка нужно наказывать штрафом пятизначным, а тех кто продает, изготавливает, и способствует сажать с конфискацией. С этим нужно усиливать борьбу.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:11 Ответить
Не только за изготовление, но и за использование поддельных документов есть вполне конкретная ответственность, прописанная в законодательстве. Нужно только не стесняться применять санкции.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:24 Ответить
когда мы уже прочтем
Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала очередную схему фальсификации результатов голосования Верховной Радой компашкой Ермака
показать весь комментарий
13.10.2021 11:13 Ответить
Никогда
показать весь комментарий
13.10.2021 12:24 Ответить
убирают конкурентов
показать весь комментарий
13.10.2021 11:28 Ответить
А кто же покупал эти тесты, если все так хотят вакцинироваться что очереди стоят?)
показать весь комментарий
13.10.2021 12:24 Ответить
Жесткая конкуренция в бизнесе подделок? Привлекли даже СБУ.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:48 Ответить
 
 