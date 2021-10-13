СБУ разоблачила очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов: "дельцы" зарабатывали более 500 тыс. грн ежемесячно
Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и заблокировала очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служб СБУ.
Как установили сотрудники СБУ, организовали махинацию двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией. При продаже зарубежных туров злоумышленники предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19.
Клиенты использовали фальсифицированные документы для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.
После полной предоплаты злоумышленники пересылали данные в медицинскую лабораторию, где без фактического забора образцов выписывали фальшивые ПЦР-тесты. Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Дома".
По оперативной информации, ежемесячно нелегальный бизнес приносил участникам махинации "прибыль" - более 500 тыс. грн.
В ходе проведенных обысков в медлаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас в рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам преступной схемы.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры.
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клоуны.
"Преступления с доходностью менее 500 000 грн/мес - не рассматриваются"
Высокий уровень!!!
Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала очередную схему фальсификации результатов голосования Верховной Радой компашкой Ермака