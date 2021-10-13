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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Безвизу Украины с Евросоюзом ничего не угрожает, - Кулеба

Безвизу Украины с Евросоюзом ничего не угрожает, - Кулеба

На саммите Украина-ЕС не было никаких разговоров об угрозе безвизового режима.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина-ЕС. - Ред.). Никаких публичных или не публичных разговоров о каких-либо мифических угрозах безвиза, о каких-либо провалах политики Европейского союза в Украине", - подчеркнул глава МИД.

По словам министра, это является убедительным свидетельством того, что фейки отдельных политических сил, или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе, - не имеют перспективы.

"Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, интеграции в ЕС ничего не угрожает", - подытожил Кулеба.

Также читайте: ЕС и Украина готовы противодействовать использованию газа как энергетического оружия, - Кулеба

Автор: 

безвизовый режим (1554) Евросоюз (17147) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Плохая новость. Значит все таки угрожает.
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13.10.2021 11:12
+2
Украина не становится лучше. Это и есть главная угроза.
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13.10.2021 11:13
+2
Безвіз на хліб не намажеш. Так казали зебіли і зараз чомусь замовкли.
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13.10.2021 11:19
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https://youtu.be/o5og5c_BgVI
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13.10.2021 11:11 Ответить
Плохая новость. Значит все таки угрожает.
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13.10.2021 11:12 Ответить
Украина не становится лучше. Это и есть главная угроза.
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13.10.2021 11:13 Ответить
Ну да ,при Зе мы уже живем как в Евросоюзе , как и они ищем дрова .
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13.10.2021 11:14 Ответить
Дрова слетели?
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13.10.2021 11:17 Ответить
РАБссия арестовала в крымском концлагере 20 Крымских татар,Эрдоган в ярости....
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13.10.2021 11:15 Ответить
Безвіз на хліб не намажеш. Так казали зебіли і зараз чомусь замовкли.
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13.10.2021 11:19 Ответить
На один из офшоров Зеленского каждые сутки присылают баблосики 73 % ИДИОТОВ,причем со всего Мира....вопрос простой...,это спонсорство или взятка гаранту Зеле?
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13.10.2021 11:20 Ответить
Завтра Покрова Пресвятой Богородицы...,великий церковный праздник...,когда Она явилась верующим то защитила Константинополь от вражеского нашествия...,Покров пришел,не нагреешь дом без дров.Какова погода на Покров,такова и зима...Журавли на Покров улетели скоро жди зиму суровую...,Северный ветер на Покрова,холодная Зима без оттепели...,
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13.10.2021 11:32 Ответить
jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1448202456995872771 59 мин



Хотите в ЕС-отдайте нам свой лес! Зеленые падальщики сняли мораторий на экспорт древесины. А что взамен???
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13.10.2021 12:22 Ответить
Вірити пліснявому кулебі - себе не поважати.
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13.10.2021 12:53 Ответить
 
 