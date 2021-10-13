Безвизу Украины с Евросоюзом ничего не угрожает, - Кулеба
На саммите Украина-ЕС не было никаких разговоров об угрозе безвизового режима.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина-ЕС. - Ред.). Никаких публичных или не публичных разговоров о каких-либо мифических угрозах безвиза, о каких-либо провалах политики Европейского союза в Украине", - подчеркнул глава МИД.
По словам министра, это является убедительным свидетельством того, что фейки отдельных политических сил, или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе, - не имеют перспективы.
"Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, интеграции в ЕС ничего не угрожает", - подытожил Кулеба.
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@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1448202456995872771 59 мин
Хотите в ЕС-отдайте нам свой лес! Зеленые падальщики сняли мораторий на экспорт древесины. А что взамен???