Безвізу України з Євросоюзом нічого не загрожує, - Кулеба
На саміті Україна-ЄС не було жодних розмов про загрозу безвізовому режиму.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу звернути увагу на те, чого не було на вчорашньому саміті (Україна-ЄС. - Ред.) жодних публічних або непублічних розмов про якісь міфічні загрози безвізу, про будь-які провали політики Європейського союзу в Україні", - підкреслив глава МЗС.
За словами міністра, це є переконливим свідченням того, що фейки окремих політичних сил, або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною і ЄС перебувають у кризі, - не мають перспективи.
"Безвізу України і нашій співпраці, інтеграції в ЄС нічого не загрожує", - підсумував Кулеба.
Топ коментарі
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@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1448202456995872771 59 мин
Хотите в ЕС-отдайте нам свой лес! Зеленые падальщики сняли мораторий на экспорт древесины. А что взамен???