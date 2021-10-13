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Новини Безвізовий режим з ЄС
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Безвізу України з Євросоюзом нічого не загрожує, - Кулеба

Безвізу України з Євросоюзом нічого не загрожує, - Кулеба

На саміті Україна-ЄС не було жодних розмов про загрозу безвізовому режиму.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути увагу на те, чого не було на вчорашньому саміті (Україна-ЄС. - Ред.) жодних публічних або непублічних розмов про якісь міфічні загрози безвізу, про будь-які провали політики Європейського союзу в Україні", - підкреслив глава МЗС.

За словами міністра, це є переконливим свідченням того, що фейки окремих політичних сил, або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною і ЄС перебувають у кризі, - не мають перспективи.

"Безвізу України і нашій співпраці, інтеграції в ЄС нічого не загрожує", - підсумував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода щодо "промислового безвізу" може бути підписана на наступному саміті Україна-ЄС, - Зеленський

Автор: 

безвізовий режим (1338) Євросоюз (13446) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Плохая новость. Значит все таки угрожает.
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13.10.2021 11:12
+2
Украина не становится лучше. Это и есть главная угроза.
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13.10.2021 11:13
+2
Безвіз на хліб не намажеш. Так казали зебіли і зараз чомусь замовкли.
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13.10.2021 11:19
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https://youtu.be/o5og5c_BgVI
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13.10.2021 11:11 Відповісти
Плохая новость. Значит все таки угрожает.
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13.10.2021 11:12 Відповісти
Украина не становится лучше. Это и есть главная угроза.
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13.10.2021 11:13 Відповісти
Ну да ,при Зе мы уже живем как в Евросоюзе , как и они ищем дрова .
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13.10.2021 11:14 Відповісти
Дрова слетели?
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13.10.2021 11:17 Відповісти
РАБссия арестовала в крымском концлагере 20 Крымских татар,Эрдоган в ярости....
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13.10.2021 11:15 Відповісти
Безвіз на хліб не намажеш. Так казали зебіли і зараз чомусь замовкли.
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13.10.2021 11:19 Відповісти
На один из офшоров Зеленского каждые сутки присылают баблосики 73 % ИДИОТОВ,причем со всего Мира....вопрос простой...,это спонсорство или взятка гаранту Зеле?
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13.10.2021 11:20 Відповісти
Завтра Покрова Пресвятой Богородицы...,великий церковный праздник...,когда Она явилась верующим то защитила Константинополь от вражеского нашествия...,Покров пришел,не нагреешь дом без дров.Какова погода на Покров,такова и зима...Журавли на Покров улетели скоро жди зиму суровую...,Северный ветер на Покрова,холодная Зима без оттепели...,
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13.10.2021 11:32 Відповісти
jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1448202456995872771 59 мин



Хотите в ЕС-отдайте нам свой лес! Зеленые падальщики сняли мораторий на экспорт древесины. А что взамен???
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13.10.2021 12:22 Відповісти
Вірити пліснявому кулебі - себе не поважати.
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13.10.2021 12:53 Відповісти
 
 