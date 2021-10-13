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Первого вице-спикера Рада будет избирать 19 октября, - Стефанчук

Первого вице-спикера Рада будет избирать 19 октября, - Стефанчук

Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник, 19 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения (рассмотрения. - Ред.) этого вопроса: оно займет около часа-полутора и после этого мы сможем получить первого вице-спикера", - отметил он.

Напомним, 8 октября Рада назначила Стефанчука спикером парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судьба закона об олигархах будет решаться после рассмотрения 12 блокирующих постановлений, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29258) Стефанчук Руслан (658)


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Надеюсь оболонского выберут или трухина
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13.10.2021 11:31 Ответить
Моего кореша Корниенко Рада будет назначать 19 октября, - Колыван (в девичестве Стефанчук).
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13.10.2021 11:45 Ответить
Бери себе в замы верещучку. Тандем будет окуительный!
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13.10.2021 11:54 Ответить
 
 