Первого вице-спикера Рада будет избирать 19 октября, - Стефанчук
Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник, 19 октября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.
"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения (рассмотрения. - Ред.) этого вопроса: оно займет около часа-полутора и после этого мы сможем получить первого вице-спикера", - отметил он.
Напомним, 8 октября Рада назначила Стефанчука спикером парламента.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитрий Иванов #445055
показать весь комментарий13.10.2021 11:31 Ответить Мне нравится 0
Кардан_вал
показать весь комментарий13.10.2021 11:45 Ответить Мне нравится 0
Ybaldy
показать весь комментарий13.10.2021 11:54 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль