Первого вице-спикера Рада будет избирать 19 октября, - Стефанчук

Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник, 19 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения (рассмотрения. - Ред.) этого вопроса: оно займет около часа-полутора и после этого мы сможем получить первого вице-спикера", - отметил он.

Напомним, 8 октября Рада назначила Стефанчука спикером парламента.

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