Рада назначила Стефанчука спикером парламента. ВИДЕО

Руслан Стефанчук назначен спикером Верховной Рады.

Верховная Рада назначила Руслана Стефанчука спикером, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 261 народный депутат.

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Перед этим было рейтинговое голосование.

Руслана Стефанчука поддержали 257 парламентариев, Алексея Гончаренко ("ЕС") - 44 депутата, Яну Зинкевич ("ЕС") - 146 присутствующих.

Зал встретил назначение Стефанчука спикером аплодисментами.

Вице-спикер Елена Кондратюк попросила Стефанчука занять кресло спикера и "помнить, что мы живем в парламентско-президентской республике".

Стефанчук поблагодарил депутатов за поддержку.