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Рада назначила Стефанчука спикером парламента. ВИДЕО

Руслан Стефанчук назначен спикером Верховной Рады.

Верховная Рада назначила Руслана Стефанчука спикером, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 261 народный депутат.

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Перед этим было рейтинговое голосование.

Руслана Стефанчука поддержали 257 парламентариев, Алексея Гончаренко ("ЕС") - 44 депутата, Яну Зинкевич ("ЕС") - 146 присутствующих.

Зал встретил назначение Стефанчука спикером аплодисментами.

Вице-спикер Елена Кондратюк попросила Стефанчука занять кресло спикера и "помнить, что мы живем в парламентско-президентской республике".

Стефанчук поблагодарил депутатов за поддержку.

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Топ комментарии
+24
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08.10.2021 11:53
+22
Фу ***, жирное и тупое ничтожество теперь будет заправлять радой. Фууууууу
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08.10.2021 11:56
+19
теперь виновных депутатов будут съедать..
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08.10.2021 11:58
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Это тот, кто исполняет обязанности президента, в случае импичмента, смерти или другой причины отхода действующего президента от дел....
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09.10.2021 00:01 Ответить
Тепер опозиція має вести перелік порушень Регламенту Ради, Конституції та законів України новим головою ВР під час його діяльності та ткожного разу подавати заяви про це до правоохоронних органів. Новий Голова ВР дуже скоро зрозуміє, яке майбутнє його чекатиме...
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09.10.2021 01:20 Ответить
.
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09.10.2021 07:29 Ответить
Ну теперь слуги начнут ШЛЕПАТЬ услуги под себя любимых.....
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09.10.2021 07:38 Ответить
Пусть страна готовится к 3 Майдану!!!!!!
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09.10.2021 11:19 Ответить
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