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ВР (14812) призначення (2239) Стефанчук Руслан (739)

Рада призначила Стефанчука спікером парламенту. ВIДЕО

Руслана Стефанчука призначено спікером Верховної Ради.

Верховна Рада призначила Руслана Стефанчука спікером, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 261 народний депутат.

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Перед цим було рейтингове голосування.

Руслана Стефанчука підтримали 257 парламентаріїв, Олексія Гончаренка ("ЄС") - 44 депутати, Яну Зінкевич ("ЄС") - 146 присутніх.

Зал зустрів призначення Стефанчука спікером оплесками.

Віцеспікерка Олена Кондратюк попросила Стефанчука зайняти крісло спікера і "пам'ятати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці".

Стефанчук подякував депутатам за підтримку.

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Топ коментарі
+24
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08.10.2021 11:53
+22
Фу ***, жирное и тупое ничтожество теперь будет заправлять радой. Фууууууу
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08.10.2021 11:56
+19
теперь виновных депутатов будут съедать..
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08.10.2021 11:58
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Это тот, кто исполняет обязанности президента, в случае импичмента, смерти или другой причины отхода действующего президента от дел....
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09.10.2021 00:01 Відповісти
Тепер опозиція має вести перелік порушень Регламенту Ради, Конституції та законів України новим головою ВР під час його діяльності та ткожного разу подавати заяви про це до правоохоронних органів. Новий Голова ВР дуже скоро зрозуміє, яке майбутнє його чекатиме...
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09.10.2021 01:20 Відповісти
.
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09.10.2021 07:29 Відповісти
Ну теперь слуги начнут ШЛЕПАТЬ услуги под себя любимых.....
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09.10.2021 07:38 Відповісти
Пусть страна готовится к 3 Майдану!!!!!!
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09.10.2021 11:19 Відповісти
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