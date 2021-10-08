Рада призначила Стефанчука спікером парламенту. ВIДЕО
Руслана Стефанчука призначено спікером Верховної Ради.
Верховна Рада призначила Руслана Стефанчука спікером, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 261 народний депутат.
Перед цим було рейтингове голосування.
Руслана Стефанчука підтримали 257 парламентаріїв, Олексія Гончаренка ("ЄС") - 44 депутати, Яну Зінкевич ("ЄС") - 146 присутніх.
Зал зустрів призначення Стефанчука спікером оплесками.
Віцеспікерка Олена Кондратюк попросила Стефанчука зайняти крісло спікера і "пам'ятати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці".
Стефанчук подякував депутатам за підтримку.
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