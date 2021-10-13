Кулеба о встрече Зеленского и Путина: Ждем четкого ответа от России
Российская Федерация до сих пор не дает четкого ответа по встрече президентов Зеленского и Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, в России часто комментируют перспективы встречи президентов.
"С одной стороны - избегают, с другой - не могут перестать о ней говорить. Пока мы ждем четкого ответа от России. ... Эта встреча может состояться в рамках Нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время, может она состояться отдельно, это уже вопрос переговоров. Но главное - это то, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь", - отметил глава МИД.
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Ты меня РАССМЕШИЛ, зе-тыпил!
Вот если бы посадили хотябы на сутки в общую камеру
сразу бы )(уйло заговорил
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки.
Чувакі всЬО чЬОтко
Ну так ПОЕЗЖАЙ НА ПЕРЕДОВУЮ!
Там тебе этих "четких ответов" свинцом прилетит с той стороны больше, чем сможешь переварить!
Дипломат хренов, тебя надо на три буквы послать чтобы дошло наконец-то? Испугали путлера своим приглашением... Наверное прямо сейчас из Донбасса уйдет и Крым отдаст...
І останне ..хто з вас баранів був під обсрілами градів рософашистів коли вони у 14тому гатили з своєїї країни по нашим хлопцям????? Мабуть ні хто... А хто з вас баранів хоче попасти в таку ситуацію???? Мабуть теж ні хто. А тепер головне....Хто з вас баранів впевнений що Україна зараз може фівнансувати повномаштабну війну на донбасі...і скільки ви барани готові покласти за це чужих життів?... Вібповідь дайте читку ...подивимось що ви за герої...