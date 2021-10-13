Кулеба о встрече Зеленского и Путина: Ждем четкого ответа от России

Российская Федерация до сих пор не дает четкого ответа по встрече президентов Зеленского и Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в России часто комментируют перспективы встречи президентов.

"С одной стороны - избегают, с другой - не могут перестать о ней говорить. Пока мы ждем четкого ответа от России. ... Эта встреча может состояться в рамках Нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время, может она состояться отдельно, это уже вопрос переговоров. Но главное - это то, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь", - отметил глава МИД.

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