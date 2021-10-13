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Кулеба о встрече Зеленского и Путина: Ждем четкого ответа от России

Кулеба о встрече Зеленского и Путина: Ждем четкого ответа от России

Российская Федерация до сих пор не дает четкого ответа по встрече президентов Зеленского и Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в России часто комментируют перспективы встречи президентов.

"С одной стороны - избегают, с другой - не могут перестать о ней говорить. Пока мы ждем четкого ответа от России. ... Эта встреча может состояться в рамках Нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время, может она состояться отдельно, это уже вопрос переговоров. Но главное - это то, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь", - отметил глава МИД.

Также читайте: Перспектива диалога Зеленского и Путина пока не просматривается, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) путин владимир (31321) россия (95671) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Кулеба: У меня был твиттер, но я его вылечил!
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13.10.2021 11:38
+9
ершик же уже сказал что смысла во встрече нет .... кулеба твитер не читает?
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13.10.2021 11:36
+8
Пилять! Что оно хочет услышать от *****??? Ну ладно, своих мозгов нет, но буквально ВСЕ мировые политические эксперты из наших союзников в один голос кричат, что данная встреча не то, что бессмысленна, а и опасна серьёзным провалом!!! С упорством редкого барана оно прет на эти ворота... АСТАНАВИТЕСЬ!
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13.10.2021 11:42
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ершик же уже сказал что смысла во встрече нет .... кулеба твитер не читает?
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13.10.2021 11:36 Ответить
Кулеба: У меня был твиттер, но я его вылечил!
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13.10.2021 11:38 Ответить
Кулеба и Зеля делают вид, что они в другой команде и про распоряжения ёршика не знают.
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13.10.2021 12:35 Ответить
Кулеба о встречи пуйла и Вовна-пандорского: "Ждем четких указаний от Россоссии!"
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13.10.2021 11:37 Ответить
В идеале им встретиться в одной братской могиле и как млжно скорей
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13.10.2021 11:37 Ответить
МИД работает, шЫколад бесится!
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13.10.2021 11:38 Ответить
"Работает"?
Ты меня РАССМЕШИЛ, зе-тыпил!
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13.10.2021 11:58 Ответить
пшлонахбаран
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13.10.2021 12:01 Ответить
А ты знаешь, что даже на фоне остальных ботов ты самый дебильный ?
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13.10.2021 16:57 Ответить
А вот вы, шЫколадные ПЕСыкы, все как под копирку, один в один!
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13.10.2021 17:06 Ответить
Это потому, что все тебе говорят, что ты дебил? Так тут дело то в тебе.
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13.10.2021 17:48 Ответить
От шЫколадного дерьма это комплимент!
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14.10.2021 10:57 Ответить
Ну распечатай его и на стену повесь, любуйся. И заодно, научись разговаривать хоть на одном каком то языке, по человечески. Меньше будешь на идиота похож.
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14.10.2021 16:49 Ответить
***** преситилось мінетами на Горбатій горі з Кунжутовичем
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13.10.2021 11:39 Ответить
Пилять! Что оно хочет услышать от *****??? Ну ладно, своих мозгов нет, но буквально ВСЕ мировые политические эксперты из наших союзников в один голос кричат, что данная встреча не то, что бессмысленна, а и опасна серьёзным провалом!!! С упорством редкого барана оно прет на эти ворота... АСТАНАВИТЕСЬ!
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13.10.2021 11:42 Ответить
Ясно же что после того как Зеленский посадил Медведчука с ним никто не будет говорить. Его списали в утиль. Дурачок наверно этого даже не понял.
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13.10.2021 11:44 Ответить
еще не посадил, и есть большая вероятность того, что и не посадит - обосрутся в суде, если дело вообще дойдет до суда.
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13.10.2021 11:53 Ответить
а что ктото мертвечука посадил??
Вот если бы посадили хотябы на сутки в общую камеру
сразу бы )(уйло заговорил
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13.10.2021 11:54 Ответить
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13.10.2021 12:03 Ответить
Зеля выполняет укзания Пуйла по поводу Медведчука. Ни одна волосинка не упадёт с его головы.
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13.10.2021 12:39 Ответить
ответ )(уйла:
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки.
Чувакі всЬО чЬОтко
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13.10.2021 11:51 Ответить
Осталось Чудили только еще Родину продать, а так покрашення вже зробив
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13.10.2021 11:53 Ответить
Все вже зроблено. Стефанчук залишилося напружитися і ДЛНР в складі України, а Пушилін в складі ВР замість Антона Полякова.
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13.10.2021 12:45 Ответить
Тыпил, хочешь "четкого ответа"?
Ну так ПОЕЗЖАЙ НА ПЕРЕДОВУЮ!
Там тебе этих "четких ответов" свинцом прилетит с той стороны больше, чем сможешь переварить!
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13.10.2021 11:54 Ответить
интересно химия у них сразу возникнет?
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13.10.2021 11:55 Ответить
Кульбабі варто було не чекати сигналів від пуцина, а бачити промовисто сигнали від власних громадян, вчитися їх розуміти і починати реагувати на ці сигнали. З метою власної ж безпеки. Це стосується всієї зеленої влади.
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13.10.2021 11:56 Ответить
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13.10.2021 11:57 Ответить
Пусть меня опять забанят..Но они ох**ли с этой свиданкой..просто свихнулись .и нас пытаются приучить быть е**утыми. Личная встреча - это плевок в лицо Западу за 7 лет потерь от экономических санкций... это плевок в их авторитет... На свиданке с х**ом можно только сдать страну варварам. И всё. А нам тут выступающие пытаются преподнести это , как заурядно-обычное дело, блин !
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13.10.2021 12:06 Ответить
Но главное - это то, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь", - отметил глава МИД.
Дипломат хренов, тебя надо на три буквы послать чтобы дошло наконец-то? Испугали путлера своим приглашением... Наверное прямо сейчас из Донбасса уйдет и Крым отдаст...
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13.10.2021 12:07 Ответить
А чего Нуланд в Москве уже третий день сидит? ))
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13.10.2021 12:29 Ответить
Она рассказала алгоритм дальнейших санкций. Uomo avvisato e' mezzo salvato.
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13.10.2021 12:33 Ответить
И шо? Испугались?
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13.10.2021 12:44 Ответить
Кому оно нαχ нужно ? Украине нет ! Россияне ещё не созрели, всё ещё в пьяном угаре от крымнаша.
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13.10.2021 12:30 Ответить
Членограй желает поведать ***** как он разводит лохов голосовавших за него
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13.10.2021 12:32 Ответить
Чего хочет г-н ЗЕ от *****: чаюс медовыми пряниками,или угроз,запугивания, шантажа,элементарной вербовки в ряды "рыцарей плаща и кинжала" Не может не пониматьэтот господин Президент,что пуцьке нужно только одно: Украина,вкся,без остатка. И таки рвется и рвется как муха на го-но посмотреть убийце наших детей,братьев,отцов,мужей в ясны очи. Ему кацапы плюют в глаза, а оно говорит,что это Божья роса, его на прямую оскорбляют (позавчерашний высер мышьведева), а он отвечает, что оскорблял не сцарь ********** всЯго, а лишь его холоп. Никакого самоуважения, а сплошное самоунижение! Но Украина унижаться не желает и никогдане будет. Ну,пускай едет,только обратный билет берет не в Киев, а в Ростов!
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13.10.2021 12:38 Ответить
По поводу встречи, кремль дал четкий ответ в опусе Медведева. Зачем встречаться? Что обсуждать? Самоидентичность Зеленского?
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13.10.2021 12:41 Ответить
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13.10.2021 12:48 Ответить
Анатолік анатолік підстрижи свій зад під ноліке))))
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13.10.2021 12:51 Ответить
Цікаві люди ..))Чего хоче???)))) Що вам не зрозуміло...Хоче викорстати всі можливості на мирне врегулювання.. бо таки принципи в ЕС...Розумієте?????????? Це ж тільки суки такі як кацапи можуть зразу починати вбивати і грабувати інші країни бо уроди людства вони......

І останне ..хто з вас баранів був під обсрілами градів рософашистів коли вони у 14тому гатили з своєїї країни по нашим хлопцям????? Мабуть ні хто... А хто з вас баранів хоче попасти в таку ситуацію???? Мабуть теж ні хто. А тепер головне....Хто з вас баранів впевнений що Україна зараз може фівнансувати повномаштабну війну на донбасі...і скільки ви барани готові покласти за це чужих життів?... Вібповідь дайте читку ...подивимось що ви за герої...
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13.10.2021 12:50 Ответить
 
 