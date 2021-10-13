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Новости Коронавирус и карантин
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На планшеты полиции установили программы для считывания COVID-сертификатов

На планшеты полиции установили программы для считывания COVID-сертификатов

Национальная полиция Украины уже установила на планшеты правоохранителей соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

"На сегодняшний день Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-коды с международных и внутренних сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении Управления коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Глава Национальной полиции Украины (НПУ) Игорь Клименко отметил, что правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам зарплату и наполняет бюджет государства, должен работать, установил возможность их работы даже в красной зоне. "Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности", - сказал он.

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"Мы должны четко понимать ответственных граждан. Например, руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки наших граждан, организаторов спортивных мероприятий, непосредственно тех лиц, которые несут ответственность как административную, так и порой уголовную, в частности за несоблюдение эпидемиологических норм", - сообщил Клименко.

Он напомнил, что правительство с 21 октября установило новые ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок, а именно - обязало водителей и пассажиров подтверждать свою COVID-безопасность, и поэтому каждый участник таких перевозок должен предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест, действующий 72 часа.

Уточняется, что задачей полиции, среди прочего, является проведение должным образом разъяснительной работы среди перевозчиков о необходимости соблюдения карантинных требований, а также разъяснение об ответственности граждан и перевозчиков в случае нарушения противоэпидемического законодательства.

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16496) проверка (819) сертификат (226) Клименко Игорь (399) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Янык такой - а что, так можно было? Передвижение по стране по отдельному аусвайсу?
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13.10.2021 13:07
+8
Прикольно....
Мент без сертификата будет проверять сертификат...😀
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13.10.2021 13:18
+6
Правильно, только сертифицированным гражданам можно распространять заразу дальше!
А потом Ляшко будет удивляться почему ковид распространяется дальше в красной зоне, и обвинять антиваксеров которые сидят дома на изоляции.
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13.10.2021 13:18
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Янык такой - а что, так можно было? Передвижение по стране по отдельному аусвайсу?
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13.10.2021 13:07 Ответить
а навіщо тобі, росіяне, пересуватись по нашій країні
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13.10.2021 13:11 Ответить
Клятому тырану низзя, а проевропейским зеленым паскудам можно. Как говорится "это другое" Тем более что шиза с аусвайсами не наша, а родом из Европы.
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13.10.2021 13:47 Ответить
Тю, а чому не встановили прогу "Зчитування данних карток порушників". Одразу б і штрафи знімали за порушення...
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13.10.2021 13:13 Ответить
А обрезание нужно будет показывать полиции?
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13.10.2021 13:18 Ответить
Они и эту услугу скоро будут оказывать.
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13.10.2021 13:19 Ответить
дивитись чи обрiзати?
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13.10.2021 13:35 Ответить
Ояни все могут, спасать избивать насиловать убивать, еще и в перерывах взятки брать и наркотой барыжить.
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13.10.2021 14:22 Ответить
если будут спрашивать на немецком - ни в коем случае !
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13.10.2021 13:24 Ответить
😂
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13.10.2021 13:39 Ответить
Прикольно....
Мент без сертификата будет проверять сертификат...😀
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13.10.2021 13:18 Ответить
В месте в котором без сертификата находится нельзя...
То бишь мент будет проверять законность сам нарушив закон...😀
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13.10.2021 13:19 Ответить
Правильно, только сертифицированным гражданам можно распространять заразу дальше!
А потом Ляшко будет удивляться почему ковид распространяется дальше в красной зоне, и обвинять антиваксеров которые сидят дома на изоляции.
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13.10.2021 13:18 Ответить
Когда вы все успеваете, как ..ать впереди планеты всей, а для людей что то ждем годами.
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13.10.2021 13:19 Ответить
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13.10.2021 13:32 Ответить
Супeр! тeпeр головнe утриматися вiд спокуси узяти на лапу.
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13.10.2021 13:35 Ответить
Размєчтался
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13.10.2021 13:43 Ответить
Пилиция на поготове - так граждан на кеш прежде никогда не обилечивали. Гоп-стоп в погонах.
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13.10.2021 13:50 Ответить
не пойму только связь вакцины и распространения болезни... с такой динамикой до конца года невакцинированных будут в гетто отправлять. мир сошел с ума
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13.10.2021 14:13 Ответить
мир сошел с ума
Неа,всё идёт по плану глобалистов.

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13.10.2021 17:49 Ответить
 
 