На планшеты полиции установили программы для считывания COVID-сертификатов
Национальная полиция Украины уже установила на планшеты правоохранителей соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.
"На сегодняшний день Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-коды с международных и внутренних сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении Управления коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Глава Национальной полиции Украины (НПУ) Игорь Клименко отметил, что правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам зарплату и наполняет бюджет государства, должен работать, установил возможность их работы даже в красной зоне. "Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности", - сказал он.
"Мы должны четко понимать ответственных граждан. Например, руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки наших граждан, организаторов спортивных мероприятий, непосредственно тех лиц, которые несут ответственность как административную, так и порой уголовную, в частности за несоблюдение эпидемиологических норм", - сообщил Клименко.
Он напомнил, что правительство с 21 октября установило новые ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок, а именно - обязало водителей и пассажиров подтверждать свою COVID-безопасность, и поэтому каждый участник таких перевозок должен предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест, действующий 72 часа.
Уточняется, что задачей полиции, среди прочего, является проведение должным образом разъяснительной работы среди перевозчиков о необходимости соблюдения карантинных требований, а также разъяснение об ответственности граждан и перевозчиков в случае нарушения противоэпидемического законодательства.
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Мент без сертификата будет проверять сертификат...😀
То бишь мент будет проверять законность сам нарушив закон...😀
А потом Ляшко будет удивляться почему ковид распространяется дальше в красной зоне, и обвинять антиваксеров которые сидят дома на изоляции.
Неа,всё идёт по плану глобалистов.