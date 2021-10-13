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Новини Коронавірус і карантин
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На планшети поліції встановили програми для зчитування COVID-сертифікатів

На планшети поліції встановили програми для зчитування COVID-сертифікатів

Національна поліція України вже встановила на планшети правоохоронців відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

"На сьогодні Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію", - йдеться в повідомленні Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Глава Національної поліції України (НПУ) Ігор Клименко зазначив, що уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам зарплату і наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у червоній зоні. "Обов'язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами і персоналом своєї COVID-безпеки", - сказав він.

Також дивіться: "Укрзалізниця" розповіла про нові правила перевезень на час карантину: На вході провідники перевірятимуть COVID-сертифікат або тест на коронавірус

"Ми маємо чітко розуміти відповідальних громадян. Наприклад, керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення наших громадян, організаторів спортивних заходів, безпосередньо тих осіб, які несуть відповідальність як адміністративну, так і часом кримінальну, зокрема за недотримання епідеміологічних норм", - повідомив Клименко.

Він нагадав, що уряд із 21 жовтня встановив нові обмеження для міжрегіональних пасажирських перевезень, а саме - зобов'язав водіїв і пасажирів підтверджувати свою COVID-безпеку, і тому кожен учасник таких перевезень має пред'явити сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, який діє 72 години.

Уточнюється, що завданням поліції, серед іншого, є проведення належним чином роз'яснювальної роботи серед перевізників про необхідність дотримання карантинних вимог, а також роз'яснення щодо відповідальності громадян та перевізників у разі порушення протиепідемічного законодавства.

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15202) перевірка (1233) сертифікат (426) Клименко Ігор (487) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Янык такой - а что, так можно было? Передвижение по стране по отдельному аусвайсу?
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13.10.2021 13:07
+8
Прикольно....
Мент без сертификата будет проверять сертификат...😀
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13.10.2021 13:18
+6
Правильно, только сертифицированным гражданам можно распространять заразу дальше!
А потом Ляшко будет удивляться почему ковид распространяется дальше в красной зоне, и обвинять антиваксеров которые сидят дома на изоляции.
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13.10.2021 13:18
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Янык такой - а что, так можно было? Передвижение по стране по отдельному аусвайсу?
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13.10.2021 13:07 Відповісти
а навіщо тобі, росіяне, пересуватись по нашій країні
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13.10.2021 13:11 Відповісти
Клятому тырану низзя, а проевропейским зеленым паскудам можно. Как говорится "это другое" Тем более что шиза с аусвайсами не наша, а родом из Европы.
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13.10.2021 13:47 Відповісти
Тю, а чому не встановили прогу "Зчитування данних карток порушників". Одразу б і штрафи знімали за порушення...
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13.10.2021 13:13 Відповісти
А обрезание нужно будет показывать полиции?
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13.10.2021 13:18 Відповісти
Они и эту услугу скоро будут оказывать.
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13.10.2021 13:19 Відповісти
дивитись чи обрiзати?
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13.10.2021 13:35 Відповісти
Ояни все могут, спасать избивать насиловать убивать, еще и в перерывах взятки брать и наркотой барыжить.
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13.10.2021 14:22 Відповісти
если будут спрашивать на немецком - ни в коем случае !
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13.10.2021 13:24 Відповісти
😂
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13.10.2021 13:39 Відповісти
Прикольно....
Мент без сертификата будет проверять сертификат...😀
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13.10.2021 13:18 Відповісти
В месте в котором без сертификата находится нельзя...
То бишь мент будет проверять законность сам нарушив закон...😀
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13.10.2021 13:19 Відповісти
Правильно, только сертифицированным гражданам можно распространять заразу дальше!
А потом Ляшко будет удивляться почему ковид распространяется дальше в красной зоне, и обвинять антиваксеров которые сидят дома на изоляции.
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13.10.2021 13:18 Відповісти
Когда вы все успеваете, как ..ать впереди планеты всей, а для людей что то ждем годами.
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13.10.2021 13:19 Відповісти
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13.10.2021 13:32 Відповісти
Супeр! тeпeр головнe утриматися вiд спокуси узяти на лапу.
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13.10.2021 13:35 Відповісти
Размєчтался
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13.10.2021 13:43 Відповісти
Пилиция на поготове - так граждан на кеш прежде никогда не обилечивали. Гоп-стоп в погонах.
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13.10.2021 13:50 Відповісти
не пойму только связь вакцины и распространения болезни... с такой динамикой до конца года невакцинированных будут в гетто отправлять. мир сошел с ума
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13.10.2021 14:13 Відповісти
мир сошел с ума
Неа,всё идёт по плану глобалистов.

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13.10.2021 17:49 Відповісти
 
 