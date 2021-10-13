На планшети поліції встановили програми для зчитування COVID-сертифікатів

Національна поліція України вже встановила на планшети правоохоронців відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

"На сьогодні Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію", - йдеться в повідомленні Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Глава Національної поліції України (НПУ) Ігор Клименко зазначив, що уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам зарплату і наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у червоній зоні. "Обов'язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами і персоналом своєї COVID-безпеки", - сказав він.

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"Ми маємо чітко розуміти відповідальних громадян. Наприклад, керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення наших громадян, організаторів спортивних заходів, безпосередньо тих осіб, які несуть відповідальність як адміністративну, так і часом кримінальну, зокрема за недотримання епідеміологічних норм", - повідомив Клименко.

Він нагадав, що уряд із 21 жовтня встановив нові обмеження для міжрегіональних пасажирських перевезень, а саме - зобов'язав водіїв і пасажирів підтверджувати свою COVID-безпеку, і тому кожен учасник таких перевезень має пред'явити сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, який діє 72 години.

Уточнюється, що завданням поліції, серед іншого, є проведення належним чином роз'яснювальної роботи серед перевізників про необхідність дотримання карантинних вимог, а також роз'яснення щодо відповідальності громадян та перевізників у разі порушення протиепідемічного законодавства.