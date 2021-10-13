Более половины реанимационных коек в Украине заняты больными COVID-19, - KSE

В украинских больницах больше чем половина реанимационных коек заняты больными COVID-19. В то время как количество госпитализаций в стране растет за неделю на четверть.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Госпитализации преобладают над выписками на половину - соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти", - отметил Ганиченко.

По его словам, при занятости кислородных коек на 57%, реанимационные составляют - 58%.

Однако каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).

Эксперт добавил, что за последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.

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