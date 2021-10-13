Более половины реанимационных коек в Украине заняты больными COVID-19, - KSE
В украинских больницах больше чем половина реанимационных коек заняты больными COVID-19. В то время как количество госпитализаций в стране растет за неделю на четверть.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
"Госпитализации преобладают над выписками на половину - соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти", - отметил Ганиченко.
По его словам, при занятости кислородных коек на 57%, реанимационные составляют - 58%.
Однако каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).
Эксперт добавил, что за последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Ну и если как "слуги" по Трускавцам без масок, без дистанции, с обнимашками-целовашками тусить, показывая пример остальным, то ни каких больниц и коек не хватит. Тут дело не в дорогах, а в головах.
В лікарню попадають тільки важко хворі (не вакциновані) .
https://unews.pro/news/115733/ Советник главы Республики Крым - Олег Крючков порекомендовал невакцинированным людям отравиться газом, утопиться или повеситься
Хоч і ризикувала
А другие болезни не исчезли... Инфаркты, инсульты и прочие тяжелые состояние, которые требуют реанимации.
Вакцинированные люди, в 95% случаев не попадают в реанимацию, не занимают чье то место, которому нужна помощь с другой болезнью, не занимают места в реанимации, не оттягивают персонал больниц на себя и дают возможность врачам и больницам работать с другими пациентами.
Это из-за огромного недоверия медицине в стране, обращаются в последний момент...
Плюс Дельта ещё тот хитрожоп, маскируется под простуду, а потом резко здрасте приехали..