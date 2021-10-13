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Новости Коронавирус и карантин
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Более половины реанимационных коек в Украине заняты больными COVID-19, - KSE

Более половины реанимационных коек в Украине заняты больными COVID-19, - KSE

В украинских больницах больше чем половина реанимационных коек заняты больными COVID-19. В то время как количество госпитализаций в стране растет за неделю на четверть.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Госпитализации преобладают над выписками на половину - соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти", - отметил Ганиченко.

По его словам, при занятости кислородных коек на 57%, реанимационные составляют - 58%.

Однако каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).

Эксперт добавил, что за последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На планшеты полиции установили программы для считывания COVID-сертификатов

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Стастистика во всем мире показывает, что 95-97%% это не вакцинированные олени.
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13.10.2021 13:52
+2
Та пох... Дороги є???
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13.10.2021 13:13
+2
Это ты про антиваксеров?
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13.10.2021 13:51
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Та пох... Дороги є???
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13.10.2021 13:13 Ответить
Подумаешь нет лекарств и кислорода. Подумаешь первое место по смертности на 1 млн. населения. Зато все дороги к моргам на бумаге отремонтированы.

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13.10.2021 13:13 Ответить
Вакцинуйтесь і буде вам щастя . Вакцини є з надлишком . Або не вакцинуйтесь і нарікайте на владу , поки кисневий намордник не натягнуть на голову.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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13.10.2021 13:50 Ответить
Я уже. И какое это имеет отношение к неготовности государства к этой волне, к недостатку медикаментов и кислорода? Героям Слава!
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13.10.2021 13:54 Ответить
А какого медикамента не хватает? Чем там сейчас ковид лечат?
Ну и если как "слуги" по Трускавцам без масок, без дистанции, с обнимашками-целовашками тусить, показывая пример остальным, то ни каких больниц и коек не хватит. Тут дело не в дорогах, а в головах.
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13.10.2021 14:05 Ответить
В головах тоже. Как без этого. А у нас в опорной на той неделе кислорода оставалось на пару часов. Объявили сбор и добрые люди свозили со всей округи технический кислород. Или например
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13.10.2021 14:18 Ответить
**** чмошники зелёные...
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13.10.2021 13:13 Ответить
Это ты про антиваксеров?
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13.10.2021 13:51 Ответить
Про всех 73% а хз ваксеры или неваксеры
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13.10.2021 14:13 Ответить
Виходить, що народ зовсім не лікують? Тепер надія тільки на Господа Бога...
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13.10.2021 13:35 Ответить
В лікарнях немає жодного вакцинованого пацієнта . А не вакцинованих я б законодавчо заборонив лікувати . Нехай лікуються порадами з фейсбука та своїми переконаннями . Нема чого на дібілів бюджетні кошти витрачати .
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13.10.2021 13:45 Ответить
Ви впевнені, що нема?
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13.10.2021 13:48 Ответить
Стастистика во всем мире показывает, что 95-97%% это не вакцинированные олени.
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13.10.2021 13:52 Ответить
Так . Вакциновані переносять хворобу легко (вдома) , або взагалі не хворіють .
В лікарню попадають тільки важко хворі (не вакциновані) .
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13.10.2021 13:53 Ответить
Такой же фошызд как и этот вот предатель:



https://unews.pro/news/115733/ Советник главы Республики Крым - Олег Крючков порекомендовал невакцинированным людям отравиться газом, утопиться или повеситься
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13.10.2021 13:53 Ответить
Для чого вішатися? Вдруг повезе і не захворієш . Я недавно бачив , як білка вискочила з під електрички. Повезло.
Хоч і ризикувала
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13.10.2021 13:57 Ответить
Вот, наглядно видно, в чем польза вакцинации.

А другие болезни не исчезли... Инфаркты, инсульты и прочие тяжелые состояние, которые требуют реанимации.

Вакцинированные люди, в 95% случаев не попадают в реанимацию, не занимают чье то место, которому нужна помощь с другой болезнью, не занимают места в реанимации, не оттягивают персонал больниц на себя и дают возможность врачам и больницам работать с другими пациентами.
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13.10.2021 14:14 Ответить
в том то и дело что из за ковид , и тварей невакционированных которые отвлекают всех врачей специальностей и занимают места с ковидом в больницах ,все силы брошены на ковид ведь, другие болезни ведь не так массовы.эти больных также умирают и страдают(сам гипертоник и диабэт есть.... .*вот поэтому я и говорю что мрази безмасочные заняли возможно моё место в случае приступа и госпитализации...
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13.10.2021 16:05 Ответить
Со смертность у нас какой-то трындец.
Это из-за огромного недоверия медицине в стране, обращаются в последний момент...
Плюс Дельта ещё тот хитрожоп, маскируется под простуду, а потом резко здрасте приехали..
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13.10.2021 15:58 Ответить
знаете что?! тут не власть виновата в этом вопросе.....я лично 2 месяца назад выбрал на выбор вакцину ,меня пригласил семейный врач я сделал 2 раза модэрну .(сейчас 6 видов лучших вакцин на выбор!)потом недавно РПЦ тэст здал , рентген лёгких сделал и всё добровольно и бесплатно! но животные твари долбанные ездят без масок ... особенно в общественном транспорте. треть сук без масок и водители пускают без вопросов .а в записи говорит ( придерживайтесь растояния, одевайте маски, и так далее .транспорт завален пассажирами и треть без масок .в метро вижу ситуация лучше там редко кто без масок . с таким самосознанием населения никогда из долбанного карантина не вылезешь... пусть скоты концы отдают все эти выродки....(( меньше заразы разнесут
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13.10.2021 15:59 Ответить
 
 