Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в указе, текст которого опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Сама Поклонская назвала назначение послом РФ в Кабо-Верде долгожданным и намерена уехать туда в ближайшие две недели.

"В ближайшее время (планируется отъезд. - Ред.). Думаю, что неделя-две", - сказала Поклонская "Интерфаксу" в среду.

Она считает новую должность почетной и ответственной. "Это долгожданное назначение. Я очень хотела начать новую для себя деятельность, интересную. Дипломатическая работа совершенно другая, это другой океан работы. Для меня это очень почетная миссия, назначение - большая честь и ответственность перед всей страной. Обещаю выполнять свой долг достойно, оправдать оказанное высокое доверие", - отметила она.

При этом Поклонская заявила, что не боится возможных новых санкций из-за ее связи с оккупированным Россией Крымом. "Считаю, что пора уже закачивать с санкциями и делать все для того, чтобы их не было. Не боюсь, буду работать, есть международные правила", - пояснила она.

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Отметим, что в конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму (прошли в сентябре этого года. - Ред.).

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже", - сказала тогда Поклонская в видеообращении в своих аккаунтах в соцсетях.

Напомним, о том, что кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, стало известно в августе.

Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Госдуме следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни так называемое руководство оккупированного РФ Крыма, от которого она избрана, рассказывали ранее росСМИ источник, близкий к Кремлю, и собеседник в нижней палате парламента.

С Поклонской консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

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В Госдуме Поклонская занимала пост зампреда комитета по международным делам. В разговоре с РИА Новости она говорила, что как члену такого комитета ей интересна дипломатическая деятельность.

В июле Поклонская заявляла, что готова снова стать прокурором в оккупированном РФ Крыму - эту должность она занимала с марта 2014 года, после оккупации полуострова Россией. В октябре 2016 года она покинула пост в связи с избранием в Госдуму.

"Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу - это моя родная должность, прокурор Крыма", - говорила она журналистам, отвечая на вопрос о своем будущем.

Справка. Кабо-Верде - страна, расположенная на островах Зеленого Мыса в 600 км от западного побережья Африки.