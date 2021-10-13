Путін призначив Поклонську послом РФ в африканську республіку Кабо-Верде

Президент РФ Володимир Путін призначив колишню депутатку Держдуми Наталію Поклонську послом Росії в Кабо-Верде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це йдеться в указі, текст якого опубліковано в середу на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Сама Поклонська назвала призначення послом РФ в Кабо-Верде довгоочікуваним і має намір виїхати туди в найближчі два тижні.

"Найближчим часом (планується від'їзд. - Ред.). Думаю, що тиждень-два", - сказала Поклонська "Интерфаксу" в середу.

Вона вважає нову посаду почесною і відповідальною. "Це довгоочікуване призначення. Я дуже хотіла почати нову для себе діяльність, цікаву. Дипломатична робота зовсім інша, це інший океан роботи. Для мене це дуже почесна місія, призначення - велика честь і відповідальність перед усією країною. Обіцяю виконувати свій обов'язок гідно, виправдати надану високу довіру", - зазначила вона.

При цьому Поклонська заявила, що не боїться можливих нових санкцій через її зв'язки з окупованим Росією Кримом. "Вважаю, що пора вже закінчувати з санкціями і робити все для того, щоб їх не було. Не боюсь, працюватиму, є міжнародні правила", - пояснила вона.

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Зазначимо, що наприкінці травня Поклонська повідомила, що не братиме участі в попередньому голосуванні партії "Єдина Росія" з відбору кандидатів для виборів до Держдуми (відбулись у вересні цього року. - Ред.).

"Я знімаю свою кандидатуру з праймеріз у зв'язку з новою роботою, про яку повідомлю трохи пізніше", - сказала тоді Поклонська у відеозверненні на своїх акаунтах у соціальних мережах.

Нагадаємо, про те, що кандидатура Поклонської розглядається на посаду посла Росії в Кабо-Верде, стало відомо в серпні.

Поклонську через її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви не хотіли бачити в Держдумі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні так зване керівництво окупованого РФ Криму, від якого вона обрана, розповідало раніше росЗМІ джерело, близьке до Кремля, і співрозмовник у нижній палаті парламенту.

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З Поклонською консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської.

У Держдумі Поклонська обіймала пост заступника голови комітету з міжнародних справ. У розмові з РІА Новини вона говорила, що як члену такого комітету їй цікава дипломатична діяльність.

У липні Поклонська заявляла, що готова знову стати прокурором в окупованому РФ Криму - цю посаду вона обіймала з березня 2014 року, після окупації півострова Росією. У жовтні 2016 року вона залишила пост у зв'язку з обранням до Держдуми.

"Якщо пофантазувати й уявити собі, ким би я могла працювати в Криму, то я для себе бачу - це моя рідна посада, прокурор Криму", - говорила вона журналістам, відповідаючи на запитання про своє майбутнє.

Довідка. Кабо-Верде - країна, розташована на островах Зеленого Мису за 600 км від західного узбережжя Африки.