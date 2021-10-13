Песков отрицает наличие войск РФ на Донбассе: "Украина должна сама разобраться"

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что российских военных на Донбассе нет и Киев якобы должен сам "разобраться в ситуации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - отметил спикер президента страны-агрессора.

По словам Пескова, оккупированный Крым не должен быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной.

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