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Новости Агрессия России против Украины Война
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Песков отрицает наличие войск РФ на Донбассе: "Украина должна сама разобраться"

Песков отрицает наличие войск РФ на Донбассе:

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что российских военных на Донбассе нет и Киев якобы должен сам "разобраться в ситуации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - отметил спикер президента страны-агрессора.

По словам Пескова, оккупированный Крым не должен быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о транзите газа через Украину: Будет коммерческое предложение - все продолжит работать

Автор: 

армия РФ (19365) Песков Дмитрий (1893) россия (95671) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+38
ЯКщо кацап не бреше, то потикайте його палочкою....може він здох
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13.10.2021 13:36
+24
"он йбнтый, владимир путин, чтоб вы поняли...", и письков тоже.
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13.10.2021 13:36
+20
При нормальному керівництві Україна може розібратись за 3 дні з лднр та приблизно за рік із під.орашкою, біда в тім що Україною правлять ті хто думає лише про власне збагачення а не про Державу!
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13.10.2021 13:37
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"он йбнтый, владимир путин, чтоб вы поняли...", и письков тоже.
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13.10.2021 13:36 Ответить
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13.10.2021 13:58 Ответить
Давно коробит, когда слышишь из уст украинских политиков и читаешь в наших СМИ, подброшенные русней бредовые термины: «ополченцы», «сепаратисты», «наемники», «та сторона», «конфликт на Донбасе» а также беззубую аббревиатуру «АТО»... Потому что с самого начала, всем известно, что часть Донбасса была оккупирована 1-м и 2-м корпусами 8-й общевойсковой армии которая организационно входит в состав Южного военного округа Российской Федерации. Личный состав этих корпусов в 2014 году на 95% был завербован в российских военкоматах из числа солдат и офицеров запаса, затем укреплен действующими офицерами и сформирован в штатные роты, батальоны и полки, которые были вооружены оружием со складов российской армии на территории Ростовской области - откуда эти части и начали вторжение на украинский Донбасс. Кроме этого в период 2014, 2015 и частично 2016 годов, во время наступления украинской армии и добробатов на Иловайск, Дебальцево, Луганск и в других местах, в случаях если возникала угроза поражения российских оккупантов - этим корпусам активно помогали батальонно-тактические группы (БТГ) регулярных войск армии Российской Федерации. Так благодаря вводу на территорию Украины резерва из восьми российских БТГ, соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск к подразделениям ВС РФ составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, «Грады» - 1 к 24 - в пользу оккупационных войск Российской Федерации.
Объективности ради можно отметить, что начиная с 2016 года, в оккупационных корпусах армии России, выходцев их России начали замещать местным населением, которое из-за отсутствия работы вынуждено было вступали в ряды этих корпусов, но при этом руководящие офицерские должности сохранялись за высшими офицерами и генералами армии РФ. В дополнение к постоянно находящимся на территории Украины 1-му и 2-му корпусам, из России постоянно завозятся путем ротации специальные воинские части типа: РЭБ, ПВО, спецназа, снайпера и другие где имеется на вооружении сложная техника. На сегодняшний день 100% снабжения этих оккупационных корпусов: оружием, боеприпасами, ГСМ, обмундированием, и прочими материально техническими ресурсами, а также денежное довольствие личного состава - производится со складов российской армии и из бюджета Российской Федерации. Кроме этого все солдаты этих корпусов уже получили гражданство России и подчиняются исключительно приходящим из России командам.
Тогда резонный вопрос к украинским политикам и журналистам: учитывая названные реалии какое у вас основание маскировать этих врагов беззубыми терминами «ополченцы», «сепаратисты» или «наемники»? Может быть пора раскрыть глаза и называть вещи своими именами: «Российско-Украинская война», «оккупационная армия России» или просто «российские оккупанты»? К тому же хорошо было бы усвоить, что фейковые ЛНР и ДНР - созданы той же Россией с единственной целью информационного прикрытия оккупации части украинского Донбасса, чтобы кремлевские пропагандисты могли имитировать мнимую гражданскую войну в Украине - поэтому эти искусственные псевдореспублики также желательно называть соответственно: «оккупационные администрации России»…
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13.10.2021 15:14 Ответить
ЯКщо кацап не бреше, то потикайте його палочкою....може він здох
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13.10.2021 13:36 Ответить
Многих конечно уже нет. Но некоторые еще есть.
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13.10.2021 13:37 Ответить
При нормальному керівництві Україна може розібратись за 3 дні з лднр та приблизно за рік із під.орашкою, біда в тім що Україною правлять ті хто думає лише про власне збагачення а не про Державу!
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13.10.2021 13:37 Ответить
положить тысячи воинов ради чего ?
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13.10.2021 13:41 Ответить
Ти не знаєш, заради чого вже тисячі воїнів загинули?
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13.10.2021 13:50 Ответить
йти в наступ та покласти тисячі (якщо не десятки тисяч), звільнити Донбас, вкласти десятки мільярдів гривень у відновлення та кормити ватанів та власніків паспортів росії ? я все правильно зрозумів ?
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13.10.2021 14:01 Ответить
Нит, власників роспаспортів за порєбрик
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13.10.2021 14:05 Ответить
яким чином ? як їх виявляти ? якщо в нього два паспорти ? катувати щось зізнались ?
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13.10.2021 14:06 Ответить
Не пиши дурниць. Все дуже просто
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13.10.2021 14:13 Ответить
Всякие базы данных, электронные голосования роисси, все это ломается и получаешь списки этих людей. Да они наверняка и сейчас уже есть.
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13.10.2021 14:18 Ответить
ну-ну, влажные мечты
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13.10.2021 14:24 Ответить
Обоснуй. То что тебе не понятно не значит, что невозможно.
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13.10.2021 15:00 Ответить
А ради чего вообще воины существуют? Даже как то странно по вашей логике что это отстреливаться на Донбассе начали, ведь пусть бы оккупирывали всю страну, что воины не ложились.
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13.10.2021 15:54 Ответить
Хорошая стая байрактаров решает все вопросы. Вон айзербайджан выбрал время, зачистил и никакие обеспокоенности европы не помешали вернуть землю.
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13.10.2021 13:42 Ответить
У нас к сожалению нет большой стаи. Надо покупать
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13.10.2021 13:50 Ответить
Мало времени было и денег? За 2 года зешобло растранжирило все бабло на себя. А могли создать армию дронов. Уже бы отбили донбасс и занялись крымом
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13.10.2021 13:57 Ответить
Даже у Турции которая их производит байрактаров не так уж и много.
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13.10.2021 14:23 Ответить
А порох ничего не растранжирил, просто себе все в кармашек аккуратно сложил!!!
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13.10.2021 14:51 Ответить
Зебуин, так ты же выбрал клована, что бы порох не крал, а вышло , что порох получается крал в бюджет, раз сейчас там дыра !!! Воистину у зебилов мозгов нема. Неудивительно что выбирают таких же идиотов
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13.10.2021 14:59 Ответить
Хорошо хоть увас "мозги" есть, а то мы как то без вас таких "вумных" живем и не знаем как надо. Топишь за пороха, топи себе на здоровье, но говорить на белое черное мне не надо, сам разберусь. Ваш "клоун" нашего не лучше, так шо разговор без перспективный!!
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13.10.2021 15:08 Ответить
Так кто куда крал, зебуин? Проголосовал поприкулу? Наслаждайся ценами на топливо, газ, продукты. Нет кортежам, госдачам- не напомнишь где зесранец сейчас проживает? Зашквары синих зенаркоманов за рулем? Дачиквартиры на маму, где хоть один чиновник сидит за два года, почему идет война, где 450 пленных за два года сколько вернули? Офшоры, зашквары, ковид победили. За это ты без мозглое голосовало? Жрите теперь свое дерьмо. Желаю вам этого клована еще на один срок. Шоб наелись до рыгачки . И незабывай сваты по вечерам смотреть, какая разница кто....
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13.10.2021 15:21 Ответить
Нет предмета разговора. Домашних своим за ужином лечи про то какой порох малодец, а зеленка плохой. , Мне нахер не впилось спорить не о чем.
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13.10.2021 15:34 Ответить
Да... думаю что ваш разговор без особых перспектив. Вы оба д...былы.
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13.10.2021 16:03 Ответить
Вот так и поговорили, две собаки лаяли лаяли, пришла третья и свой пятак всунула туда куда не звали!!! Зато хоть посмешил!!! Михуил, красавчиг!!!!
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13.10.2021 16:11 Ответить
Сергей... смотрю у тебя подгорело. Не расстраивайся. Тем более что факт твоего д...*****...зма тебя рассмешил. Хотя это и не удивительно. Жаль, что из-за таких клоунов как вы, биба и боба, мы вот так и живем.
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13.10.2021 16:15 Ответить
100 в гору!!! Где бы мы еще посрались, в этом все мы. Никто не готов слушать других, слышит только себя "любимого" При этом оскорбить, обгадить всех и вся это у нас в ассортименте!!! А началось все с того что "товарищь Письков" шо то там изрыгнул в очередной раз. Так то мы когда все разом то за, а по раздельности сами себе режиссеры, так и живем каждый со своей правдой!!!
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13.10.2021 16:46 Ответить
Вон оно что - "обеспекоенность европы не помешала ..." А я-то думал нам мешает то, что РФ - непосредственная сторона конфликта и в ОРДЛО уже 500 000 формально граждан РФ (с паспортами).
Как тебе такое? Как думаешь, с такими вводными, рискнул бы Азербайджан "стаей байрактаров ..."?
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13.10.2021 13:57 Ответить
А что потвоему там подругому было? Что мешало параше русскоязычных армян защитить? И кто мешал зебилам реагировать адекватно на паспортизацию даунбасян? Волбще молчали 2 года
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13.10.2021 14:00 Ответить
Дальше будет больше паспортов и что? Отдали кусок Украины? Молодцы , так держать.
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13.10.2021 14:01 Ответить
Не знаю "что будет дальше", но могу со 100% уверенностью сказать, что с этим "говнокомандующим" с его стаей "слуг" - не будет НИЧЕГО.
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13.10.2021 14:06 Ответить
Так я й кажу ще рік, і там все населення граждани роиси. Тут і казочці кінець.
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13.10.2021 14:14 Ответить
Брехливі кремлівські ублюдки - це все про що потрібно знати всьому цивілізованому світові !
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13.10.2021 13:39 Ответить
гнида уССатая...
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13.10.2021 13:40 Ответить
Та хто б заперечував.
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13.10.2021 13:40 Ответить
Зеля теж казав що потрібно розібратись хто там стріляє. Співпадіння?
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13.10.2021 13:41 Ответить
Зе і кремлівські упирі - це одне кодло !
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13.10.2021 13:42 Ответить
Ну цей також "в другом мірє жівьот", шоу-бізнеса і офшорах.
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13.10.2021 13:43 Ответить
А якщо знайдем"? За "базар" відповіси?
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13.10.2021 13:41 Ответить
"Никогда такого не было, и вот опять". Толи плакать, толи смеяться.
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13.10.2021 13:42 Ответить
А что в ответ скажет обоссаный клоун...
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13.10.2021 13:42 Ответить
Памперс поменяет в ответ и будет опять всех бамбить
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13.10.2021 13:43 Ответить
Циничная и лживая гнида как и большинство кацапов
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13.10.2021 13:42 Ответить
Достатньо подивитись які у них аусвайси і все буде ясно.
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13.10.2021 13:44 Ответить
В Україні - "громадянська" війна а по усій Росії земля "горбатиться" новими могилами "захисників русскава мира"
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13.10.2021 13:44 Ответить
ТА у них там в мордоре пусть хоть все любители руського мира повыдохнут, наших пацанов жалко. А таких ******** как песьков, лаваров и иже с ними надо делить на 10, пусть ******, боженька не теля!!! Столько срать людям на голову даром не проходит.
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13.10.2021 14:55 Ответить
Не вопрос, надо просто не в плен брать рузькэ свиней, а вырезать
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13.10.2021 13:48 Ответить
Почему эта свинособака такое говорит? Потому, что кацапы себя комфортно чувствуют на Донбассе? Может пора их выжигать напалмом там?
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13.10.2021 13:50 Ответить
песков отрицает...гнида геббельсовская...
а диды на том свете восьмой год акуивают,
как их внуки всего лишь через 70 лет превратились из освободителей от фашизма - в лагерных вертухаев и нацистов, в захватчиков и оккупантов, т.е. в тех же самых фашистов, которых весь мир должен стремиться или стремится уничтожить, как в 1945 году !
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13.10.2021 13:51 Ответить
Трупы свинособак нужно выдавать лично родственникам недопоисии в присутствии журналистов всего мира и писькова. Либо закапывать в Чернобыле, если никому не нужен
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13.10.2021 13:52 Ответить
Дуже цікаво...а от, скажімо, російські євреї та українські євреї, це один народ?...може це Путін про них?...
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13.10.2021 13:53 Ответить
А чего комментарии трут о свинособаках? Толерантность?
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13.10.2021 13:54 Ответить
ну если войск россии в ОРДЛО нету то они не против что бы черненькие самолетики с США прилетели и уничтожили тех террористов как в Сирии
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13.10.2021 14:00 Ответить
Это ж каким нужно быть упоротым дураком,чтобы отрицать очевидное ! ))) - К тому же с массой доказательств и свидетельств. Включая и самих раскаявшихся кацапов ))
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13.10.2021 14:01 Ответить
Он как раз дураками делает нас и весь мир. А мы молчим...
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13.10.2021 14:03 Ответить
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13.10.2021 14:02 Ответить
на спутнике все видно...
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13.10.2021 14:03 Ответить
Вот звиздун этот Письков , Украина должна сама разобраться, это типа челобитную прислать ,*****-батюшке
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13.10.2021 14:13 Ответить
На юго-востоке нет, а на Донбассе есть
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13.10.2021 14:16 Ответить
зачем на цензоре постоянно публикуют цитаты тявкающего шакала, который лжет от первого до последнего слова? мы и так знаем, что он лжет
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13.10.2021 14:37 Ответить
Ну,піцьков як і усі улуси,що не перне слово,то трічі збреше; це по-перше. А по-друге- нехай своїй жінці вказує,як щі варити, а не Євросоюзу й Україні-про що можна,а про що не можнаговорити. ******** довбаний.
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13.10.2021 14:50 Ответить
Передайте границу между ОРДЛО и РФ под контроль сил НАТО, и Украина сама разберется со всем остальным.
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13.10.2021 15:23 Ответить
а что, може Цензору открыть отдельную рубрику - вести из дурдома?

там бы Писькова и цитировали, нахера в общей новостной ленте?
то что он дебил - уже давно не новость, каким боком это к новостям?
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13.10.2021 15:33 Ответить
Это действительно дурдом с врачами садистами https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/11/razrabotchiki-18
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13.10.2021 15:58 Ответить
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13.10.2021 16:30 Ответить
панове, прошу прослухати промову президента Естонii.

чудова промова.



https://youtu.be/EWdDStlnmxc
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13.10.2021 18:32 Ответить
 
 