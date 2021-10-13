Пєсков заперечує наявність військ РФ на Донбасі: "Україна має сама розібратися"

Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російських військових на Донбасі немає і Київ нібито має сам "розібратися в ситуації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Жодних наших військових підрозділів на території південного сходу України не було і немає. Україна насамперед має сама розібратися зі станом справ на південному сході, а зробити це можна лише шляхом імплементації мінського комплексу заходів", - зазначив спікер президента країни-агресора.

За словами Пєскова, окупований Крим не має бути темою для обговорення між Європейським Союзом і Україною.

Також читайте: Пєсков про транзит газу через Україну: Буде комерційна пропозиція - усе продовжить працювати