Пєсков заперечує наявність військ РФ на Донбасі: "Україна має сама розібратися"
Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російських військових на Донбасі немає і Київ нібито має сам "розібратися в ситуації".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Жодних наших військових підрозділів на території південного сходу України не було і немає. Україна насамперед має сама розібратися зі станом справ на південному сході, а зробити це можна лише шляхом імплементації мінського комплексу заходів", - зазначив спікер президента країни-агресора.
За словами Пєскова, окупований Крим не має бути темою для обговорення між Європейським Союзом і Україною.
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Объективности ради можно отметить, что начиная с 2016 года, в оккупационных корпусах армии России, выходцев их России начали замещать местным населением, которое из-за отсутствия работы вынуждено было вступали в ряды этих корпусов, но при этом руководящие офицерские должности сохранялись за высшими офицерами и генералами армии РФ. В дополнение к постоянно находящимся на территории Украины 1-му и 2-му корпусам, из России постоянно завозятся путем ротации специальные воинские части типа: РЭБ, ПВО, спецназа, снайпера и другие где имеется на вооружении сложная техника. На сегодняшний день 100% снабжения этих оккупационных корпусов: оружием, боеприпасами, ГСМ, обмундированием, и прочими материально техническими ресурсами, а также денежное довольствие личного состава - производится со складов российской армии и из бюджета Российской Федерации. Кроме этого все солдаты этих корпусов уже получили гражданство России и подчиняются исключительно приходящим из России командам.
Тогда резонный вопрос к украинским политикам и журналистам: учитывая названные реалии какое у вас основание маскировать этих врагов беззубыми терминами «ополченцы», «сепаратисты» или «наемники»? Может быть пора раскрыть глаза и называть вещи своими именами: «Российско-Украинская война», «оккупационная армия России» или просто «российские оккупанты»? К тому же хорошо было бы усвоить, что фейковые ЛНР и ДНР - созданы той же Россией с единственной целью информационного прикрытия оккупации части украинского Донбасса, чтобы кремлевские пропагандисты могли имитировать мнимую гражданскую войну в Украине - поэтому эти искусственные псевдореспублики также желательно называть соответственно: «оккупационные администрации России»…
Как тебе такое? Как думаешь, с такими вводными, рискнул бы Азербайджан "стаей байрактаров ..."?
а диды на том свете восьмой год акуивают,
как их внуки всего лишь через 70 лет превратились из освободителей от фашизма - в лагерных вертухаев и нацистов, в захватчиков и оккупантов, т.е. в тех же самых фашистов, которых весь мир должен стремиться или стремится уничтожить, как в 1945 году !
там бы Писькова и цитировали, нахера в общей новостной ленте?
то что он дебил - уже давно не новость, каким боком это к новостям?
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc