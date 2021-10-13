Рассматривается несколько версий смерти украинки в польском хостеле, - прокуратура страны

Районная прокуратура в городе Стараховице (юго-восток Польши) рассматривает разные версии смерти 51-летней гражданки Украины, которую нашли мертвой в одном из местных хостелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу рассказал заместитель районного прокурора прокуратуры в г.Стараховице Кшиштоф Грудневский.

По его словам, прокуратура ожидает результатов вскрытия тела умершей украинки и в зависимости от этого будет определять, как действовать дальше.

"Мы рассматриваем разные версии. Сейчас мы еще не знаем, причастны ли к смерти другие лица, поскольку такая вероятность все еще есть", - отметил прокурор.

Он уточнил, что рабочими версиями является смерть по естественным причинам, избиение в результате которого наступила смерть и целенаправленное убийство. Однако, две последние версии прокурор все же считает маловероятными, поскольку на теле женщины нет характерных следов, которые указывали бы на насильственную смерть.

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Впрочем, дело прокурор считает довольно "запутанным" из-за того, что нет конкретного свидетеля, который рассказал бы, что женщина делала, где работала, чем занималась накануне трагического события. Поэтому нужно опрашивать многих людей.

Мы проверяем, где работала женщина. Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца", - сообщил Грудневский.

Прокурор отметил, что до конца недели будет подготовлена полная документация о причинах смерти человека. Сейчас прокуратура устанавливает контакт с семьей умершей и будет решать, когда и как тело будет передано похоронному агентству для перевозки в Украину.

Как сообщалось, в польском хостеле нашли мертвой гражданку Украины.