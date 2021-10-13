Зеленский подписал закон о совершенствовании предоставления электронных публичных услуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, документ вносит изменения в определение принципа предоставления электронной публичной услуги по умолчанию.

В частности, закон определяет, что такой принцип не может применяться к: государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обременений таких прав; актов гражданского состояния граждан; юридических лиц, их символики (в случаях, предусмотренных законом), общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц - предпринимателей.

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Также принцип не применяется к государственной регистрации религиозных организаций и их структурных подразделений, всеукраинских профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей; обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций, символики общественных формирований, печатных средств массовой информации и информационных агентств.

Кроме того, принцип не может применяться к регистрации уставов территориальных громад, в том числе - городов Киева и Севастополя; регистрации уставов Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук; процедур восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физлица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц).

В то же время законом предусмотрено, что перечень случаев, в которых субъект предоставления электронных публичных услуг может оказывать электронные публичные услуги по умолчанию, устанавливает Кабинет Министров Украины.

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