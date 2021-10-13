Зеленський підписав закон про вдосконалення надання електронних публічних послуг

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Так, документ вносить зміни до визначення принципу надання електронної публічної послуги за замовчуванням.

Зокрема, закон визначає, що такий принцип не може застосовуватися до: державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав; актів цивільного стану громадян; юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.

Також принцип не застосовується до державної реєстрації релігійних організацій та їхніх структурних підрозділів, всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань та друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств.

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Крім того, принцип не може застосовуватися до реєстрації статутів територіальних громад, серед іншого – міст Києва та Севастополя; реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук; процедур відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Водночас законом передбачено, що перелік випадків, у яких суб’єкт надання електронних публічних послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням, встановлює Кабінет Міністрів України.

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