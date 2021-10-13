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Зеленский назначил Вербицкую уполномоченным по вопросам обеспечения прав защитников Украины

Зеленский назначил Вербицкую уполномоченным по вопросам обеспечения прав защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в документе.

Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса Президента, председатель Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.

Также читайте: Для приобретения жилья ветеранам АТО на следующий год выделили 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

Автор: 

ветераны (1111) Зеленский Владимир (20500) военнослужащие (6155)


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Топ комментарии
+3
Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса Президента

Худшую запись в резюме придумать не возможно.
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13.10.2021 18:48
+2
Она хоть какое-то отношение имеет к защитникам Украины? Или чтоб на защите можно что либо своровать для Офиса Президента?
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13.10.2021 18:51
+1
джерело

https://www.0472.ua/news/1137601/volonterka-z-cerkas-provodit-gucni-rozsliduvanna-v-ukrainskij-armii
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13.10.2021 22:11
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Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса Президента

Худшую запись в резюме придумать не возможно.
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13.10.2021 18:48 Ответить
Она хоть какое-то отношение имеет к защитникам Украины? Или чтоб на защите можно что либо своровать для Офиса Президента?
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13.10.2021 18:51 Ответить
кто это вообще и какое отношение имеет к ветеранам?
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13.10.2021 18:55 Ответить
сепарам и просто ватоголовым буба отдельного клоуна выделит..
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13.10.2021 19:33 Ответить
Ще один непотріб!
Агов міністерство ветеранів!!! Ви там для чого???
Коли виплати до 5 травня будуть виплачуватися згідно Законів??
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13.10.2021 20:14 Ответить
членограй и карабельная сосна ...
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13.10.2021 20:30 Ответить
Она из Черкасс, волонтер. По крайней мере, в 2016 имела вполне респектабельную репутацию, судя по статье...
http://topnews.ck.ua/society/2016/02/27/44489.html
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13.10.2021 20:40 Ответить
Человек с чистой совестью и хоть какой-то моралью стал бы 2,5 года работать непосредственно на ЗЕ и Ермака?
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13.10.2021 22:09 Ответить
errare humanum est
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14.10.2021 00:09 Ответить
Ермак в мене викликаэ дуже багато негативних емоц!й , а також Демченко ! Верещучка , яку , дякувати Богу , нарешт! зв!льнили. Ам!нь
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01.06.2022 19:30 Ответить
джерело

https://www.0472.ua/news/1137601/volonterka-z-cerkas-provodit-gucni-rozsliduvanna-v-ukrainskij-armii
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13.10.2021 22:11 Ответить
Дякувати Богу, що ту гавкучу Верещучку, про яку я усюди в коментах писала, що воно потворне передало до третьо!! сторони наших Азовстал!вц!в, щоб !! туди в!дправили у ту рф - гниду... нарешт! зняли з посади ! Про Ден!сову н!чого не знаю, тому не знаю, що додати
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01.06.2022 19:36 Ответить
 
 