Зеленский назначил Вербицкую уполномоченным по вопросам обеспечения прав защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в документе.
Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса Президента, председатель Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.
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http://topnews.ck.ua/society/2016/02/27/44489.html
https://www.0472.ua/news/1137601/volonterka-z-cerkas-provodit-gucni-rozsliduvanna-v-ukrainskij-armii