Зеленський призначив Вербицьку уповноваженим з питань забезпечення прав захисників України

Президент України Володимир Зеленський призначив Олену Вербицьку радником - уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Вербицьку Олену Миколаївну радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - сказано в документі.

Вербицька - радник заступника керівника Офісу президента, голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України.

Читайте також: У столиці обговорили репресії проти ветеранів