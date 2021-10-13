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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський призначив Вербицьку уповноваженим з питань забезпечення прав захисників України

Зеленський призначив Вербицьку уповноваженим з питань забезпечення прав захисників України

Президент України Володимир Зеленський призначив Олену Вербицьку радником - уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Вербицьку Олену Миколаївну радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - сказано в документі.

Вербицька - радник заступника керівника Офісу президента, голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України.

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Автор: 

ветерани (1075) Зеленський Володимир (23973) військовослужбовці (4773)


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Топ коментарі
+3
Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса Президента

Худшую запись в резюме придумать не возможно.
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13.10.2021 18:48
+2
Она хоть какое-то отношение имеет к защитникам Украины? Или чтоб на защите можно что либо своровать для Офиса Президента?
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13.10.2021 18:51
+1
джерело

https://www.0472.ua/news/1137601/volonterka-z-cerkas-provodit-gucni-rozsliduvanna-v-ukrainskij-armii
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13.10.2021 22:11
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Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса Президента

Худшую запись в резюме придумать не возможно.
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13.10.2021 18:48 Відповісти
Она хоть какое-то отношение имеет к защитникам Украины? Или чтоб на защите можно что либо своровать для Офиса Президента?
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13.10.2021 18:51 Відповісти
кто это вообще и какое отношение имеет к ветеранам?
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13.10.2021 18:55 Відповісти
сепарам и просто ватоголовым буба отдельного клоуна выделит..
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13.10.2021 19:33 Відповісти
Ще один непотріб!
Агов міністерство ветеранів!!! Ви там для чого???
Коли виплати до 5 травня будуть виплачуватися згідно Законів??
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13.10.2021 20:14 Відповісти
членограй и карабельная сосна ...
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13.10.2021 20:30 Відповісти
Она из Черкасс, волонтер. По крайней мере, в 2016 имела вполне респектабельную репутацию, судя по статье...
http://topnews.ck.ua/society/2016/02/27/44489.html
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13.10.2021 20:40 Відповісти
Человек с чистой совестью и хоть какой-то моралью стал бы 2,5 года работать непосредственно на ЗЕ и Ермака?
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13.10.2021 22:09 Відповісти
errare humanum est
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14.10.2021 00:09 Відповісти
Ермак в мене викликаэ дуже багато негативних емоц!й , а також Демченко ! Верещучка , яку , дякувати Богу , нарешт! зв!льнили. Ам!нь
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01.06.2022 19:30 Відповісти
джерело

https://www.0472.ua/news/1137601/volonterka-z-cerkas-provodit-gucni-rozsliduvanna-v-ukrainskij-armii
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13.10.2021 22:11 Відповісти
Дякувати Богу, що ту гавкучу Верещучку, про яку я усюди в коментах писала, що воно потворне передало до третьо!! сторони наших Азовстал!вц!в, щоб !! туди в!дправили у ту рф - гниду... нарешт! зняли з посади ! Про Ден!сову н!чого не знаю, тому не знаю, що додати
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01.06.2022 19:36 Відповісти
 
 