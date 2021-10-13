Зеленський призначив Вербицьку уповноваженим з питань забезпечення прав захисників України
Президент України Володимир Зеленський призначив Олену Вербицьку радником - уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Вербицьку Олену Миколаївну радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - сказано в документі.
Вербицька - радник заступника керівника Офісу президента, голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України.
Топ коментарі
+3 Герхард
показати весь коментар13.10.2021 18:48
+2 Светлана Науменко
показати весь коментар13.10.2021 18:51
+1 Viktor Poliukh
показати весь коментар13.10.2021 22:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Худшую запись в резюме придумать не возможно.
Агов міністерство ветеранів!!! Ви там для чого???
Коли виплати до 5 травня будуть виплачуватися згідно Законів??
http://topnews.ck.ua/society/2016/02/27/44489.html
https://www.0472.ua/news/1137601/volonterka-z-cerkas-provodit-gucni-rozsliduvanna-v-ukrainskij-armii