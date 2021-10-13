Перенос каникул на неделю на 15% снизит темпы заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Перенос сроков каникул в школах будет способствовать снижению темпов прироста инфицированных COVID-19 среди взрослого населения.

Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каникулы мы просим перенести на неделю раньше по одной причине. Когда мы запускаем каникулярный период — уменьшаем активность взрослого населения. Люди меньше отвозят детей в школу, меньше пользуются общественным транспортом, меньше контактируют. Тем самым мы уменьшаем социальную активность", — пояснил чиновник.

По словам Ляшко, школы не закрываются на карантин, не переходят на дистанционное образование.

"Для того, чтобы уменьшить темпы прироста инфицированных COVID-19 среди взрослого населения, мы предлагаем начать раньше каникулы. Сейчас на этой волне мы должны применить противоэпидемические нормы, которые сработали бы и дали бы эффект", — отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Каникулы должны начаться 18-го, а не 25-го, сколько продлятся - пока неизвестно

Министр также добавил, что согласно прогнозам Минзжрава, перенос каникул на неделю, как минимум, на 15% сбивает темпы прироста коронавирусной болезни.