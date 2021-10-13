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Новости Коронавирус и карантин
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Перенос каникул на неделю на 15% снизит темпы заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Перенос каникул на неделю на 15% снизит темпы заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Перенос сроков каникул в школах будет способствовать снижению темпов прироста инфицированных COVID-19 среди взрослого населения.

Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каникулы мы просим перенести на неделю раньше по одной причине. Когда мы запускаем каникулярный период — уменьшаем активность взрослого населения. Люди меньше отвозят детей в школу, меньше пользуются общественным транспортом, меньше контактируют. Тем самым мы уменьшаем социальную активность", — пояснил чиновник.

По словам Ляшко, школы не закрываются на карантин, не переходят на дистанционное образование.

"Для того, чтобы уменьшить темпы прироста инфицированных COVID-19 среди взрослого населения, мы предлагаем начать раньше каникулы. Сейчас на этой волне мы должны применить противоэпидемические нормы, которые сработали бы и дали бы эффект", — отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Каникулы должны начаться 18-го, а не 25-го, сколько продлятся - пока неизвестно

Министр также добавил, что согласно прогнозам Минзжрава, перенос каникул на неделю, как минимум, на 15% сбивает темпы прироста коронавирусной болезни.

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
схоже на те, що ляшко-дальній родствєннік учьоного ківи.
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13.10.2021 23:42
+6
полные стадионы снижают темпы на сто видсоткив...
даун на дауне и дауном погоняет...
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13.10.2021 23:48
+5
Может школы отапливать нечем ? Враньё.
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13.10.2021 23:45
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схоже на те, що ляшко-дальній родствєннік учьоного ківи.
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13.10.2021 23:42 Ответить
Может школы отапливать нечем ? Враньё.
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13.10.2021 23:45 Ответить
Новий Степашка.
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13.10.2021 23:46 Ответить
Слава Україні! Всім героям слава!
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13.10.2021 23:48 Ответить
полные стадионы снижают темпы на сто видсоткив...
даун на дауне и дауном погоняет...
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13.10.2021 23:48 Ответить
Поки грім не вдарить... Є така приказка.
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13.10.2021 23:53 Ответить
Школы отапливать нечем
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13.10.2021 23:53 Ответить
Слава найвеличнішому!
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13.10.2021 23:54 Ответить
Уберите этого сруля наконец-то.
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13.10.2021 23:54 Ответить
Еее, ні, нехай вєщаєт з божевільними очима.
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14.10.2021 00:17 Ответить
Ну если у Вас детей нет то да пусть этот лупоглазик решает их судьбу...
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14.10.2021 00:36 Ответить
Интересно как кардинально меняется мнение заболевших. Сегодня двое родственников, ярых противников вакцинации заболели и как мозги у них просветлели. Я понимаю что вы в большинстве идиоты ,но чувство самосохранения у вас должно быть
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14.10.2021 00:02 Ответить
Дурочок, да? Думаешь мало переболевших не имеют желания в экспериментах участвовать?
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14.10.2021 11:47 Ответить
Два года школы накачивают Украину вирусом. Учителя - грязные коронадиллеры. Пора закрыть эти рассадники заразы. Есть интернет. Пока. Кто захочет сам научится писать и читать.
Медики хоть вздохнут спокойно. Им, беднягам, самим некогда уколоться, нужно гоняться за учителями.
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14.10.2021 00:06 Ответить
😀😀😀

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14.10.2021 01:20 Ответить
Всё возвращается на круги своя: "маянез", "агурцы"...
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14.10.2021 13:22 Ответить
"Фунт"
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14.10.2021 06:10 Ответить
Імпотенти нікчемні. Провалили все, що тільки можна
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14.10.2021 06:10 Ответить
Газа нет, но вы держитесь...
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14.10.2021 13:20 Ответить
Что же ты Ляшко только Звездишь у Телеэкрана каждый день , а не занимаешься своей корнкретной работой!!Запрещай , уговоривай ,Наказывай , кричи, вопи, но не молчи и не скули !! Работай!! И заставляй всех остальных своих подчинённых работать!! А то вы не плохо там себе устроились ребята, вместе с фельдшером Радуцким
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14.10.2021 13:30 Ответить
 
 