Сегодня в Киеве пройдут Марши ко Дню защитников и защитниц Украины
Сегодня, 14 октября, по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Киеве и других городах пройдут марши ветеранов и другие мероприятия.
Так в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Для транспорта будут перекрыты ряд центральных улиц столицы, пишет в Facebook Патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
В связи с маршем в честь Дня защитник и защитниц в Киеве с 13:30 до 18:30 перекроют движение транспорта на:
улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);
улице Михайловской;
улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);
участках прилегающих улиц.
Кроме того, в Киеве состоится традиционный Марш славы УПА. Одновременно с ним Нацкорпус проведет Марш нации.
Шествие по центральным улицам Киева анонсировали несколько партий и ветеранских организаций.
Движение ветеранов Украины, Центр для участников АТО и их семей и ряд других организаций проведут Марш ко Дню защитников Украины (сбор в 12:00 в парке Шевченко).
ВО Свобода анонсировала 16-й Марш Славы УПА — шествие в честь 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня украинского казачества и Дня защитника Украины.
"Мероприятие начнется в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам Киева и почтят Героев Небесной сотни", — говорится в сообщении.
К этому маршу призывает присоединиться и Правый сектор, называя целью марша "чествование предшественников и единство соратников, мобилизацию силы и духа".
Правый сектор обнародовал такую программу марша:
- 12:00 — сбор в парке Шевченко;
- 13:00 — вече;
- 14:00 — начало шествия.
Маршрут колонны: парк Шевченко — Крещатик — Майдан Незалежности.
К маршу присоединятся также представители партии Национальный корпус, которые анонсировали шествие как Марш нации (хотя его начало и место совпадают с Маршем УПА — в 12:00 в парке Шевченко).
В Нацкорпусе объявили дополнительную цель своего марша — кроме почтения памяти гeроев, которые отдали жизнь за Укрaину, и благодарности защитникам. Участники Марша нации хотят обратиться к "представителям сегодняшней влaсти" и выступают против "антиукрaинских решений" (среди них в Нацкорпусе называют имплeментацию фoрмулы Штaйнмайера, предоставление особого статуса Дoнбассу, проведение выборов на временно оккупированных тeрриториях до установления контроля над ними).
Вместе с тем, марш по случаю Дня защитников и защитниц Украины сегодня пройдет и во Львове, пишет zaxid.net.
"В 12:00 начнется Марш защитников. Инициатором и организатором марша является ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ, старший лейтенант Артур Киреев. Колонну начнут формировать на площади возле памятника Тарасу Шевченко. После возложения цветов участники отправятся к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни. В 13:00 здесь начнутся торжественные мероприятия. Над мемориалом курсанты Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного поднимут государственный флаг. После этого проведут панихиду по погибшим", - пишет издание.
Также в Харькове сегодня состоится совместный марш ветеранов, пишет местное издание objectiv.tv.
"Марш пройдет без партийной символики. Исключительно государственная символика и флаги боевых подразделений", – отметили в анонсе мероприятия.
Начнется парад в 18:00 на площади Конституции. После марша в 19:00 возле палатки "Все для победы" пройдет презентация книги Людмилы Охрименко на военную тематику. Всех, кто присоединится к маршу просят соблюдать карантинные ограничения.
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«Батько наш Бандера»
как вчера... эх бл....
Від патріотизму, перемог, гордості за країну до безупинного пліснявого, болотного трешаку.
Слава Господу! Слава Украине! Слава нашим Защитникам! Героям Слава!
З Покровою будьте здорові!
Слава Українському Війську!
Низький уклін тим, хто боронить від ворога Наш Дім, - благослови їх Боже!
Малюнок Нікіта Тітов
они и герб проталкивают для этого
ваш Казахсконемецкий Бандеровец.С праздником !
В українській мові слова "захисники", "вчителі", лікарі" і навіть "батьки" позначають як осіб чоловічої статі, так і осіб ОБОХ СТАТЕЙ. А окремо осіб жіночої статі - "вчительки", "лікарки", "захисниці".
Нікого ж не ображає, що ми вживаємо "батьки" на означення батьків і матерів, замість "батьки і батькині".
Це створює певні проблеми, якщо ми хочемо розрізнити волонтерів як осіб чоловічої статі від різностатевої групи осіб, оскільки виникає потреба для додаткового пояснення.
Ще: "людина" (ж.р.) - може бути і чоловік, і жінка.
15 чоловік - це група осіб різної статевої належности.
15 чоловіків - група осіб чоловічої статі.
15 жінок - група осіб ж.с.