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Сегодня в Киеве пройдут Марши ко Дню защитников и защитниц Украины

Сегодня в Киеве пройдут Марши ко Дню защитников и защитниц Украины

Сегодня, 14 октября, по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Киеве и других городах пройдут марши ветеранов и другие мероприятия.

Так в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Для транспорта будут перекрыты ряд центральных улиц столицы, пишет в Facebook Патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В связи с маршем в честь Дня защитник и защитниц в Киеве с 13:30 до 18:30 перекроют движение транспорта на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);

участках прилегающих улиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравления политиков и руководства армии с праздником

Сегодня в Киеве пройдут Марши ко Дню защитников и защитниц Украины 01

Кроме того, в Киеве состоится традиционный Марш славы УПА. Одновременно с ним Нацкорпус проведет Марш нации.

Шествие по центральным улицам Киева анонсировали несколько партий и ветеранских организаций.

Движение ветеранов Украины, Центр для участников АТО и их семей и ряд других организаций проведут Марш ко Дню защитников Украины (сбор в 12:00 в парке Шевченко).

ВО Свобода анонсировала 16-й Марш Славы УПА — шествие в честь 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня украинского казачества и Дня защитника Украины.

"Мероприятие начнется в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам Киева и почтят Героев Небесной сотни", — говорится в сообщении.

К этому маршу призывает присоединиться и Правый сектор, называя целью марша "чествование предшественников и единство соратников, мобилизацию силы и духа".

Правый сектор обнародовал такую программу марша:

  • 12:00 — сбор в парке Шевченко;
  • 13:00 — вече;
  • 14:00 — начало шествия.

Маршрут колонны: парк Шевченко — Крещатик — Майдан Незалежности.

К маршу присоединятся также представители партии Национальный корпус, которые анонсировали шествие как Марш нации (хотя его начало и место совпадают с Маршем УПА — в 12:00 в парке Шевченко).

В Нацкорпусе объявили дополнительную цель своего марша — кроме почтения памяти гeроев, которые отдали жизнь за Укрaину, и благодарности защитникам. Участники Марша нации хотят обратиться к "представителям сегодняшней влaсти" и выступают против "антиукрaинских решений" (среди них в Нацкорпусе называют имплeментацию фoрмулы Штaйнмайера, предоставление особого статуса Дoнбассу, проведение выборов на временно оккупированных тeрриториях до установления контроля над ними).

Вместе с тем, марш по случаю Дня защитников и защитниц Украины сегодня пройдет и во Львове, пишет zaxid.net.

"В 12:00 начнется Марш защитников. Инициатором и организатором марша является ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ, старший лейтенант Артур Киреев. Колонну начнут формировать на площади возле памятника Тарасу Шевченко. После возложения цветов участники отправятся к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни. В 13:00 здесь начнутся торжественные мероприятия. Над мемориалом курсанты Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного поднимут государственный флаг. После этого проведут панихиду по погибшим", - пишет издание.

Также в Харькове сегодня состоится совместный марш ветеранов, пишет местное издание objectiv.tv.

"Марш пройдет без партийной символики. Исключительно государственная символика и флаги боевых подразделений", – отметили в анонсе мероприятия.

Начнется парад в 18:00 на площади Конституции. После марша в 19:00 возле палатки "Все для победы" пройдет презентация книги Людмилы Охрименко на военную тематику. Всех, кто присоединится к маршу просят соблюдать карантинные ограничения.

Автор: 

ветераны (1111) Киев (25587) Львов (4589) марш (632) Свобода (2752) УПА (632) Харьков (7520) День защитников и защитниц Украины (171) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+30
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14.10.2021 09:39
+27
Героям слава !
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14.10.2021 09:43
+20
СЛАВА ВОЇНАМ УПА ЗСУ КОЗАКАМ
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14.10.2021 09:44
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14.10.2021 09:39 Ответить
Героям слава !
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14.10.2021 09:43 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ УПА ЗСУ КОЗАКАМ
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14.10.2021 09:44 Ответить
у кациків також свято! день космічної програми

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14.10.2021 10:07 Ответить
Вони навіть не знають, що в Україні сьогодні щось святкують.
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14.10.2021 10:33 Ответить
Это ихНИЕ прАблемы)
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14.10.2021 10:42 Ответить
все вони знають. масово ************ дупи свинособак вiд пiснi
«Батько наш Бандера»
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15.10.2021 19:33 Ответить
На чолі колони йтиме найвідоміший бігун від призову з чотирма повістками.
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14.10.2021 09:45 Ответить
памперсы под такое дело ещё не выпускают.
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14.10.2021 09:47 Ответить
жодний підгузок не втримає напор зеліного переляку
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14.10.2021 09:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY https://www.youtube.com/watch?v=8Dlt0ImZ0TA

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14.10.2021 09:46 Ответить
2018 год
как вчера... эх бл....
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14.10.2021 09:50 Ответить
Шикарно
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14.10.2021 10:02 Ответить
Президент - ідеологічний лідер країни. Три роки підтвердження тому.
Від патріотизму, перемог, гордості за країну до безупинного пліснявого, болотного трешаку.
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14.10.2021 11:16 Ответить
Раз 20 слушал "Марш Новоi Армii" И каждый раз эмоции переполняют!
Слава Господу! Слава Украине! Слава нашим Защитникам! Героям Слава!
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14.10.2021 13:47 Ответить
шуфрич СЕГОДНЯ с утра уже прогавкав на радио у соловьева ((((( а яша кедми ПРИЗВАЛ разбомбить ШТАБ всу за пленение намедни ДИВЕРСАНТА , его тоже НАДО призвать к ответственности !!!! Украина так не победит если на это смотреть скозь пальцы ((((
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14.10.2021 09:48 Ответить
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14.10.2021 09:49 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU868cTJP6fIe3IpNA-uS6bHtCGOlM7xXGtejHnSqgF0QB9Vi1A3H7dVB8BmqBLVDvXRSgSrBBPKCpIYNSKok8NVx7MbUBt11fBqixYnpmABozxiROPKYdsvzridVW95WG_YUfEuHQvSD0LpjBLKxB5f1x3T73GAJHGBOSesTQjEw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/414119886746161?__cft__[0]=AZU868cTJP6fIe3IpNA-uS6bHtCGOlM7xXGtejHnSqgF0QB9Vi1A3H7dVB8BmqBLVDvXRSgSrBBPKCpIYNSKok8NVx7MbUBt11fBqixYnpmABozxiROPKYdsvzridVW95WG_YUfEuHQvSD0LpjBLKxB5f1x3T73GAJHGBOSesTQjEw&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·

З Покровою будьте здорові!
Слава Українському Війську!
Низький уклін тим, хто боронить від ворога Наш Дім, - благослови їх Боже!
Малюнок Нікіта Тітов
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14.10.2021 11:08 Ответить
А чому "марші" не розділяють за статевою ознакою? Свято ж розділили!
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14.10.2021 09:56 Ответить
такой какой-то непонятный бзик ))) тем более защитника (захисника), еще лучше защитников (захисників) можно трактовать как множественное число без привязок роду...
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14.10.2021 11:07 Ответить
Та мені тут один "хитрокручений знавець граматики" вже пробував "роги править" (Правда потім "відмазався" що він "не слідкує за розвитком мови української" а вона "постійно міняється"
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14.10.2021 11:18 Ответить
абы не так как при клятом порошенко
они и герб проталкивают для этого
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14.10.2021 11:11 Ответить
Марш повинен завершитись біля хатинки отієї зеленої бидломаси.
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14.10.2021 10:23 Ответить
Вітаю всіх вояків України. Слава Україні!
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14.10.2021 10:36 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.10.2021 11:03 Ответить
СМЕРТЬ ворогам !!!
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14.10.2021 11:07 Ответить
"...І в цю війну Україну знову порятували її жінки", - Дмитро Малаков
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14.10.2021 10:38 Ответить
Слава Воинам УПА,Слава тем кто защищает Украину теперь.Слава Украине!!!!
ваш Казахсконемецкий Бандеровец.С праздником !
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14.10.2021 10:45 Ответить
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14.10.2021 11:05 Ответить
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14.10.2021 11:10 Ответить
А кто сказал, что криворогуль возглавит одну из колон? Как обычно, положит букетик к памятнику и убежит.
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14.10.2021 11:37 Ответить
Именно в Киеве самое оно отмечать Покрову Пресвятой Богородицы, потому как древние киевляне - главные устроители этого праздника - стал бы Царьградский патриарх Фотий без нужды полоскать в море Богородичную ризу, если бы в 860-х годах Царьград (Константинополь) в отсутствие ихнего базелевса Михайлы-Пьянчалыги с войском (тоже ж кого-то обезжиривали в Малой Азии) не "взяли бы на гоп-стоп"© десяток тысяч киевских дружинников на двухстах малых (варяжских) кораблях (будущих казацких "чайках") под предводительством варягов Аскольда и Дира. Канечна, Михайла-Алканавт, прослышавши, шо его "хату выносят", развернул войско на Царьград. Братаны Аскольд и Дир померковали, что "срубить деньжат по-лёгкому"© - это одно, а "тёрки" с Царьградским войском - совсем другое и "ушились" восвояси, ограничившись тем, что успели "отжать" в посаде (вне цитадели) Царьграда.
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14.10.2021 11:50 Ответить
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14.10.2021 11:52 Ответить
Тут кияни молодці: різні патріотичні сили задекларували різне, а робитимуть одне, навіть в один час і з одного місця. Та ось вчора маститий журналіст на 1-му каналі Укррадіо (канал найправдивішої в Україні інформації!!!) розпочав мову із назви свята - все сказав, лише що це - День УПА, наглухо забув... Щойно велелюдний мітинг пройшов у рідному місті, владики сказали те саме, тільки про УПА "забули". У фіналі, однак, закликали всіх "єднатись". Отож наші українці-малороси і 30-му році ******** України твердо збираються чвалати багном..., не розуміючи, що саме таке поведінка створює нові загрози для України.
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14.10.2021 12:07 Ответить
Не перебільшуйте. Сказано про УСІХ захисників, воїни УПА якраз входять до них, як і інші борці за незалежність України.
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14.10.2021 12:46 Ответить
День захисникинь... 🤔
В українській мові слова "захисники", "вчителі", лікарі" і навіть "батьки" позначають як осіб чоловічої статі, так і осіб ОБОХ СТАТЕЙ. А окремо осіб жіночої статі - "вчительки", "лікарки", "захисниці".
Нікого ж не ображає, що ми вживаємо "батьки" на означення батьків і матерів, замість "батьки і батькині".
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14.10.2021 12:40 Ответить
Або волонтери і волорентині ) Хто розуміє, то зміна назви свята -- це просто насмішка.
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14.10.2021 12:51 Ответить
"Волонтери" - по відношенню до всіх і лише до чоловіків. "Волонтерка" - стосовно особи жіночої статі та "волонтерки" - стосовно групи осіб ж.с.
Це створює певні проблеми, якщо ми хочемо розрізнити волонтерів як осіб чоловічої статі від різностатевої групи осіб, оскільки виникає потреба для додаткового пояснення.

Ще: "людина" (ж.р.) - може бути і чоловік, і жінка.
15 чоловік - це група осіб різної статевої належности.
15 чоловіків - група осіб чоловічої статі.
15 жінок - група осіб ж.с.
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14.10.2021 14:57 Ответить
Остерегайтесь провокаций антисемитов. Они не дремлют.
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14.10.2021 16:42 Ответить
Если вам показалось, что это плакат Свободы, таки ошибаетесь. Свободовец пресекает наглую антисемитскую выходку.
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14.10.2021 16:45 Ответить
 
 