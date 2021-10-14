Сегодня в Киеве пройдут Марши ко Дню защитников и защитниц Украины

Сегодня, 14 октября, по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Киеве и других городах пройдут марши ветеранов и другие мероприятия.

Так в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Для транспорта будут перекрыты ряд центральных улиц столицы, пишет в Facebook Патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В связи с маршем в честь Дня защитник и защитниц в Киеве с 13:30 до 18:30 перекроют движение транспорта на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);

участках прилегающих улиц.

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Кроме того, в Киеве состоится традиционный Марш славы УПА. Одновременно с ним Нацкорпус проведет Марш нации.

Шествие по центральным улицам Киева анонсировали несколько партий и ветеранских организаций.

Движение ветеранов Украины, Центр для участников АТО и их семей и ряд других организаций проведут Марш ко Дню защитников Украины (сбор в 12:00 в парке Шевченко).

ВО Свобода анонсировала 16-й Марш Славы УПА — шествие в честь 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня украинского казачества и Дня защитника Украины.

"Мероприятие начнется в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам Киева и почтят Героев Небесной сотни", — говорится в сообщении.

К этому маршу призывает присоединиться и Правый сектор, называя целью марша "чествование предшественников и единство соратников, мобилизацию силы и духа".

Правый сектор обнародовал такую программу марша:

12:00 — сбор в парке Шевченко;

13:00 — вече;

14:00 — начало шествия.

Маршрут колонны: парк Шевченко — Крещатик — Майдан Незалежности.

К маршу присоединятся также представители партии Национальный корпус, которые анонсировали шествие как Марш нации (хотя его начало и место совпадают с Маршем УПА — в 12:00 в парке Шевченко).

В Нацкорпусе объявили дополнительную цель своего марша — кроме почтения памяти гeроев, которые отдали жизнь за Укрaину, и благодарности защитникам. Участники Марша нации хотят обратиться к "представителям сегодняшней влaсти" и выступают против "антиукрaинских решений" (среди них в Нацкорпусе называют имплeментацию фoрмулы Штaйнмайера, предоставление особого статуса Дoнбассу, проведение выборов на временно оккупированных тeрриториях до установления контроля над ними).

Вместе с тем, марш по случаю Дня защитников и защитниц Украины сегодня пройдет и во Львове, пишет zaxid.net.

"В 12:00 начнется Марш защитников. Инициатором и организатором марша является ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ, старший лейтенант Артур Киреев. Колонну начнут формировать на площади возле памятника Тарасу Шевченко. После возложения цветов участники отправятся к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни. В 13:00 здесь начнутся торжественные мероприятия. Над мемориалом курсанты Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного поднимут государственный флаг. После этого проведут панихиду по погибшим", - пишет издание.

Также в Харькове сегодня состоится совместный марш ветеранов, пишет местное издание objectiv.tv.

"Марш пройдет без партийной символики. Исключительно государственная символика и флаги боевых подразделений", – отметили в анонсе мероприятия.

Начнется парад в 18:00 на площади Конституции. После марша в 19:00 возле палатки "Все для победы" пройдет презентация книги Людмилы Охрименко на военную тематику. Всех, кто присоединится к маршу просят соблюдать карантинные ограничения.