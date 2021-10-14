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Сьогодні в Києві відбудуться Марші до Дня захисників і захисниць України

Сьогодні в Києві відбудуться Марші до Дня захисників і захисниць України

Сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня захисників і захисниць України в Києві та інших містах відбудуться марші ветеранів та інші заходи.

Так, у Києві відбудеться марш на честь Дня захисників і захисниць України. Для транспорту буде перекрито низку центральних вулиць столиці, пише у Facebook Патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з маршем на честь Дня захисник і захисниць в Києві з 13:30 до 18:30 перекриють рух транспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);

вулиці Михайлівській;

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової);

вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);

ділянках прилеглих вулиць.

Також читайте: Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць. Привітання політиків і керівництва армії зі святом

Сьогодні в Києві відбудуться Марші до Дня захисників і захисниць України 01

Крім того, у Києві відбудеться традиційний Марш слави УПА. Одночасно з ним Нацкорпус проведе Марш нації.

Ходу центральними вулицями Києва анонсували кілька партій і ветеранських організацій.

Рух ветеранів України, Центр для учасників АТО та їхніх сімей і низка інших організацій проведуть Марш до Дня захисників України (збір о 12:00 у парку Шевченка).

ВО "Свобода" анонсувала 16-й Марш Слави УПА - хода на честь 79-ї річниці створення Української повстанської армії, Дня українського козацтва та Дня захисника України.

"Захід розпочнеться о 12:00 урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями Києва і вшанують Героїв Небесної Сотні", - йдеться в повідомленні.

До цього маршу закликає долучитися і Правий сектор, називаючи метою маршу "вшанування попередників і єдність соратників, мобілізацію сили і духу".

Правий сектор оприлюднив таку програму маршу:

  • 12:00 - збір у парку Шевченка;
  • 13:00 - віче;
  • 14:00 - початок ходи.

Маршрут колони: парк Шевченка - Хрещатик - Майдан Незалежності.

До маршу долучаться також представники партії Національний корпус, які анонсували ходу як Марш нації (хоча його початок і місце збігаються з Маршем УПА - о 12:00 в парку Шевченка).

У Нацкорпусі оголосили додаткову мету свого маршу - крім вшанування пам'яті гeроїв, які віддали життя за Укрaїну, і подяки захисникам. Учасники Маршу нації хочуть звернутися до "представників сьогоднішньої влади" і виступають проти "антиукраїнських рішень" (серед них у Нацкорпусі називають імплeментацію фoрмули Штaйнмаєра, надання особливого статусу Дoнбасу, проведення виборів на тимчасово окупованих тeриторіях до встановлення контролю над ними).

Водночас марш з нагоди Дня захисників і захисниць України сьогодні відбудеться і у Львові, пише zaxid.net.

"О 12:00 розпочнеться Марш захисників. Ініціатором і організатором маршу є ветеран 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ, старший лейтенант Артур Кирєєв. Колону почнуть формувати на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Після покладання квітів учасники вирушать до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. О 13:00 тут розпочнуться урочисті заходи. Над меморіалом курсанти Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного піднімуть державний прапор. Після цього проведуть панахиду за загиблими", - пише видання.

Також у Харкові сьогодні відбудеться спільний марш ветеранів, пише місцеве видання objectiv.tv.

"Марш відбудеться без партійної символіки. Виключно державна символіка та прапори бойових підрозділів", - зазначили в анонсі заходу.

Розпочнеться парад о 18:00 на площі Конституції. Після маршу о 19:00 біля намету "Все для перемоги" відбудеться презентація книги Людмили Охріменко на військову тематику. Всіх, хто приєднається до маршу, просять дотримуватися карантинних обмежень.

Автор: 

ветерани (1076) Київ (19541) Львів (3079) марш (334) Свобода (255) УПА (139) Харків (5635) День захисників і захисниць України (157) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+30
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14.10.2021 09:39
+27
Героям слава !
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14.10.2021 09:43
+20
СЛАВА ВОЇНАМ УПА ЗСУ КОЗАКАМ
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14.10.2021 09:44
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14.10.2021 09:39 Відповісти
Героям слава !
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14.10.2021 09:43 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ УПА ЗСУ КОЗАКАМ
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14.10.2021 09:44 Відповісти
у кациків також свято! день космічної програми

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14.10.2021 10:07 Відповісти
Вони навіть не знають, що в Україні сьогодні щось святкують.
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14.10.2021 10:33 Відповісти
Это ихНИЕ прАблемы)
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14.10.2021 10:42 Відповісти
все вони знають. масово ************ дупи свинособак вiд пiснi
«Батько наш Бандера»
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15.10.2021 19:33 Відповісти
На чолі колони йтиме найвідоміший бігун від призову з чотирма повістками.
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14.10.2021 09:45 Відповісти
памперсы под такое дело ещё не выпускают.
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14.10.2021 09:47 Відповісти
жодний підгузок не втримає напор зеліного переляку
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14.10.2021 09:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY https://www.youtube.com/watch?v=8Dlt0ImZ0TA

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14.10.2021 09:46 Відповісти
2018 год
как вчера... эх бл....
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14.10.2021 09:50 Відповісти
Шикарно
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14.10.2021 10:02 Відповісти
Президент - ідеологічний лідер країни. Три роки підтвердження тому.
Від патріотизму, перемог, гордості за країну до безупинного пліснявого, болотного трешаку.
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14.10.2021 11:16 Відповісти
Раз 20 слушал "Марш Новоi Армii" И каждый раз эмоции переполняют!
Слава Господу! Слава Украине! Слава нашим Защитникам! Героям Слава!
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14.10.2021 13:47 Відповісти
шуфрич СЕГОДНЯ с утра уже прогавкав на радио у соловьева ((((( а яша кедми ПРИЗВАЛ разбомбить ШТАБ всу за пленение намедни ДИВЕРСАНТА , его тоже НАДО призвать к ответственности !!!! Украина так не победит если на это смотреть скозь пальцы ((((
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14.10.2021 09:48 Відповісти
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14.10.2021 09:49 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU868cTJP6fIe3IpNA-uS6bHtCGOlM7xXGtejHnSqgF0QB9Vi1A3H7dVB8BmqBLVDvXRSgSrBBPKCpIYNSKok8NVx7MbUBt11fBqixYnpmABozxiROPKYdsvzridVW95WG_YUfEuHQvSD0LpjBLKxB5f1x3T73GAJHGBOSesTQjEw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/414119886746161?__cft__[0]=AZU868cTJP6fIe3IpNA-uS6bHtCGOlM7xXGtejHnSqgF0QB9Vi1A3H7dVB8BmqBLVDvXRSgSrBBPKCpIYNSKok8NVx7MbUBt11fBqixYnpmABozxiROPKYdsvzridVW95WG_YUfEuHQvSD0LpjBLKxB5f1x3T73GAJHGBOSesTQjEw&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·

З Покровою будьте здорові!
Слава Українському Війську!
Низький уклін тим, хто боронить від ворога Наш Дім, - благослови їх Боже!
Малюнок Нікіта Тітов
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14.10.2021 11:08 Відповісти
А чому "марші" не розділяють за статевою ознакою? Свято ж розділили!
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14.10.2021 09:56 Відповісти
такой какой-то непонятный бзик ))) тем более защитника (захисника), еще лучше защитников (захисників) можно трактовать как множественное число без привязок роду...
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14.10.2021 11:07 Відповісти
Та мені тут один "хитрокручений знавець граматики" вже пробував "роги править" (Правда потім "відмазався" що він "не слідкує за розвитком мови української" а вона "постійно міняється"
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14.10.2021 11:18 Відповісти
абы не так как при клятом порошенко
они и герб проталкивают для этого
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14.10.2021 11:11 Відповісти
Марш повинен завершитись біля хатинки отієї зеленої бидломаси.
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14.10.2021 10:23 Відповісти
Вітаю всіх вояків України. Слава Україні!
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14.10.2021 10:36 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.10.2021 11:03 Відповісти
СМЕРТЬ ворогам !!!
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14.10.2021 11:07 Відповісти
"...І в цю війну Україну знову порятували її жінки", - Дмитро Малаков
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14.10.2021 10:38 Відповісти
Слава Воинам УПА,Слава тем кто защищает Украину теперь.Слава Украине!!!!
ваш Казахсконемецкий Бандеровец.С праздником !
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14.10.2021 10:45 Відповісти
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14.10.2021 11:05 Відповісти
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14.10.2021 11:10 Відповісти
А кто сказал, что криворогуль возглавит одну из колон? Как обычно, положит букетик к памятнику и убежит.
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14.10.2021 11:37 Відповісти
Именно в Киеве самое оно отмечать Покрову Пресвятой Богородицы, потому как древние киевляне - главные устроители этого праздника - стал бы Царьградский патриарх Фотий без нужды полоскать в море Богородичную ризу, если бы в 860-х годах Царьград (Константинополь) в отсутствие ихнего базелевса Михайлы-Пьянчалыги с войском (тоже ж кого-то обезжиривали в Малой Азии) не "взяли бы на гоп-стоп"© десяток тысяч киевских дружинников на двухстах малых (варяжских) кораблях (будущих казацких "чайках") под предводительством варягов Аскольда и Дира. Канечна, Михайла-Алканавт, прослышавши, шо его "хату выносят", развернул войско на Царьград. Братаны Аскольд и Дир померковали, что "срубить деньжат по-лёгкому"© - это одно, а "тёрки" с Царьградским войском - совсем другое и "ушились" восвояси, ограничившись тем, что успели "отжать" в посаде (вне цитадели) Царьграда.
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14.10.2021 11:50 Відповісти
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14.10.2021 11:52 Відповісти
Тут кияни молодці: різні патріотичні сили задекларували різне, а робитимуть одне, навіть в один час і з одного місця. Та ось вчора маститий журналіст на 1-му каналі Укррадіо (канал найправдивішої в Україні інформації!!!) розпочав мову із назви свята - все сказав, лише що це - День УПА, наглухо забув... Щойно велелюдний мітинг пройшов у рідному місті, владики сказали те саме, тільки про УПА "забули". У фіналі, однак, закликали всіх "єднатись". Отож наші українці-малороси і 30-му році ******** України твердо збираються чвалати багном..., не розуміючи, що саме таке поведінка створює нові загрози для України.
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14.10.2021 12:07 Відповісти
Не перебільшуйте. Сказано про УСІХ захисників, воїни УПА якраз входять до них, як і інші борці за незалежність України.
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14.10.2021 12:46 Відповісти
День захисникинь... 🤔
В українській мові слова "захисники", "вчителі", лікарі" і навіть "батьки" позначають як осіб чоловічої статі, так і осіб ОБОХ СТАТЕЙ. А окремо осіб жіночої статі - "вчительки", "лікарки", "захисниці".
Нікого ж не ображає, що ми вживаємо "батьки" на означення батьків і матерів, замість "батьки і батькині".
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14.10.2021 12:40 Відповісти
Або волонтери і волорентині ) Хто розуміє, то зміна назви свята -- це просто насмішка.
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14.10.2021 12:51 Відповісти
"Волонтери" - по відношенню до всіх і лише до чоловіків. "Волонтерка" - стосовно особи жіночої статі та "волонтерки" - стосовно групи осіб ж.с.
Це створює певні проблеми, якщо ми хочемо розрізнити волонтерів як осіб чоловічої статі від різностатевої групи осіб, оскільки виникає потреба для додаткового пояснення.

Ще: "людина" (ж.р.) - може бути і чоловік, і жінка.
15 чоловік - це група осіб різної статевої належности.
15 чоловіків - група осіб чоловічої статі.
15 жінок - група осіб ж.с.
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14.10.2021 14:57 Відповісти
Остерегайтесь провокаций антисемитов. Они не дремлют.
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14.10.2021 16:42 Відповісти
Если вам показалось, что это плакат Свободы, таки ошибаетесь. Свободовец пресекает наглую антисемитскую выходку.
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14.10.2021 16:45 Відповісти
 
 