Сьогодні в Києві відбудуться Марші до Дня захисників і захисниць України
Сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня захисників і захисниць України в Києві та інших містах відбудуться марші ветеранів та інші заходи.
Так, у Києві відбудеться марш на честь Дня захисників і захисниць України. Для транспорту буде перекрито низку центральних вулиць столиці, пише у Facebook Патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
У зв'язку з маршем на честь Дня захисник і захисниць в Києві з 13:30 до 18:30 перекриють рух транспорту на:
вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
вулиці Михайлівській;
вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової);
вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
ділянках прилеглих вулиць.
Крім того, у Києві відбудеться традиційний Марш слави УПА. Одночасно з ним Нацкорпус проведе Марш нації.
Ходу центральними вулицями Києва анонсували кілька партій і ветеранських організацій.
Рух ветеранів України, Центр для учасників АТО та їхніх сімей і низка інших організацій проведуть Марш до Дня захисників України (збір о 12:00 у парку Шевченка).
ВО "Свобода" анонсувала 16-й Марш Слави УПА - хода на честь 79-ї річниці створення Української повстанської армії, Дня українського козацтва та Дня захисника України.
"Захід розпочнеться о 12:00 урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями Києва і вшанують Героїв Небесної Сотні", - йдеться в повідомленні.
До цього маршу закликає долучитися і Правий сектор, називаючи метою маршу "вшанування попередників і єдність соратників, мобілізацію сили і духу".
Правий сектор оприлюднив таку програму маршу:
- 12:00 - збір у парку Шевченка;
- 13:00 - віче;
- 14:00 - початок ходи.
Маршрут колони: парк Шевченка - Хрещатик - Майдан Незалежності.
До маршу долучаться також представники партії Національний корпус, які анонсували ходу як Марш нації (хоча його початок і місце збігаються з Маршем УПА - о 12:00 в парку Шевченка).
У Нацкорпусі оголосили додаткову мету свого маршу - крім вшанування пам'яті гeроїв, які віддали життя за Укрaїну, і подяки захисникам. Учасники Маршу нації хочуть звернутися до "представників сьогоднішньої влади" і виступають проти "антиукраїнських рішень" (серед них у Нацкорпусі називають імплeментацію фoрмули Штaйнмаєра, надання особливого статусу Дoнбасу, проведення виборів на тимчасово окупованих тeриторіях до встановлення контролю над ними).
Водночас марш з нагоди Дня захисників і захисниць України сьогодні відбудеться і у Львові, пише zaxid.net.
"О 12:00 розпочнеться Марш захисників. Ініціатором і організатором маршу є ветеран 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ, старший лейтенант Артур Кирєєв. Колону почнуть формувати на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Після покладання квітів учасники вирушать до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. О 13:00 тут розпочнуться урочисті заходи. Над меморіалом курсанти Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного піднімуть державний прапор. Після цього проведуть панахиду за загиблими", - пише видання.
Також у Харкові сьогодні відбудеться спільний марш ветеранів, пише місцеве видання objectiv.tv.
"Марш відбудеться без партійної символіки. Виключно державна символіка та прапори бойових підрозділів", - зазначили в анонсі заходу.
Розпочнеться парад о 18:00 на площі Конституції. Після маршу о 19:00 біля намету "Все для перемоги" відбудеться презентація книги Людмили Охріменко на військову тематику. Всіх, хто приєднається до маршу, просять дотримуватися карантинних обмежень.
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«Батько наш Бандера»
как вчера... эх бл....
Від патріотизму, перемог, гордості за країну до безупинного пліснявого, болотного трешаку.
Слава Господу! Слава Украине! Слава нашим Защитникам! Героям Слава!
З Покровою будьте здорові!
Слава Українському Війську!
Низький уклін тим, хто боронить від ворога Наш Дім, - благослови їх Боже!
Малюнок Нікіта Тітов
они и герб проталкивают для этого
ваш Казахсконемецкий Бандеровец.С праздником !
В українській мові слова "захисники", "вчителі", лікарі" і навіть "батьки" позначають як осіб чоловічої статі, так і осіб ОБОХ СТАТЕЙ. А окремо осіб жіночої статі - "вчительки", "лікарки", "захисниці".
Нікого ж не ображає, що ми вживаємо "батьки" на означення батьків і матерів, замість "батьки і батькині".
Це створює певні проблеми, якщо ми хочемо розрізнити волонтерів як осіб чоловічої статі від різностатевої групи осіб, оскільки виникає потреба для додаткового пояснення.
Ще: "людина" (ж.р.) - може бути і чоловік, і жінка.
15 чоловік - це група осіб різної статевої належности.
15 чоловіків - група осіб чоловічої статі.
15 жінок - група осіб ж.с.