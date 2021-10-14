Сьогодні в Києві відбудуться Марші до Дня захисників і захисниць України

Сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня захисників і захисниць України в Києві та інших містах відбудуться марші ветеранів та інші заходи.

Так, у Києві відбудеться марш на честь Дня захисників і захисниць України. Для транспорту буде перекрито низку центральних вулиць столиці, пише у Facebook Патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з маршем на честь Дня захисник і захисниць в Києві з 13:30 до 18:30 перекриють рух транспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);

вулиці Михайлівській;

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової);

вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);

ділянках прилеглих вулиць.

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Крім того, у Києві відбудеться традиційний Марш слави УПА. Одночасно з ним Нацкорпус проведе Марш нації.

Ходу центральними вулицями Києва анонсували кілька партій і ветеранських організацій.

Рух ветеранів України, Центр для учасників АТО та їхніх сімей і низка інших організацій проведуть Марш до Дня захисників України (збір о 12:00 у парку Шевченка).

ВО "Свобода" анонсувала 16-й Марш Слави УПА - хода на честь 79-ї річниці створення Української повстанської армії, Дня українського козацтва та Дня захисника України.

"Захід розпочнеться о 12:00 урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями Києва і вшанують Героїв Небесної Сотні", - йдеться в повідомленні.

До цього маршу закликає долучитися і Правий сектор, називаючи метою маршу "вшанування попередників і єдність соратників, мобілізацію сили і духу".

Правий сектор оприлюднив таку програму маршу:

12:00 - збір у парку Шевченка;

13:00 - віче;

14:00 - початок ходи.

Маршрут колони: парк Шевченка - Хрещатик - Майдан Незалежності.

До маршу долучаться також представники партії Національний корпус, які анонсували ходу як Марш нації (хоча його початок і місце збігаються з Маршем УПА - о 12:00 в парку Шевченка).

У Нацкорпусі оголосили додаткову мету свого маршу - крім вшанування пам'яті гeроїв, які віддали життя за Укрaїну, і подяки захисникам. Учасники Маршу нації хочуть звернутися до "представників сьогоднішньої влади" і виступають проти "антиукраїнських рішень" (серед них у Нацкорпусі називають імплeментацію фoрмули Штaйнмаєра, надання особливого статусу Дoнбасу, проведення виборів на тимчасово окупованих тeриторіях до встановлення контролю над ними).

Водночас марш з нагоди Дня захисників і захисниць України сьогодні відбудеться і у Львові, пише zaxid.net.

"О 12:00 розпочнеться Марш захисників. Ініціатором і організатором маршу є ветеран 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ, старший лейтенант Артур Кирєєв. Колону почнуть формувати на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Після покладання квітів учасники вирушать до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. О 13:00 тут розпочнуться урочисті заходи. Над меморіалом курсанти Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного піднімуть державний прапор. Після цього проведуть панахиду за загиблими", - пише видання.

Також у Харкові сьогодні відбудеться спільний марш ветеранів, пише місцеве видання objectiv.tv.

"Марш відбудеться без партійної символіки. Виключно державна символіка та прапори бойових підрозділів", - зазначили в анонсі заходу.

Розпочнеться парад о 18:00 на площі Конституції. Після маршу о 19:00 біля намету "Все для перемоги" відбудеться презентація книги Людмили Охріменко на військову тематику. Всіх, хто приєднається до маршу, просять дотримуватися карантинних обмежень.